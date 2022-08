DIRECT. Ligue 1 : Lille se relance, résultats et calendrier

Ligue 1. Après la gifle reçue face au PSG dimanche dernier (1-7), le Losc s'est bien repris en s'imposant à Ajaccio vendredi soir en ouverture de la 4e journée de L1. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

La 4e journée de Ligue 1 a été programmée ce week-end des 27 et 28 août 2022, avec à l'affiche Lens - Rennes, Nice - OM ou encore PSG - Monaco. Suivez toute l'actu de la Ligue 1 en direct avec tous les temps forts des matchs, les buts et les résultats en temps réel et le classement à jour.

En direct

13:30 - Ajaccio-Pantaloni: "Plutôt confiant pour la suite" Battu pour la troisième fois de la saison en Ligue 1, vendredi soir face à Lille (1-3) lors de la quatrième journée, l'entraîneur d'Ajaccio Olivier Pantaloni n'était pas abattu en conférence de presse après la rencontre: On est déçus d'avoir perdu face à une très belle équipe lilloise. Mais je vais retenir le positif, c'est-à-dire la deuxième période où j'ai vu notre vrai visage. (...) C'est notre meilleur mi-temps de la saison. On va s'en servir pour les matchs à venir. Si j'avais un groupe complètement abattu, qui avait renoncé dès la mi-temps, je serais très inquiet. Aujourd'hui, je suis plutôt confiant pour la suite."

12:45 - Losc-Fonseca: "On n'a jamais eu de doute" L'entraîneur portugais de Lille, Paulo Fonseca, a été satisfait par la réaction de son équipe vendredi soir à Ajaccio (1-3), lors de la 4e journée de Ligue 1, après l'humiliation subie face au PSG dimanche dernier: "On a prouvé que le match contre Paris était oublié. Après une telle défaite, il est normal que les gens aient des doutes. Mais à l'intérieur du club, dans le staff et l'équipe, on n'en a jamais eu. Pendant la semaine, j'ai senti les joueurs confiants. Je suis arrivé ici avec optimisme et on a fait un bon match alors qu'il est difficile de gagner dans ce stade."

12:00 - Mauvais débuts pour Ajaccio Promu cette saison en Ligue 1, l'AC Ajaccio n'a pris qu'un seul point en quatre matchs de Ligue 1, avec trois défaites pour un match nul. L'ACA n'a pas non plus été épargné par le calendrier, avec des matchs contre Lyon, Lens, Rennes et Lille. C'est son plus faible total de point à ce stade de la compétition depuis 2004-2005. Le club corse avait finalement terminé à la 14e place.

11:15 - Le Losc rassuré et relancé Écrasé par le PSG dimanche dernier en Ligue 1 (1-7), Lille a réussi à se remettre à l'endroit vendredi soir en ouverture de la 4e journée de Ligue 1 à Ajaccio (1-3). Yazici (17e), Bamba (43e) et Djalo (63e) ont marqué pour le Losc, tandis que Bayala a réduit l'écart en fin de match (84e). Sans Bayo et Cabella, le Losc a remporté la deuxième victoire de sa saison sans trembler, grâce notamment à un bon match de son meneur de jeu turc, Yazici.

10:30 - Le programme de ce samedi en Ligue 1 Après la victoire de Lille à Ajaccio vendredi (1-3), la 4e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux rencontres au programme. Auxerre reçoit Strasbourg à 17 heures alors que le choc entre le RC Lens et Rennes aura lieu à 21 heures. Les sept derniers matchs de cette 4e journée de L1 auront lieu dimanche.

26/08/22 - 22:52 - AC Ajaccio - Lille : le Lille OSC va chercher la victoire à l'extérieur (1-3) L’avantage au score (1-3) du Lille OSC est plutôt logique au regard des stats disponibles au terme de ce match. Les Lillois ont en effet eu un léger ascendant en termes de possession de balle (40%-60%) mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (4 tirs contre 2 pour l'AC Ajaccio). AC Ajaccio - Lille en direct

26/08/22 - 22:47 - AC Ajaccio - Lille : Le penalty est raté (1-3)! Jonathan David rate ce penalty accordé par Thomas Leonard ! En faveur du Lille OSC!. AC Ajaccio - Lille en direct

26/08/22 - 22:46 - AC Ajaccio - Lille : Penalty pour le Lille OSC ! Le Lille OSC bénéficie d' un penalty à la suite d'une faute commise par Qazim Laci, à la 89e minute de jeu dans cette partie au Stade Francois Coty. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Stade Francois Coty. AC Ajaccio - Lille en direct

