DIRECT. Ligue 1 : Paris assure, Marseille 2e, résultats et classement

Ligue 1. À l'issue de la 28e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a profité du faux pas de Nice pour reprendre la deuxième place alors que Paris a assuré l'essentiel face à Bordeaux.

Après sa déconvenue en Ligue des champions face au Real Madrid, le PSG a retrouvé la Ligue sur sa pelouse du Parc des Princes. Sous les sifflets, les Parisiens ont assuré l'essentiel en s'imposant 3-0 face à Bordeaux et se rapprochent un peu plus du titre. Derrière, Marseille a repris sa marche en avant en s'imposant 3-1 à Brest et reprend la 2e place du classement à Nice, accroché par Montpellier. Dans les autres résultats, Strasbourg poursuit sur sa lancée en s'imposant face à l'AS Monaco alors que Lyon a sombré à domicile face à Rennes.

10:45 - Christophe Galtier : ''On est contents de prendre ce point'' Le coach niçois Christophe Galtier, déçu de la première période de son équipe à Montpellier (0-0), ce samedi, a tenu à relativiser les différents faits de la rencontre et notamment le carton rouge de Dante. Néanmoins, il se montre satisfait du point pris à l'extérieur et à 10 contre 11 : ''Vu le contexte, vu le match, évidemment qu’on est contents de prendre ce point. En dehors de ce fait de match, qui est un élément important – et heureusement qu’on n’encaisse pas ce pénalty -, je ne peux pas être satisfait de notre première période. Mais paradoxalement et par rapport à ce que j’ai pu voir sur les données du match, on a peut-être un peu plus joué à 10 contre 11 qu’à 11 contre 11. C’est là mon grand regret. Il faudra analyser, savoir pourquoi et en parler avec les joueurs concernés. ''

10:00 - Jean-Clair Todibo : « Un très bon point » Malmené à Montpellier, l'OGC Nice a réussi à décrocher le point du match nul. Une très bonne performance que souligne le défenseur niçois : « C'est un très bon point pris à La Mosson aujourd'hui, contre une très belle équipe de Montpellier », a réagi Jean-Clair Todibo au micro de Prime Video après le match nul du Gym ce samedi. « La physionomie du match est compliquée, mais on a réussi à faire avec et à arracher un point ici, on peut se satisfaire de cela je pense », a poursuivi le défenseur, en référence à l'expulsion de Dante avant la mi-temps. « On aurait aimé jouer à onze contre onze tout le match. La décision arbitrale se discute. Que l'arbitre siffle ou non le penalty, c'est sa décision, mais le rouge est, je pense, plus discutable. On a fait avec et on s'est plutôt bien adaptés »

09:15 - Vers un retour de Cabella à Saint-Étienne ? Libéré de son contrat par Krasnodar, Remy Cabella serait tenté par une tour en Ligue 1 et un retour à Saint-Étienne est à l'ordre du jour. A la veille du déplacement de l'ASSE à Lille, vendredi soir pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, Pascal Dupraz a évidemment été sondé sur le sujet en conférence de presse. "Cabella ? Alors comment je vais me sortir de cette question ? Tout se fait de manière extrêmement collégiale. Nous sommes quatre personnes et aucune de ces quatre personnes (à décider du recrutement ) n'est venu en voir une autre pour lui intimer la conviction qu'il était bon de recruter un autre joueur", a expliqué le technicien. Reste à savoir si son arrivée ne viendrait pas casser la belle dynamique des Verts.

08:30 - Renato Sanches absent trois semaines Dans un communiqué publié ce samedi, le LOSC annonce que Renato Sanches a passé des examens qui ont révélé « une lésion du muscle biceps fémoral de la cuisse gauche ». Touché, le milieu de terrain portugais avait dû céder sa place vendredi contre l'ASSE (0-0). La durée de son indisponibilité est estimée à trois semaines. Quant à lui, Benjamin André est espéré pour la manche retour du huitième de finale de Ligue des champions contre Chelsea mercredi (21 heures).

