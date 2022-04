DIRECT. Ligue 1 : Paris champion, Marseille vers la Ligue des champions, le classement

Ligue 1. Alors que le PSG a été sacré champion de France, Marseille file vers la Ligue des champions après son précieux succès sur la pelouse de Reims.

17:00 - Christophe Galhié : ''Si c'est un miracle, on le prend'' Il aura fallu attendre le bout du temps additionnel et un but de Thuram pour que les Aiglons fassent sauter le verrou troyen. Pour le technicien niçois, ce succès inespéré reste bon à prendre et permet au club azuréen de croire à un destin européen : "On aurait pu faire un nul mais à force d'abnégation et de courage, on a fini par l'emporter. Nous restons dans la course. C'était notre objectif. Peut-être que cela nous met de la pression, notamment dans le secteur offensif. On s'est créé de belles situations, mais nous n'avons pas pu ouvrir la marque devant une équipe de Troyes bien organisée qui a eu une belle occasion en fin de rencontre. Je comprends la frustration de Bruno (Irles). On ne passe pas de l'état de malade à celui de guéri. Nous restons convalescents. Si c'est un miracle, on le prend"

16:00 - Lens a trouvé le remplaçant de Clauss Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Jonathan Clauss, en fin de contrat avec le Racing en 2023 n'a toujours pas été prolongés contrat. Dans l'optique de ne pas se retrouver en porte-à-faux en fin de saison, le RC Lens a pris les devants et devrait compter sur l'arrivé d'un joueur solide de Ligue 1. Ainsi, le quotidien l'Équipe annonce que Jimmy Cabot, sous contrat jusqu'en juin 2023 à Angers, va être transféré pour une somme avoisinant les 2M€. Les deux clubs sont d'accord depuis plusieurs jours.

15:15 - Antonetti fataliste sur l'avenir du FC Metz Encore une défaite pour les Grenats ! Battu à domicile face à Brest, le club pointe à la dernière place de la Ligue 1 avec seulement 24 points en 34 matches, à sept longueurs du 18e et barragiste, Saint-Etienne, alors qu'il ne reste que quatre journées à disputer. Pour le technicien français, la messe semble être dite : « Je dis depuis plusieurs semaines qu'on a encore une chance de se maintenir, mais comme on ne gagne pas un match et qu'on est dernier, à un moment, il faut fermer sa gueule ! (...) On avait les moyens de se maintenir et je n'ai pas su tirer le maximum du groupe. Je le prends sur moi : on aurait dû faire mieux. Et je n'ai pas su le faire... »,

14:30 - Bordeaux y va tout droit Après avoir gâché une avance de deux buts face à Nantes ce dimanche, Bordeaux s'est une nouvelle fois incliné dans cette rencontre de la 34e journée de Ligue 1. Conscient que l'opération maintien se complique, l'entraîneur David Guion a affiché son désarroi quelques minutes après la fin de la rencontre : '' Il y a encore énormément de déception, de frustration et d'incompréhension, quand on voit comment on a su s'installer dans le match, poser des soucis à notre adversaire. Après, c'est toute notre difficulté, on ne sait pas tenir un résultat en ce moment. On a pourtant soulevé le problème à l'entraînement, avant le match, à la mi-temps... On ne peut pas donner si facilement le ballon ! Je l'avais écrit en grand à la mi-temps : "Garder le ballon". Comment on peut être d'un seul coup aussi peu efficaces défensivement, comment on peut leur donner autant de cartouches en 2e mi-temps ?''

13:45 - Bruno Génésio : ''Il faut continuer avec cet esprit jusqu'à la fin '' Grâce à son succès face à Lorient, Rennes peut encore rêver d'une qualification pour la Ligue des Champions puisqu'il occupe la troisième place de Ligue 1 à quatre journées de la fin de l'exercice 2021-2022. L'entraîneur de Rennes Bruno Genesio a affiché son enthousiasme en zone mixte : '' Il y a plusieurs satisfactions. La première est d'avoir remporté les trois points après deux défaites consécutives. La deuxième est de ne pas avoir encaissé de but. La troisième est le comportement des joueurs. Ceux qui ont débuté ont été très bons et ceux qui sont entrés l'ont été aussi. [...] Il faut continuer avec cet esprit jusqu'à la fin. Notre début de match nous a fait beaucoup de bien.''

