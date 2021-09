DIRECT. Ligue 1 : but à Strasbourg (1-0), suivez les résultats et le classement provisoire

Ligue 1. Les choses s'animent du côté du Stade de la Meinau où le RC Strasbourg reçoit le FC Metz ce vendredi 17 septembre 2021, dans cette saison de Ligue 1. Le point sur les résultats et le classement à jour.

21:06 - Strasbourg - Metz : ⚽ Ouverture du score pour le RC Strasbourg (1-0) ! 1 à 0 au Stade de la Meinau ! Le RC Strasbourg lance les hostilités à la 6e minute dans cette 1e mi-temps, avec un but de Ludovic Ajorque. Les Messins sont désormais contraints de réagir ! Suivre Strasbourg - Metz en direct

21:00 - Strasbourg - Metz : ⏱️ C'est parti entre le RC Strasbourg et le FC Metz ! Le match débute à Strasbourg, où Eric Wattellier donne le coup d’envoi de Strasbourg - Metz. Suivre Strasbourg - Metz en direct

20:46 - Les cinq dernières confrontations entre Strasbourg et Metz A quelques minutes du coup d'envoi du premier match de cette 6e journée de Ligue 1 par Eric Wattellier, au Stade de la Meinau, retour sur les cinq dernières confrontation entre Strasbourg et Metz. Et c'est peu dire que le derby est généralement serré. Le 14 février dernier, Metz s'était incliné chez lui par 2 buts à 1 face aux Alsaciens après avoir décroché un nul à l'aller, le 13 décembre, à Strasbourg (2-2). Les deux clubs se sont affrontés en amical le 15 août 2020 et c'est Metz qui l'avait alors emporté à domicile (3-2). La saison précédente, Metz s'était aussi imposé chez lui (1-0) en janvier 2020, après un nul à Strasbourg en tout début de saison (1-1).

20:21 - Le dernier match de Strasbourg en Ligue 1 Strasbourg sort pour sa part d'une mauvaise soirée de Ligue 1 la semaine dernière. Avant de recevoir Metz, le club alsacien s'est rendu à Lyon lors de la précédente journée où il a chuté. L’avantage final au score (3-1) de l'Olympique Lyonnais est d'ailleurs plutôt logique au regard des chiffres proposées à l’issue de cette rencontre. Les Lyonnais ont en effet un léger avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de frappes ce soir là (8 tirs contre 5 pour RC Strasbourg).

19:57 - Le dernier match de Metz en Ligue 1 Le FC Metz arrive à Strasbourg après la réception de Troyes la semaine passée. Et les Lorrains ont finalement assez mal mené leur affaire. Au terme de ce match, la possession de balle s’établit en effet largement à son avantage (63%-37%), un penalty aurait même pu être sifflé en leur faveur, mais c’est l'ESTAC Troyes qui s’est finalement créé le plus d’opportunités avec 5 tirs cadrés, contre 1 seul pour le FC Metz, et qui l’a finalement emporté sur le score de 0-2.

19:19 - Les compos probables de ce Strasbourg-Metz A un peu moins de deux heures du match d'ouverture de la 6e journée de Ligue 1, voici les compositions probables des deux équipes qui entreront sur le terrain à 21 heures. RC Strasbourg : Sels - Djiku, Nyamsi, Le Marchand - Guilbert, Thomasson, Prcic, Bellegarde, Liénard (cap) - H. Diallo, Ajorque. FC Metz : Oukidja - Bronn (cap), Kouyaté, Udol - Centonze, Maïga, Pajot, Sarr, Delaine - Niane, De Préville.

18:53 - Julien Stephan estime que Strasbourg "doit gagner en intensité" En conférence de presse d'avant match hier, l'entraîneur du RC Strasbourg Julien Stephan a reconnu lui aussi que son équipe traversait un début de saison mitigé. "On doit gagner en intensité" a jugé le tacticien alsacien. Et de miser sur ce derby à domicile pour se relancer : "On connaît l'importance que cela représente pour le public et pour nous aussi, même si un match qui ne vaut que trois points. On a bien conscience de l'importance pour le public, surtout qu'ils en ont été privés la saison dernière", estime l'entraîneur qui ne veut pas décevoir pour cette occasion. "J'ai vécu des derbys dans d'autres régions (au Stade Rennais - NDR), et j'en connais l'importance dans chaque région. Je sais ce que cela peut représenter pour toutes ces personnes".

