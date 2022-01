DIRECT. Ligue 1 : plusieurs matchs en retard au programme, le classement

17/01/22 - 16:43 - Gourvennec "satisfait d'avoir partagé les points"

"On est satisfait d'avoir partagé les points" a expliqué Gourvennec après le match nul face à Marseille pour la 21e journée de Ligue 1. Mais je pense qu'à onze contre onze, on avait le contrôle du match. On n'a pas pu mettre le deuxième but parce que Lopez a fait des arrêts. L'expulsion est extrêmement sévère et ça change forcément la donne. On a été rigoureux, on a fermé l'axe, on les a poussés vers les côtés et on les a forcés à mettre le ballon là où on est forts, dans l'axe. Je suis satisfait de ce que j'ai vu mais je pense qu'on aurait pu mieux jouer certains coups. Ça reste une soirée positive avec un scénario qui est plutôt contre nous".