13:00 - Martin Terrier entre dans l'histoire du Stade Rennais Buteur face à Lorient lors du large succès de son club face à Lorient (5-0), Martin Terrier a établit un nouvelle marque dans les livres de record de Rennes. Cela fait désormais 7 rencontres de suite de Ligue 1 où le jeune attaquant inscrit un but. Pour égaler une légende du club breton, Terrier devra marquer un but la semaine prochaine face à Saint-Étienne. 7 - Martin Terrier a marqué lors de 7 matches consécutifs en Ligue 1, seul Hervé Guermeur a réalisé une plus longue série pour Rennes dans l’élite (8 en avril-août 1972) depuis qu’Opta analyse les données (1950/51). Déchaîné. #SRFCFCL pic.twitter.com/dckFxKiatL — OptaJean (@OptaJean) April 24, 2022 Au classement des buteurs, l'attaquant français comptabilise 21 buts, soit un de moins que Kylian Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1.

12:15 - Reims pas loin du compte Face à l'Olympique de Marseille, le Stade de Reims a livré une de ses meilleures prestations cette saison en Ligue 1. Pour le technicien Oscar Garcia, le résultat de la rencontre laisse un goût amer à ses joueurs : « Il y a beaucoup de frustration. Tactiquement on a été mieux, on a contrôlé le match, on a eu les meilleures occasions mais des erreurs individuelles nous ont coûté les trois points. Les joueurs ont été presque parfaits. Donc, on peut quand même être satisfait car on a très bien joué contre la deuxième meilleure équipe du Championnat. À l'aller, on avait déjà été bon. On a montré qu'on pouvait bien jouer contre les grandes équipes. »

11:30 - L'OM impérial à l'extérieur Grâce à son succès à Reims comptant pour la 14e journée de Ligue 1, Marseille a décroché sa 11e victoire de la saison sur 17 rencontres. Ainsi l'OM n'a perdu qu'à trois reprises hors de ses base : à Paris, à Lyon et enfin à Lille. 65% - Marseille a remporté 65% de ses matches à l’extérieur en Ligue 1 cette saison (11/17 – 3 nuls, 3 défaites), son meilleur pourcentage hors de ses bases lors d’un exercice dans l’élite. Nomade. #SDROM pic.twitter.com/bzvpoUsPBt — OptaJean (@OptaJean) April 24, 2022

10:45 - Jorge Sampaoli : ''La victoire est méritée'' Quelques minutes après la 10eme victoire en onze rencontres, Jorge Sampaoli est apparu plutôt satisfait en conférence de presse : " Ç'a été une victoire dans un match difficile face à un adversaire qui s'est très bien défendu. Mais je pense que la victoire est méritée. C'est bien d'avoir gagné et maintenu l'écart avec les poursuivants car nous avons un calendrier très compliqué et les concurrents gagnent toujours donc ça nous oblige aussi à gagner. C'est une victoire stratégique, car on arrivait ici après un enchaînement de matches. On n'a pas autant dominé que ce qu'on aurait souhaité, mais on a eu le contrôle du match et on n'a pas concédé beaucoup d'occasions." Place désormais à la demi-finale de Ligue Europa Conférence pour l'OM ce jeudi face au Feyenoord Rotterdam.

10:00 - L'OM conforte sa deuxième place Ce succès va compter dans la course à la Ligue des Champions ! Secoués face à Reims, les hommes de Jorge Sampaoli ont réussi à décrocher les trois points de la victoire grâce à un but génial de Gerson. À 4 journées de la fin, l'OM comptabilise 65 points, soit 6 de plus que Rennes et Monaco, toujours en embuscade. Pour autant, le calendrier des phocéens ne sera pas simple. Dimanche prochain, ils recevront l'OL, avant un double déplacement à Lorient puis à Rennes avant de terminer face à Strasbourg. Rien n'est donc acquis !

25/04/22 - 17:00 - Dembélé critique aussi ses supporters L'attaquant de l'OL est monté au créneau pour défendre son coéquipier Toko Ekambi mais aussi pour adresser un tacle à ses supporters, injustes selon lui : "C’est décevant de leur part, ils sont là pour nous soutenir et nous motiver. Cette année ils nous ont beaucoup portés préjudice même s’ils nous ont aussi supportés. En Ligue 1, ils nous ont fait perdre des points.""C’est une minorité, il ne faut pas généraliser. Il y a des bons et des mauvais mais ça reste des supporters."