26/08/22 - 22:41 - AC Ajaccio - Lille : Cyrille Bayala réduit le retard de l'AC Ajaccio (1-3) ! Cyrille Bayala réduit l'écart pour l'AC Ajaccio dans ce duel contre le Lille OSC. On joue la 84e minute de jeu dans cette 2e période. Le tableau d'affichage passe à 1 à 3 au Stade Francois Coty. AC Ajaccio - Lille en direct

26/08/22 - 22:24 - AC Ajaccio - Lille : Tiago Djalo inscrit un nouveau but pour le Lille OSC (0-3) ! L'addition commence à devenir salée pour l'AC Ajaccio, au Stade Francois Coty. Tiago Djalo inscrit un 3e but pour le Lille OSC à la 67e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 0-3. AC Ajaccio - Lille en direct

26/08/22 - 22:03 - AC Ajaccio - Lille : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre l'AC Ajaccio et le Lille OSC, à Ajaccio, où Thomas Leonard siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-2. AC Ajaccio - Lille en direct

26/08/22 - 21:46 - AC Ajaccio - Lille : Ajacciens et Lillois rentrent au vestiaire L'AC Ajaccio n’y est pas pour le moment : à la pause, la possession de balle est largement à l’avantage du Lille OSC (54% contre 46% pour l'AC Ajaccio), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'AC Ajaccio et qui mène donc logiquement dans ce match (0-2). AC Ajaccio - Lille en direct

26/08/22 - 21:42 - AC Ajaccio - Lille : But : le Lille OSC double la mise (0-2) ! Le Lille OSC double la mise au Stade Francois Coty ! Un deuxième but signé Jonathan Bamba à la 43e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Nous en sommes à 0 à 2 dans ce AC Ajaccio - Lille. AC Ajaccio - Lille en direct

26/08/22 - 21:16 - AC Ajaccio - Lille : Yusuf Yazici ouvre le score pour le Lille OSC (0-1) ! Le premier but de ce choc est signé Yusuf Yazici à la 17e minute de jeu dans cette 1e période ! Le duel tourne en faveur du Lille OSC au Stade Francois Coty. Les Ajacciens doivent désormais réagir. AC Ajaccio - Lille en direct

26/08/22 - 21:10 - AC Ajaccio - Lille : L'arbitre annule le but ! Après avoir fait appel à la VAR, Thomas Leonard fait part de sa décision définitive : le but n'est pas accordé pour le Lille OSC. Le score reste inchangé au Stade Francois Coty (0-0) ! AC Ajaccio - Lille en direct

26/08/22 - 21:09 - AC Ajaccio - Lille : Arbitrage vidéo en cours Le jeu est arrêté au Stade Francois Coty : Thomas Leonard hésite à accorder ou invalider un but pour le Lille OSC et fait appel à ses collègues de la vidéo. AC Ajaccio - Lille en direct

26/08/22 - 20:59 - AC Ajaccio - Lille : Thomas Leonard donne le coup d'envoi de AC Ajaccio - Lille ! La rencontre est lancée à Ajaccio, où l’arbitre vient de donner le coup d’envoi de AC Ajaccio - Lille. AC Ajaccio - Lille en direct

26/08/22 - 20:30 - Le match entre Ajaccio et Lille va débuter Le premier match de la quatrième journée de Ligue 1 entre l'AC Ajaccio (18e) et le Losc (12e) va débuter dans 30 minutes maintenant. L'arbitre de cette rencontre, M. Leonard, sifflera le coup d'envoi à 21 heures sur la pelouse du stade François-Coty, à guichets fermés en ce vendredi soir.

26/08/22 - 20:00 - Les supporters de l'OM interdits de déplacement à Nice dimanche C'était attendu, prévisible et c'est désormais officiel: il n'y aura pas de supporters marseillais à l'Allianz Arena dimanche pour la 4e journée de Ligue 1. Selon un arrêté ministériel publié ce vendredi au Journal officiel, les supporters de l'Olympique de Marseille sont interdits de déplacement à Nice, en vue de la rencontre prévue dimanche à 15 heures. L'arrêté évoque des risques de "troubles graves à l'ordre public". La saison passée, lors du déplacement de Marseille à Nice le 22 août 2021, un envahissement du terrain, précédé par un jet de bouteille sur Dimitri Payet, avait provoqué l'arrêt de la rencontre. Les joueurs de l'OM n'avaient pas souhaité reprendre le match, qui avait été rejoué. Les supporters marseillais n'avaient pas été impliqués dans ces incidents.