18:21 - Frédéric Antonetti sûr de son effectif pour cette saison de Ligue 1 Dans une interview au Républicain Lorrain, le coach du FC Metz Frédéric Antonetti assume le manque de résultats de son équipe depuis le début de la saison de Ligue 1 et invoque "une crise de confiance" qu'il estime passagère. S'il voit son effectif "appliqué, discipliné, organisé" et qui "veut bien faire", il estime que "ça manque un peu de folie". "De trois, il faut passer à sept, huit actions dangereuses", sur un match selon le technicien. Avant le déplacement à Strasbourg (""un match difficile, avec un public très chaud"), il assure de sa confiance dans son équipe : "Moi, j’ai confiance en mon groupe, je sais qu’il va s’en sortir. Aujourd’hui, quand il y a une crise de résultats, il y a automatiquement une crise de confiance. À nous de repartir. [...] La saison est encore longue, c’est un marathon. Pour l’instant, on n’est qu’au cinquième kilomètre. Il en reste, il va s’en passer des choses." .

17:47 - Farid Boulaya de retour, Kévin N'Doram absent pour la 6e journée Freiné par une gêne musculaire depuis plusieurs jours, le meneur de jeu du FC Metz Farid Boulaya a repris l'entraînement cette semaine avec son club. Il pourrait encore être sur la feuille de match face à Strasbourg pour la 6e journée de Ligue 1. Au milieu, Frédéric Antonetti ne pourra pas en revanche compter sur Kévin N'Doram qui souffre d'une fracture de la clavicule. Ce dernier ne devrait pas faire son retour avant un mois.

17:02 - Trois retours salutaires pour Julien Stéphan Alors qu'il vit un début de saison compliqué au RC Strasbourg, l'ancien entraîneur de Rennes Julien Stéphan va pouvoir compter, face à Metz, sur trois retours importants dans son effectif. Le Polonais Karol Fila, de retour de suspension, va pouvoir renforcer le couloir droit des Alsaciens. Dimitri Liénard à gauche et Ibrahim Sissoko au milieu de terrain devraient aussi faire leur retour. Le premier avait été victime d'un malaise sans conséquence en fin de match le week-end dernier, le second est remis d'une inflammation au genou.

16:36 - Anthony Caci (Strasbourg) absent pour le premier choc de Ligue 1 La 6e journée débute dans quelques heures, à 21h ce vendredi 17 septembre avec le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz. Les deux équipes arriveront avec leurs effectifs complets, mis à part le latéral gauche strasbourgeois Anthony Caci. Sorti en fin de première période sur la pelouse de l’OL le week-end dernier, ce dernier souffre d'une douleur à l'adducteur droit. L'IRM n'a révélé aucune lésion mais l'entraîneur Julien Stéphan préfère laisser l'Alsacien au repos pour le derby face à Metz.

15:47 - Le PSG revient en arrière sur la musique d'entrée des joueurs Dimanche soir, au Parc des Princes, l'entrée des joueurs se fera de nouveau au son de "Who said I would", morceau de Phil Collins devenu mythique au PSG puisqu'il accompagne ce moment d'émotion depuis près de 30 ans. Alors que le club avait décidé de le remplacer par un sample de DJ Snake, il indique par communiqué ce vendredi redonner sa place à Phil Collins, et ce dès la rencontre face à l'Olympique Lyonnais dans cette 6e journée de Ligue 1. L'ancien batteur de Genesis manquait tellement aux supporters qu'une pétition avait circulé récoltant plusieurs milliers de signatures.

15:23 - Un jeune joueur du FC Nantes dans le coma Un joueur de l'équipe réserve du FC Nantes, qui évolue en National 2, a été victime d'un malaise jeudi après-midi à l'entraînement. Il aurait été placé dans le coma selon le quotidien Ouest-France. Le club a indiqué ne pas vouloir dévoiler l'identité du sportif de 19 ans, à la demande de sa famille. Il indique que "pris en charge très rapidement, il est actuellement hospitalisé. [...] Le FC Nantes apporte tout son soutien au joueur ainsi qu'à sa famille et ses proches". Le match de la réserve prévu samedi contre Andrézieux, est reporté.