25/04/22 - 16:15 - À Lyon aussi la situation est tendue Malgré le large succès face à Montpellie (5-2) ce samedi au Groupama Stadium, la relation entre les supporters et les joueurs ne sont pas au beau fixe. Ainsi, le buteur Karl Toko Ekambi a mis un doigt sur la bouche, comme pour dire « chut » à certains supporter durant la rencontre. Par la suite, l'attaquant a adressé des insultes envers ses supporters. Il a ensuite été sifflé à chaque prise de balle

25/04/22 - 15:30 - Mbappé et la politique de l'autruche Au contraire de ses coéquipiers, le Français n'a pas voulu rajouter de l'huile sur le feu et tente de jouer l'apaisement avec ses supporters : « Moi je ne suis pas déçu, ils veulent fêter ils fêtent, ils ne veulent pas, ils ne fêtent pas. Le public était là, ce n'est pas parce qu'une minorité est partie, ils ne représentent pas l'ensemble des supporters mais une minorité. Le stade était rempli. On a fêté ça entre nous dans le vestiaire, il manquait juste la coupe. Je savoure ».

25/04/22 - 14:45 - La déclaration de Neymar qui ne passe pas Comme ses coéquipiers, Neymar a tenu à montrer son exaspération concernant la réaction des Ultras du PSG, après le dixième titre de champion de France. Après la rencontre, l'attaquant brésilien du PSG Neymar, victime de sifflets de la part de ses supporters depuis quelques matches, a réagi avec ironie au micro d'ESPN Argentine : « C'était surréaliste qu'une partie du public sorte des tribunes. Les sifflets ? Ils vont se lasser de siffler parce qu'il me reste encore trois ans sur mon contrat ! Je reste pour trois ans, alors arrêtez ou vous devrez reprendre votre souffle. »

25/04/22 - 14:00 - Le dernier défi de Mbappé ? Annoncé sur le départ depuis des mois, l'international français peut rentrer encore plus dans l'histoire de la Ligue 1. Champion pour la cinquième fois de sa carrière, Kylian Mbappé est bien placé pour être le meilleur buteur de Ligue 1 à une troisième reprise, fort de ses 22 buts. Le Parisien, qui totalise aussi 14 passes décisives, pourrait être le premier joueur à dominer les deux classements la même saison, depuis que la LFP décerne les deux récompenses (2007-2008)

25/04/22 - 13:15 - Donnarumma réclame du changement Pour sa première saison en Ligue 1, le portier italien a connu des hauts mais aussi des bas. Surtout, il a composé avec la présence de Navas, gardien titulaire du PSG depuis des années. Sur Sky Italia, le jeune joueur appelle ses dirigeants à faire des choix : "Navas ? Je suis là pour être titulaire. Comme je l'ai dit, ce fut pour moi une année d'acclimatation : ce n'était pas facile de changer, de langue et d'habitudes. J'ai d'excellentes relations avec Navas mais, comme il l'a dit aussi, ça n'a pas été facile de vivre cette compétition. Il faut certainement que les choses changent."

25/04/22 - 12:30 - Verratti entre dans la légende de la Ligue 1 Malgré le match nul face au RC Lens samedi soir (1-1), le Paris Saint-Germain a remporté ce week-end son 10e titre de champion de France. Un nouveau succès qui a permis au milieu de terrain du PSG Marco Verratti de rentrer dans l’histoire du championnat de France. Le milieu italien de 29 ans est ainsi devenu samedi le premier joueur de l’histoire de la Ligue 1à remporter 8 titres de champion de France dans sa carrière (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022).

25/04/22 - 11:45 - Le tacle de Verratti contre le Collectif Ultras Paris. Au au micro de Canal Plus, le milieu de terrain italien du PSG a fait part de son incompréhension concernant la grève orchestrée par les ultras du PSG malgré le 10e titre de champion de France : "Ce sont des choses que je ne comprends pas. Le football ça se gagne, ça se perd. On essaie toujours, avec le coeur, on est des personnes normales, on peut vivre des échecs. On peut avoir de mauvais moments comme tout le monde. On sait les sacrifices qu’on a fait pour arriver ici, on sait qu’il y a encore beaucoup de gens qui croient en nous, et nous aussi on est les premiers à vouloir tout gagner. Je sais qu’ils ont été déçus par Madrid, mais à un moment donné il faut changer. Il faut passer à autre chose. Mais la seule chose à savoir c’est qu’ils doivent savoir, c’est qu’on laisse toujours tout sur un terrain de foot. Un club gagne la Ligue des champions par un, il n’y en a qu’un qui la gagne, j’espère qu’un jour on va y arriver. Mais déjà ce nouveau titre va rester dans l’histoire du club, dans notre coeur, et j’espère aussi un jour dans leurs coeurs."

