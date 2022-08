DIRECT. Ligue 1 : le PSG déjà leader, classement et calendrier

Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a pris la tête du classement de la Ligue 1 grâce à sa victoire à Clermont samedi (5-0), lors de la 1ère journée. Lyon, Marseille, Lille ou encore Monaco ont également gagné ce week-end à l'occasion de la reprise du championnat.

12:00 - Rennes rate son entrée en matière Le Stade Rennais fait parti des déceptions de la première journée de Ligue 1, édition 2022/2023. Opposé à Lorient, qui a terminé à la 16e place la saison passée en L1, les Rennais sont tombés de haut en s'inclinant dans ce derby breton, sur un but contre son camp de leur défenseur recruté durant l'été, Arthur Theate. Bruno Genesio a regretté le manque de réalisme offensif de ses joueurs après le match: "Être en colère contre mes joueurs ne va pas changer le résultat. On méritait de mener 1-0 à la mi-temps. Le fait de ne pas avoir concrétisé nos situations a peut-être fait que l'on a surjoué."

11:30 - Une première journée de Ligue 1 profilique Grâce notamment à plusieurs matchs endiablés, il y a eu 34 buts d'inscrits en dix rencontres de Ligue 1 lors de cette première journée durant le week-end. Cela en fait la première journée la plus prolifique en Ligue 1 depuis 1977/78 (42 buts), selon Opta.

11:00 - Reims-Garcia: "Le score est trop sévère" L'entraîneur de Reims, Oscar Garcia, était déçu en conférence de presse après la lourde défaite de son équipe à Marseille (4-1) en clôture de la 1ère journée de Ligue 1, dimanche soir. "L'idée était de contrôler le match en première période et de ne pas prendre de but vite. Ça aurait pu les rendre nerveux. Mais ça n'a pas été le cas et on a la malchance de marquer contre notre camp. Ensuite, le deuxième but juste avant la pause nous a fait du mal. On a fait mieux en deuxième période et je crois que le score est trop sévère. La différence s'est faite sur les couloirs où leurs pistons ont fait la différence."

10:30 - OM-Tudor: "Les supporters vont comprendre" Sifflé par le public du stade Vélodrome avant le match entre l'OM et Reims dimanche (4-1), lors de la 1ère journée de Ligue 1, l'entraîneur marseillais Igor Tudor n'a pas été perturbé et pense que les sifflets s'en iront si son équipe joue comme il le souhaite: "Je fais mon travail et je suis heureux d’être ici, mais le plus important aujourd’hui, c’est ce qu’il s’est passé sur le terrain. Je suis certain qu'avec le temps ça va être de mieux en mieux et que les supporters vont comprendre ce que l'on veut, a-t-il avoué au micro de Prime Video. La première période, c'est ce que l'on veut. Je suis content pour l'équipe et les supporters. Il va falloir continuer à travailler, on est sur la bonne voie."

10:00 - OM-Rongier: "Tout n'est pas parfait" Capitaine dimanche soir du côté de l'OM lors du succès contre Reims à l'occasion de la première journée de Ligue 1, Valentin Rongier était satisfait du succès obtenu par le club marseillais (4-1), mais semblait conscient qu'il restait encore du travail: "Tout n'est pas parfait mais on ne va pas faire les difficiles. Gagner devant notre public, c'est ce qu'il fallait faire, a-t-il expliqué au micro de Prime Video. Je trouve qu'on a manqué de jus en seconde période pour faire du jeu mais c'est normal, on a la préparation dans les pattes. Les consignes de Tudor respectées ? Il y a des moments où on est en retard. On n'arrive pas encore à bien déterminer les moments où il faut y aller tactiquement mais on avance chaque jour."

09:30 - Première réussie pour l'OM de Tudor Après une intersaison agitée, l'Olympique de Marseille et son nouvel entraîneur Igor Tudor étaient particulièrement attendus pour la reprise de la Ligue 1, dimanche soir contre Reims. Les Marseillais ont répondu présents, en s'imposant facilement face à des Rémois diminués (4-1), grâce à des buts signés Faes (13e, csc), Nuno Tavares (45e+1) et Luis Suarez (75e et 90e+4). Folarin Balogun avait réduit l'écart pour Reims (84e).