14:58 - Angers - Nantes, le duel de l'Atlantique Quatrième et dernier derby de la longue liste de ce week-end de Ligue 1 : Angers va recevoir Nantes dimanche à 15h, au stade Raymond-Kopa. Proches géographiquement, les deux équipes ont rarement été si éloignées au classement : Angers est deuxième après un excellent début de saison (3 défaites et 2 nuls), alors que Nantes, 14e, n’a qu'une victoire au compteur contre trois défaites et un nul. Les Angevins se sont notamment imposés lors de deux des trois derniers matchs à domicile et auront certainement l'ascendant psychologique.

14:10 - Dimanche, le derby de la Côte d’Azur La succession de derby va se poursuivre dimanche en Ligue 1 avec, dès 13h le duel entre l’OGC Nice et l’AS Monaco. L'Allianz Riviera sera privée de public pour cette grosse affiche entre deux clubs qui visent le haut du classement. Nice est actuellement 4e avec trois victoires au compteur, un nul et un match en retard face à l'OM après les débordements de la 4e journée. Monaco débute cette saison de manière moins heureuse et se déplacera chez son voisin à la 16e position avec seulement une victoire et un nul contre trois défaites.

13:50 - La programmation TV de la 6e journée de Ligue 1 Pour cette 6e journée de Ligue 1 Uber Eats, c'est Amazon Prime Video qui ouvrira le bal vendredi 17 septembre à 21h en diffusant le match RC Strasbourg – FC Metz. Le géant américain a aussi la primeur sur la majorité du match du week-end, à l'exception d'AS Saint-Etienne – Girondins de Bordeaux samedi 18 septembre à 21h et Olympique de Marseille – Stade Rennais dimanche 19 septembre à 17h, qui seront quant à eux diffusés sur Canal+ Sport.

13:05 - Un derby du Nord samedi en Ligue 1 Un autre derby aura donc lieu dans cette 6e journée de Ligue 1 : le derby du Nord entre Lens et Lille, samedi à 17h. Les Sang et Or ont l'avantage statistique puisqu'ils ont remporté à Bollaert pas moins de 27 victoires face aux Dogues. Reste que les Lensois, qui pointent à la 5e place au classement, n'ont pas encore réussi à décrocher une seule victoire chez eux depuis le début de la saison et restent sur un bilan mitigé de 2 victoires et 3 défaites dans les 5 premiers matchs de Ligue 1. Les Lillois pourtant tenants du titre ne sont pas plus en verve. A la 12e place, ils ont enchaîné deux nuls et deux défaites pour une seule victoire à ce stade.

12:39 - Premier derby de la Ligue 1 : Strasbourg - Metz Il y aura 4 derbys dans cette 6e journée de Ligue 1. Dès l’ouverture ce vendredi, le RC Strasbourg Alsace accueillera donc le FC Metz. Le site officiel de la Ligue 1 indique que les deux stades ne sont distants que de 132 kilomètres à vol d'oiseau. Frédéric Antonetti, qui a pris les rênes de Metz il y a quelques mois déjà, savoure ce duel et promet "un match chaud". Celui qui compte parmi les vétérans des coach de Ligue 1 en profite pour saluer son rival du soir, Julien Stephan, qui a fait des étincelles à Rennes (vainqueur de la Coupe de France) et passé à Strasbourg en toute fin de saison dernière : "un jeune prometteur, qui a fait de très bonnes choses à Rennes" et un "entraîneur de haut niveau".

12:07 - Kilian Mbappé probablement absent pour la 6e journée de Ligue 1 Kilian Mbappé pourrait être indisponible dimanche face à l'OL en clôture de cette 6e journée de Ligue 1. L'attaquant du PS est sorti à la 51e minute du match face à Bruges mercredi et est incertain. Mauricio Pochettino a pointé une blessure à la cheville à l'issue de la rencontre : "Mbappé s'est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes aux deux chevilles. On va voir demain (jeudi) si on peut avoir des nouvelles plus précises", a-t-il indiqué en conférence de presse, laissant planer le doute sur la disponibilité de Mbappé en Ligue 1 prochainement.