07:45 - La mauvaise soirée du LOSC Inoffensif face à Saint-Étienne, vendredi soir, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, le club nordiste a aussi perdu Renato Sanches, victime d'une blessure qui va le priver de la rencontre face à Chelsea. En conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a deploré le manque d"efficacité de ses joueurs face à une équipe qui joue le maintien : "On n'a pas réussi à emballer le match et à emmener le public avec nous. On a été d'un côté très solide défensivement face à une équipe qui pose beaucoup de problèmes à ses adversaires.D'un autre côté, on a été peu inspiré. Ils ont été bien organisés et on s'y est mal pris. On a essayé de corriger ça à la mi-temps pour passer plus par les côtés. On l'a fait au début et puis on n'a pas réussi. On ne gagne pas le match même si on a deux grosses occasions. Mais c'est trop peu pour un match à domicile''.

07:00 - Pascal Dupraz : ''On a le sort de Saint-Étienne entre nos pieds'' Grâce au match nul obtenu à Lille, Saint-Étienne continue de grappiller des points dans cette lutte pour le maintien en Ligue 1. Le technicien des Verts a loué l'état d'esprit de son groupe, tout en se montrant satisfait de la situation comptable de son équipe : ''C'est un bon point. C'est encourageant, on fait tourner le compteur, on montre qu'on est là. Les joueurs ont eu le mérite de recoller au peloton des mal classés alors qu'on était largué, et aujourd'hui on a le sort de Saint-Étienne entre nos pieds et entre nos mains. On avance et de manière constante avec quatorze points sur les sept derniers matches.''

13/03/22 - 22:34 - Brest - OM : ⌛ Carton de l'Olympique Marseille à l'extérieur (1-4) L’avantage au score (1-4) de l'Olympique Marseille est plutôt logique au regard des stats proposées après ce duel. Les Marseillais ont en effet eu un léger avantage au niveau de la possession de balle (48%-52%) mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (7 tirs contre 3 pour le Stade Brestois). Brest - OM en direct

13/03/22 - 22:32 - Brest - OM : ⚽ But signé Cengiz Under au Stade Francis-Le Blé (1-4) ! Encore un but pour l'Olympique Marseille ! Cengiz Under fait trembler les filets à la 90e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça commence à sentir le roussi pour le Stade Brestois. Le score est de 1-4 au Stade Francis-Le Blé. Brest - OM en direct

13/03/22 - 22:31 - Brest - OM : ⚽ But : le Stade Brestois réduit son retard (1-3) ! Le Stade Brestois réduit le score dans ce duel contre l'Olympique Marseille, grâce à un but marqué par Irvin Cardona à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le score est de 1 à 3 au Stade Francis-Le Blé. Brest - OM en direct

13/03/22 - 22:11 - Brest - OM : ⚽ Amine Harit inscrit un nouveau but pour l'Olympique Marseille (0-3) ! Le tableau d'affichage passe à 0-3 dans ce Brest - OM ! Amine Harit fait trembler les filets à la 71e minute de jeu de cette 2e mi-temps et ajoute un point au compteur des Marseillais ! Brest - OM en direct

13/03/22 - 22:02 - Brest - OM : ⚽ Arek Milik double la mise pour l'Olympique Marseille (0-2) ! L'Olympique Marseille double la mise au Stade Francis-Le Blé ! Un deuxième but marqué par Arek Milik à la 63e minute dans cette 2e mi-temps. Nous en sommes à 0 à 2 dans ce Brest - OM. Brest - OM en direct

13/03/22 - 21:49 - Brest - OM : Pas de carton rouge dit Ruddy Buquet La décision est tombée pour le Stade Brestois alors que la VAR a été requise au Stade Francis-Le Blé à la suite d'un geste litigieux : pas de carton rouge ! La faute n'est pas assez évidente pour Ruddy Buquet ! Brest - OM en direct