09:00 - Le PSG est (déjà) leader de Ligue 1 Il n'aura fallu attendre qu'une seule journée pour voir le PSG s'emparer de la tête de la Ligue 1, édition 2022-2023. Après un festival offensif à Clermont samedi (0-5), Paris s'installe en tête du classement, devant l'OM et Lille, qui ont battu sur le même score (4-1) Reims et Auxerre. Montpellier est 4e après son succès devant Troyes (3-2), devant les quatre autres clubs qui ont gagné ce week-end: Lens, Monaco, Lyon et Lorient.

07/08/22 - 20:30 - OM: Payet remplaçant face à Reims Le départ de Jorge Sampaoli et l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'Olympique de Marseille avant le début de la saison de Ligue 1 a modifié en profondeur l'effectif du club marseillais, tant les désirs des deux entraîneurs sont éloignés au niveau des profils de joueurs. Le onze de départ de ce dimanche soir contre Reims est ainsi bouleversé par rapport au dernier match de la saison dernière en Ligue 1 contre Strasbourg, avec notamment une défense quasiment entièrement renouvelée. Et, surprise supplémentaire, Dimitri Payet commencera le match sur le banc des remplaçants. Le onze de départ de l'OM: Blanco - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Guendouzi, N. Tavares - C. Ünder, Gerson - Milik.

07/08/22 - 20:00 - L'OM de Tudor passe un premier test Nommé entraîneur de l'OM au début du mois de juillet à la suite du départ de Jorge Sampaoli, Igor Tudor va connaître son premier match à la tête du club marseillais en Ligue 1 ce dimanche soir face à Reims. Son arrivée a bousculé les habitudes (en exacerbant les tensions) et les matchs amicaux de pré-saison n'ont pas donné satisfaction, ce qui met déjà l'entraîneur croate, et indirectement le président Pablo Longoria, sous une petite pression avant cette rencontre.

07/08/22 - 19:30 - Entrée en matière ratée pour Rennes Avant le dernier match de cette première journée de Ligue 1 entre l'OM et Reims dans quelques dizaines de minutes (20h45), le Stade Rennais recevait le FC Lorient pour un derby breton. Mais au Roahzon Park. tout ne s'est passé comme prévu pour les joueurs de Bruno Genesio, qui ont perdu face aux Lorientais et leur nouvel entraîneur Régis Le Bris (0-1). Le seul but de la rencontre a été inscrit par une recrue de l'été côté rennais, Arthur Theate, qui a marqué contre son camp (65e).

07/08/22 - 18:45 - L'OM face à Reims en clôture de la 1ère journée de Ligue 1 L'Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims ce dimanche soir en clôture de la 1ère journée de Ligue 1, avec la volonté de lancer sa saison sur de bonnes bases et d'apaiser un peu le climat autour du club après une intersaison très agitée. L'entraîneur croate Igor Tudor va vivre sa grande première sur le banc de l'OM face au club rémois, après avoir remplacé Jorge Sampaoli suite au départ de l'entraîneur argentin début juillet.

07/08/22 - 18:00 - Nice accroché, Lens, Lille et Montpellier gagnet Après les trois premiers matchs du week-end, la 1ère journée de Ligue 1 s'est poursuivie ce dimanche avec plusieurs rencontres. Promu cette saison, le TFC a d'abord accroché l'OGC Nice (1-1). Lors du multiplex de 15 heures, le Losc n'a fait qu'une bouchée d'un autre promu, Auxerre (4-1), grâce notamment à deux buts inscrits dans les trois premières minutes. Le RC Lens peut lui remercier Florian Sotoca, auteur d'un triplé face à Brest (3-2). Montpellier s'est imposé sur le même score face à Troyes (3-2), grâce notamment à un doublé de Téji Savanier. Enfin, Angers et Nantes ont fait match nul (0-0).