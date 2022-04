DIRECT. Ligue 1 : la course au titre relancée ? Programme et classement

09:45 - Les clubs les plus performants dans le sprint final

Alors qu'il ne reste plus que 9 journées jusqu'à la fin du championnat et que la 30e journée de Ligue 1 s'apprête à débuter, quels sont les clubs les plus performants dans la dernière ligne droite ? Historiquement, depuis 10 saisons, c'est le PSG, à la poursuite de son 10e titre de champion cette saison, qui s’est montré le plus à l’aise à partir avec 61 victoires décrochées en 90 rencontres, soit 68% de succès, selon un décompte de la Ligue. Derrière, on retrouve Lille (57%), Lyon (57%) et Monaco (56%), puis l'ASSE (48%), l'OM et Nice (43%).