25/04/22 - 11:00 - Les regrets de Pochettino Comme son capitaine Marquinhos, le coach du PSG est revenu sur la célébration du titre de champion de France du PSG dans une ambiance délétère : « On vit des moments difficiles dans la relation avec nos supporters. Nous sommes en démocratie, et toutes les manifestations doivent être entendues. Un titre, c'est un titre et il est mérité. On lui donne la valeur qu'il a. C'est tout de même le dixième de l'histoire du club. Sur le terrain, on a su prendre le point qu'il fallait pour valider tout ça. Nous avons fêté ça avec le staff et les joueurs comme ça devait être fait. Il faut célébrer ce titre, on ne peut pas être triste. »

25/04/22 - 10:15 - Rien n'est décidé pour Mbappé Service minimum pour le Paris Saint-Germain lors de la 34e journée de Ligue 1. Les hommes de Mauricio Pochettino ont concédé le match nul (1-1) contre le RC Lens alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Ce résultat a tout de même permis au club de la capitale d'être sacré champion de France pour la 10e fois de son histoire. Au micro de Canal +, le directeur sportif parisien, Leonardo a fait le point sur la situation de Kylian Mbappé : "Honnêtement, les discussions ont toujours été présentes, il n'y a pas seulement une réunion spéciale à Doha, ce n'est pas comme ça. Des discussions en ce moment à Doha ? Oui, des personnes se rencontrent. Kylian, il a parlé, il a été vraiment clair et il discute aussi avec nous. On a une communication constante. Je crois qu'il dit la vérité, il est encore en réflexion, il voit tout et les choses ont changé.''

25/04/22 - 09:30 - Marquinhos : « C'est dommage pour l'ambiance » En zone mixte, le capitaine du PSG regrettait le manque d'ambiance au Parc des Princes malgré le dixième titre du club décroché ce samedi soir face à Lens (1-1) : « L'an dernier on ne l'a pas gagné (le titre), ça nous a fait très mal donc il faut profiter au maximum quand on gagne. C'est dommage pour l'ambiance, mais le foot c'est notre passion, on a commencé très jeune. On essaie de prendre un maximum de plaisir, c'est dommage que ce ne soit pas avec les supporters mais il faut faire avec. Il y a toujours des bons et des mauvais côtés. »

25/04/22 - 08:45 - Le mea culpa de Leonardo Quelques minutes après le sacre en ligue 1, le directeur sportif du PSG a tenu à revenir sur la saison de son club : '' On ne peut pas oublier le parcours. J'ai commis des erreurs, c'est sûr, je pense même savoir lesquelles. Si on regarde ce qui s'est passé depuis trois ans, on est dans un parcours complètement différent. On est dans un parcours de recherche d'équilibre. Il y a trois ans, on n'avait pas fait beaucoup d'investissements, on les avait faits avant. Après on a eu le Covid qui était une raison de plus pour rester tranquille et organisé. Après, on a refait des investissements. Honnêtement si on n'a pas le Covid, on n'a pas le mercato qu'on a fait l'été dernier, avec 5 joueurs libres. Je pense qu'on a bien fait de prendre Messi, Ramos, Wijnaldum et trois jeunes (Hakimi, Mendes et Donnarumma). c'est un mercato fabuleux. Après, ce sont des situations qui ne sont pas normales. Organiser et transformer tout ça en résultat, c'est normal que ce soit difficile. Il est normal que les attentes soient importantes, même la nôtre. ''

25/04/22 - 08:00 - Le PSG valide son titre de champion de France Le Paris Saint-Germain, invaincu au Parc des Princes cette saison, est champion de France pour la dixième fois de son histoire, ce qui l'établit désormais comme le club le plus titré de France avec l'AS Saint-Étienne. Cela peut paraître comme le service minimum au regard de ce que Paris a raté cette saison, que ce soit en Ligue des champions ou en Coupe de France, mais cela mérite de ne pas être galvaudé non plus, malgré le manque de soutien de ses supporters.

24/04/22 - 22:36 - Reims - OM : Fin du match : le Stade Reims et l'Olympique Marseille se quittent sur le score de 0 - 1 Le Stade Reims ne s’est pas caché pendant ce match, avec 5 tirs cadrés contre 3 pour Olympique Marseille, mais cela s’est révélé insuffisant. L'Olympique Marseille a mieux maîtrisé les débats avec un taux de possession de balle supérieur et surtout une plus grande dose de réalisme face aux cages, qui lui permet de s’imposer sur le score de 0-1 . Reims - OM en direct