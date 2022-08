DIRECT. Ligue 1 : PSG, OM... Le programme de la 1ère journée

14:45 - Le programme de cette 1ère journée de Ligue 1

Après le premier match entre l'OL et l'AC Ajaccio ce vendredi soir (21 heures), la première journée de Ligue 1 se poursuivra samedi avec deux rencontres au programme: Strasbourg-Monaco (17 heures) et Clermont-PSG (21 heures). Dimanche, le promu toulousain recevra l'OGC à l'heure du déjeuner (13 heures), avant les quatre matchs prévus à 15 heures: Angers-Nantes, Lille-Auxerre, Montpellier-Troyes et Lens-Brest. À 17h05, place au derby breton entre Rennes et Lorient avant le dernier match entre l'OM et Reims (20h45).