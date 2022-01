DIRECT. Ligue 1 : résultats et classement après la 21e journée

Ligue 1. Pas de gros changements ni chamboulement au classement de la Ligue 1 après la 21e journée. Paris reste toujours leader alors que Nice et Marseille tentent de suivre la cadence à distance.

Paris reste un solide leader à l'issue de la 21e journée de Ligue 1 après son succès tranquille à domicile face à Reims. Derrière, l'OGC Nice de Christophe Galtier garde la seconde place du classement après sa victoire 2-0 face à Metz et garde l'OM, vainqueur 2-0 à Lens, à deux longueurs. Derrière le duo, l'écart se creuse avec désormais Strasbourg à la 4e place du classement à 5 points des Marseillais. En bas du classement, rien ne va plus pour Saint-Etienne alors que Bordeaux s'en est sorti 4-3 face à Strasbourg et se donne un peu d'air.

10:30 - Petkovic peut dire merci à Hwang "Je sens qu'on a finalisé le travail de cette semaine mais cela me désole que l'on ait pris trois buts. On a réalisé une première mi-temps très bonne mais après, la peur de gagner le match a pris le dessus, avec moins de possession, des passes de moindre qualité et c'était dangereux face à un adversaire très fort. Hwang a réalisé une partie parfaite, il nous a tirés d'affaire à plusieurs occasions. Il a eu quelques difficultés lors des derniers matches, je suis très content qu'il soit revenu. Et revenir de cette manière, ça fait espérer pour le futur."

09:30 - Stéphan : "On est passé au travers de la 1ère période" "On est passé au travers de la première période. C'est certainement notre pire mi-temps depuis le début de saison. On a été très emprunté, avec peu de dynamisme dans la sortie du ballon, peu d'alternatives dans notre jeu et très exposé sur les pertes et les transitions adverses. On l'avait identifié mais on était incapable de le régler" a analysé le coach de Strasbourg après la défaite face à Bordeaux.

08:50 - Pour Clement, Monaco ne méritait pas de perdre Nous n'avons pas bien débuté. On a perdu trop de ballons et donné des ballons de contre à Montpellier. Nous avons dominé en seconde période, mais on a manqué d'automatisme. Nous avons maintenu le même état d'esprit jusqu'au bout. Je ne suis pas content d'encaisser ce dernier but. On doit au moins gagner ce duel soit en défense, soit au milieu, voire faire une petite faute. On ne méritait pas de perdre ce match. On méritait pour le moins le nul, voire de gagner. Il nous manque de nombreux joueurs, mais on manque aussi d'automatisme. On se doit toutefois d'être créatifs même dans ces conditions. Nous n'avons pas perdu le match à cause de notre mise en place. Nous avons un effectif assez large pour assumer nos ambitions.

08:25 - Olivier Dall'Oglio heureux L'entraîneur de Montpellier était très satisfait du succès de son équipe face à Monaco. "La dépense d'énergie des joueurs a été payante. On est allés jusqu'au bout de nous-mêmes, à l'image du troisième but. On a fait preuve tout à la fois d'une grosse détermination et de lucidité dans une fin de match extraordinaire. On a senti une vraie équipe. On a eu de grosses occasions et on pouvait plier le match avant. J'avais demandé un gros mental. J'ai vu des garçons déterminés, qui n'ont pas baissé la tête. On a provoqué l'adversaire pour se créer des occasions. C'est le gros point positif.

08:00 - Paris toujours leader Les journées se suivent et se ressemblent pour le PSG qui s'est imposé tranquillement face à Reims en cloture de la 21e journée. Au classement, les Parisiens maintiennent le cap et conservent 11 points d'avance sur Nice.

23/01/22 - 22:36 - PSG - Reims : ⌛ Les Rémois corrigés au Parc des Princes (4-0) Les statistiques témoignent de la très nette domination du Paris Saint-Germain. Au terme de ce match, la possession de balle s’établit en effet nettement à son avantage (67% contre 33% pour Stade Reims). Le Paris Saint-Germain s’est également créé le plus d'occasions sérieuses avec 7 tirs cadrés contre 3 pour le Stade Reims et s’impose donc logiquement dans ce match (4-0). PSG - Reims en direct

23/01/22 - 22:19 - PSG - Reims : ⚽ Encore un but au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain (4-0) ! But signé Danilo Pereira à la 75e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Parisiens prennent le large et ont désormais 4 longueurs d'avance sur leurs adversaires au Parc des Princes ! Le Stade Reims court à sa perte dans ce duel de Ligue 1. PSG - Reims en direct

23/01/22 - 22:11 - PSG - Reims : ⚽ But signé Marco Verratti à Paris (3-0) ! Le score passe à 3-0 dans ce PSG - Reims ! Marco Verratti fait trembler les filets à la 67e minute de jeu de cette 2e mi-temps et aggrave un peu plus la situation des Rémois ! PSG - Reims en direct

23/01/22 - 22:07 - PSG - Reims : ⚽ Sergio Ramos double la mise pour le Paris Saint-Germain (2-0) ! Sergio Ramos inscrit un deuxième but pour le Paris Saint-Germain, qui double donc la mise à la 62e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, au Parc des Princes. La victoire se profile pour les Parisiens ! PSG - Reims en direct