26/08/22 - 19:15 - Ajaccio cherche sa première victoire Promu cette saison en Ligue 1, l'AC Ajaccio n'a pas encore connu la victoire après trois journées, malgré des performances intéressantes contre Lens (0-0), Lyon (2-1) et Rennes (2-1). Avec le Losc, c'est une quatrième équipe qui vise une place européenne que l'ACA affronte ce vendredi soir en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Les joueurs d'Olivier Pantaloni pourront en tout cas à nouveau compter sur un stade plein, comme lors de la venue de Lens en Corse. Le stade François-Coty (9070 places) est à guichets fermés pour la rencontre contre Lille.

26/08/22 - 18:30 - Les équipes probables d'Ajaccio et Lille Les compositions officielles du premier match de la 4e journée de Ligue 1 entre l'AC Ajaccio et le Losc seront dévoilées d'ici 20 heures. L'entraîneur corse Olivier Pantalano a sélectionné le même groupe qu'à Rennes le week-end dernier, puisque Yoann Touzghar, qui s'est engagé mercredi, est encore trop juste physiquement. Le onze de départ probable de l'ACA: B. Leroy - Alphonse, O. Gonzalez, Mayembo, Is. Diallo - Bayala, Marchetti, Mangani, Spadanuda - Hamouma, El-Idrissy. De son côté, Paulo Fonseca devrait effectuer deux changements par rapport à l'équipe humiliée par le PSG dimanche dernier (1-7). Djalo et Zhegrova devraient remplacer respectivement Alexsandro et Gudmundsson. Bayo est toujours écarté, tandis que Cabella et Weah sont blessés. Le onze de départ probable du Losc: L. Jardim - B. Diakité, Fonte, Djalo, Ismaily - André, A. Gomes - Zhegrova, Yazici, J. Bamba - J. David.

26/08/22 - 17:45 - Nantes-Kombouaré: "Une situation très mal gérée" L'entraîneur de Nantes, Antoine Kombouaré, est revenu ce vendredi en conférence de presse, sur la situation de son joueur Ludovic Blas, qui a demandé à ne pas jouer en Ligue 1 avec le FC Nantes dimanche face au TFC, à l'occasion de la 4e journée: "Son absence, je la comprends, a-t-il assuré. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Il vaut mieux qu'il ne joue pas s'il joue en étant diminué. Aujourd'hui, ce n'est pas facile pour lui de jouer. Il est venu me dire hier qu'il ne souhaitait pas jouer le match, j'ai acté. Ludo n'est pas un problème pour moi, mon problème c'est Toulouse. Lui, maintenant, c'est son problème avec la direction, c'est un cas personnel, mais nous, on a surtout à travailler sur la façon de pallier à cette absence, et trouver les solutions pour gagner contre Toulouse." Le coach nantais a expliqué avoir déjà vécu cette situation depuis ses débuts comme footballeur professionnel: "Oui, je l'ai déjà vécue joueur et je l'ai fait (partir), donc ce que fait Ludo, ce sont les aléas du mercato. La seule difficulté qui se rajoute à l'absence de Ludo, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de renforts, pas plus de solutions pour pallier cette absence. C'est une situation très mal gérée. Si la direction ne gère pas bien cette situation, on en est là, maintenant il faut trouver la solution, montrer que sans Ludo, on est capables de gagner."

26/08/22 - 17:00 - Blas au bras de fer avec Nantes Ludovic Blas jouera-t-il un jour avec le maillot lillois sur les épaules ? Le milieu offensif du FC Nantes a demandé à ne pas jouer face à Toulouse, dimanche lors de la 4e journée de Ligue 1, alors qu'il attend son transfert à Lille depuis plusieurs semaines. L'ancien joueur de Guingamp s'est mis d'accord avec le Losc, comme Nantes, pour un transfert estimé à plus de 15 millions d'euros. Sauf que le club nantais s'est depuis rétracté, en l'absence d'un remplaçant pour son meneur de jeu et sous la pression mise par l'entraîneur nantais Antoine Kombouaré. Une fermeté qui n'est pas comprise par Ludovic Blas, à qui un bon de sortie a été publiquement accordé cet été...

26/08/22 - 16:15 - Bayo toujours écarté du groupe lillois Écarté face au PSG dimanche dernier après une sortie arrosée samedi soir dans un bar du Vieux-Lille, Mohamed Bayo n'a toujours pas réintégré le groupe de Paulo Fonseca. Recruté pour 14M€ à Clermont, l'attaquant s'est entraîné toute la semaine avec la réserve lilloise et ne sait pas quand il sera autorisé par Olivier Létang, le président du Losc, à réintégrer le groupe professionnel. L'entraîneur portugais devra donc faire sans lui encore une fois ce vendredi pour le premier match de la 4e journée de Ligue 1, à Ajaccio (21h), mais aussi sans Cabella ni Weah, blessés tous les deux.