13/03/22 - 21:49 - Brest - OM : Ruddy Buquet va-t-il sortir un carton rouge ? Se dirige-t-on vers un carton rouge ? Ruddy Buquet a un doute sur la dernière action et fait appel à la VAR. Brest - OM en direct

13/03/22 - 21:45 - Brest - OM : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Ruddy Buquet, au Stade Francis-Le Blé. Le score est de 0-1. Brest - OM en direct

13/03/22 - 21:30 - Brest - OM : Brestois et Marseillais sont au vestiaire Tous les voyants sont au vert pour l'Olympique Marseille : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est largement en faveur de l'Olympique Marseille (64% contre 36% pour le Stade Brestois), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Stade Brestois, et qui mène donc logiquement dans cette partie (0-1). Brest - OM en direct

13/03/22 - 20:47 - Brest - OM : ⚽ Gerson offre son premier but à l'Olympique Marseille (0-1) ! Le premier but de ce match est inscrit par Gerson à la 3e minute de jeu dans cette 1e période ! Le match bascule à l'avantage de l'Olympique Marseille au Stade Francis-Le Blé. Les Brestois doivent désormais réagir. Brest - OM en direct

13/03/22 - 20:45 - Brest - OM : ⏱️ Ruddy Buquet lance la rencontre entre le Stade Brestois et l'Olympique Marseille au Stade Francis-Le Blé ! Le match débute à Brest, où Ruddy Buquet vient de donner le coup d’envoi de Brest - OM. Brest - OM en direct

13/03/22 - 18:57 - Lyon - Rennes : ⌛ C'est terminé au Groupama Stadium (2-4) ! Les voyants terminent dans le vert pour le Stade Rennais : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche indiscutablement à son avantage (52% contre 48% pour l'Olympique Lyonnais). Les Rennais se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour Olympique Lyonnais, et remportent donc logiquement ce match (2-4). Lyon - Rennes en direct

13/03/22 - 18:43 - Lyon - Rennes : ⚽ Penalty transformé par Moussa Dembélé (2-4) ! Et c'est Moussa Dembélé qui se charge de transformer ce penalty pour l'Olympique Lyonnais ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 2 à 4 au Groupama Stadium. Lyon - Rennes en direct

13/03/22 - 18:42 - Lyon - Rennes : Penalty pour l'Olympique Lyonnais ! L'arbitre signale un penalty pour de l'Olympique Lyonnais. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Groupama Stadium. Lyon - Rennes en direct

13/03/22 - 18:20 - Lyon - Rennes : ⚽ But de Hamari Traoré contre son camp (2-4) ! Hamari Traoré est malchanceux sur cette séquence. C'est lui qui pénalise son équipe et offre un but à l'Olympique Lyonnais à la 59e minute dans cette 2e période ! Le score passe à 2 à 4 au Groupama Stadium. Lyon - Rennes en direct

13/03/22 - 18:11 - Lyon - Rennes : ⚽ But signé Martin Terrier à Lyon (2-4) ! Martin Terrier vient de trouver l'ouverture pour le Stade Rennais à la 49e minute de jeu dans cette 2e période ! Le Stade Rennais fait toujours la course en tête dans ce match contre l'Olympique Lyonnais. Le tableau d'affichage passe à 2 à 4 au Groupama Stadium ! Lyon - Rennes en direct

13/03/22 - 18:07 - Lyon - Rennes : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Groupama Stadium. Le score est de 2-4. Lyon - Rennes en direct

13/03/22 - 17:51 - Lyon - Rennes : La mi-temps est sifflée au Groupama Stadium L'Olympique Lyonnais est en difficulté : à la mi-temps, la possession de balle est indiscutablement en faveur du Stade Rennais (52% contre 48% pour l'Olympique Lyonnais), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 7 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'Olympique Lyonnais et qui mène donc logiquement dans cette confrontation (2-4). Lyon - Rennes en direct