11:45 - Déjà des doutes du côté du PSG Contrairement à l'OL, le PSG arrive au devant de cette 6e journée de Ligue 1 dans une certaine fébrilité. Si les Parisiens réalisent pour l'instant un début de saison confortable en Ligue 1 avec 4 points d'avance sur leur dauphin Angers après 5 journées, la rencontre de Ligue des champions face à Bruges mercredi soir à instillé le doute sur la capacité du club à trouver une alchimie après l'énorme mercato de la fin d'été. Le trio Messi-Neymar-Mbappé, aligné pour la première fois sous le maillot parisien, a fait pâle figure. Mis à part une passe décisive de Mbappé sur le but de Herrera dans le premier quart d'heure, la difficulté à trouver des combinaisons est sans doute l'événement marquant de cette première de la "NMN". Lionel Messi s'est montré particulièrement discret quand Neymar, lui semblait peu enclin à fournir les efforts nécessaires à ce niveau. Rappelons que les deux joueurs sortent néanmoins d'une importante séquence internationale en Amérique du Sud... C'est sans doute en Ligue 1 qu'on pourra constater (ou non) leur montée en puissance dans les prochaines semaines.

10:55 - L'OL arrive en confiance pour son choc face au PSG Auteur d'un timide début de saison l'Olympique Lyonnais a bien redressé la barre dans les dix derniers jours, alors que son déplacement au Parc des Princes sera le point d'orgue de cette 6e journée. Les hommes de Peter Bosz, déjà vainqueurs des Nantais (1-0) juste avant la trêve internationale, ont enchaîné dimanche dernier contre Strasbourg en l'emportant 3 buts à 1. Les Gones se sont aussi imposés avec autorité ce jeudi face aux Rangers de Glasgow, à l'extérieur, par deux buts d'écart (0-2).

10:51 - Cap à l'Est pour la 6e journée de Ligue 1 ! C'est reparti pour un tour ! Bonjour et bienvenue dans notre live consacré à la Ligue 1 de football. La 6e journée de la Ligue 1 Uber Eats débute ce vendredi 17 septembre, à 21 heures, avec le derby de l'Est entre le RC Strasbourg et le FC Metz. Les deux équipes sont encore en rodage avec un début de saison mitigé. Sur les 5 premières journées, Strasbourg (15e au classement) a perdu 3 matchs, réalisé un nul et ne compte qu'une seule victoire. Le FC Metz (17e) en est à deux défaites et trois nuls et va cherche en Alsace à obtenir sa première victoire en championnat.

16/09/21 - 17:35 - La Ligue 1 selon Pablo Longoria (OM) Nous évoquions un peu plus avant les explications du patron de Mediapro devant l'Assemblée nationale après le fiasco de Téléfoot. La mission d'information sur les droits TV dans le sport a également auditionné ce jeudi Pablo Longoria, président de l'OM. Une occasion pour le nouveau dirigeant du club de donner sa vision de la Ligue 1 et le moyen de la rendre plus attractive et plus solide économiquement. Le principal problème réside selon lui dans la question des droits TV : " Les droits TV dans le football sont les revenus les plus stables d’un club, c’est très important pour développer notre modèle économique et avoir un championnat fort. On a vu en Suède ou en Norvège que le niveau des équipes a chuté dès le moment où il n’y a plus eu de revenus stables comme les droits TV", a-t-il notamment indiqué, estimant que les fans de Ligue 1 avaient du mal à avoir accès aux matchs et aux "highlights des différents matchs". "Il faut rendre ça plus visible", a-t-il conclu, plaidant pour des offres d'abonnements personnalisées chez les diffuseurs ou des packs spéciaux centrés sur les clubs. Pas question en revanche de limiter les salaires individuels des joueurs qui doivent par ailleurs être selon lui préservés en jouant moins de matchs. Pablo Longoria a donc plaidé pour une Ligue 1 à 18 clubs qui permettrait par ailleurs une meilleure répartition des fonds qu'à 20 clubs.

16/09/21 - 16:32 - Quelles suspensions avant la 6e journée de Ligue 1 ? Aucun carton rouge n’a été donné le week-end dernier à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Il n'y aura donc pas de joueur suspendu pendant la 6e journée qui débute ce vendredi. Deux joueurs sont néanmoins sous le coup d'une pénalité d'un match : le milieu du Losc Xeka et le Niçois Mario Lemina. Ils seront sanctionnés en vertu de la règle des 3e avertissement (ccartons jaunes) dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle. La sanction prendra effet à partir de mardi 21 septembre 2021 à 0h00, indique le site officiel de la Ligue 1.