DIRECT. Ligue 1 : Paris large leader, Nice toujours dauphin, le classement

08:30 - Donnarumma : "C'était un bon match"

"C'était un bon match. C'était un match assez difficile, mais nous avons su montrer notre qualité et notre style de jeu de la meilleure des façons. Nous aurions pu marquer plus de buts mais l'important c'est la victoire, pour obtenir à nouveau trois points et passer à autre chose. Mon arrêt ? C'était un arrêt difficile à faire. Tout vient de l'entraînement, de la façon dont je m'entraîne pour des situations dans des matches si importants grâce aux entraîneurs des gardiens, Toni (Jimenez) et Spino (Spinelli). On s'est entraînés dur et on avait anticipé ce qu'il s'est produit en match. C'était donc un bel arrêt, mais comme je l'ai déjà dit, l'équipe peut compter sur moi, je vais toujours tout donner et nous essayons ensemble de ne pas encaisser de buts. C'est l'objectif de chaque match, parce que nous allons marquer, nous avons une grande équipe qui peut marquer à tout moment, donc c'est l'objectif, ne pas concéder de but. Et aujourd'hui nous y sommes parvenus - et on espère continuer comme ça dans le prochain matches."