23/01/22 - 21:49 - PSG - Reims : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Reims, à Paris, où Eric Wattellier siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0. PSG - Reims en direct

23/01/22 - 21:32 - PSG - Reims : Les joueurs passent au vestiaire au Parc des Princes Après ces 45 premières minutes, la possession de balle est largement en faveur du Paris Saint-Germain (62% contre 38% pour le Stade Reims), qui mène au score (1-0). Pourtant, les deux équipes se sont créées autant d’opportunités devant le but avec 2 tirs cadrés chacune. PSG - Reims en direct

23/01/22 - 21:29 - PSG - Reims : ⚽ But à Paris signé Marco Verratti (1-0) ! 1 à 0 au Parc des Princes ! Le Paris Saint-Germain ouvre la marque à la 44e minute dans cette 1e mi-temps, avec un but de Marco Verratti. Les Rémois sont obligés de réagir ! PSG - Reims en direct

23/01/22 - 20:46 - PSG - Reims : ⏱️ Début du match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Reims ! Le coup d’envoi de ce duel entre le Paris Saint-Germain et le Stade Reims a été donné par l’arbitre de la rencontre, au Parc des Princes. PSG - Reims en direct

23/01/22 - 18:55 - Montpellier - Monaco : ⌛ C'est terminé au Stade de la Mosson (3-2) ! Le Montpellier HSC a bien mené son affaire aujourd’hui : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit en effet largement en faveur de l'AS Monaco (64% contre 36% pour Montpellier HSC), mais chacune des deux équipes a réalisé le même nombre de tirs cadrés (8) et ce sont les Montpelliérains qui en terminent finalement avec l’avantage au score (3-2). Montpellier - Monaco en direct

23/01/22 - 18:53 - Montpellier - Monaco : ⚽ Nouveau but au Stade de la Mosson pour le Montpellier HSC (3-2) ! Stephy Mavididi trouve l'ouverture et redonne l'avantage à le Montpellier HSC à la 90e minute de jeu ! Le match prend une nouvelle tournure au Stade de la Mosson : 3 à 2 dans cette 2e mi-temps. Montpellier - Monaco en direct

23/01/22 - 18:43 - Montpellier - Monaco : ⚽ But : l'AS Monaco revient au score (2-2) ! Voilà un but qui change tout : l'AS Monaco égalise à la 82e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. C'est Vanderson qui a remis les compteurs à zéro. Le score est de 2 à 2 au Stade de la Mosson ! Montpellier - Monaco en direct

23/01/22 - 18:06 - Montpellier - Monaco : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre le Montpellier HSC et l'AS Monaco, à Montpellier, où Jeremie Pignard siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 2-1. Montpellier - Monaco en direct

23/01/22 - 17:50 - Montpellier - Monaco : Jeremie Pignard siffle la mi-temps au Stade de la Mosson L'AS Monaco a bien manœuvré : à la mi-temps, la possession de balle est légèrement à l’avantage du Montpellier HSC (44% contre 56% pour l'AS Monaco), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 4 tirs cadrés pour l'AS Monaco, mais qui est en retard sur le score de 2-1. Montpellier - Monaco en direct

23/01/22 - 17:39 - Montpellier - Monaco : ⚽ Wissam Ben Yedder réduit le retard de l'AS Monaco (2-1) ! Wissam Ben Yedder réduit l'écart pour l'AS Monaco dans ce duel contre le Montpellier HSC. On joue la 34e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. 2 à 1 au Stade de la Mosson. Montpellier - Monaco en direct

23/01/22 - 17:37 - Montpellier - Monaco : ⚽ Deuxième but pour le Montpellier HSC (2-0) ! Stephy Mavididi inscrit le deuxième but du Montpellier HSC, qui double donc son avance à la 32e minute dans cette 1e mi-temps, au Stade de la Mosson. Les Monégasques n'ont plus d'autre choix que de réagir désormais ! Montpellier - Monaco en direct

23/01/22 - 17:19 - Montpellier - Monaco : ⚽ Sepe Elye Wahi ouvre le score pour le Montpellier HSC (1-0) ! Le premier but de ce duel est inscrit par Sepe Elye Wahi à la 14e minute de jeu dans cette 1e période ! La rencontre tourne en faveur du Montpellier HSC au Stade de la Mosson. Les Monégasques sont obligés de réagir. Montpellier - Monaco en direct

23/01/22 - 17:05 - Montpellier - Monaco : ⏱️ C'est parti pour le match entre le Montpellier HSC et l'AS Monaco ! Le coup d’envoi de ce match entre le Montpellier HSC et l'AS Monaco vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Stade de la Mosson. Montpellier - Monaco en direct

23/01/22 - 16:56 - Bordeaux - Strasbourg : ⌛ Mikael Lesage siffle la fin de la rencontre à Bordeaux (4-3) C’est le coup parfait pour les Girondins de Bordeaux après ce duel (4-3). C’est pourtant le RC Strasbourg qui affiche au final le meilleur taux de possession de balle (48%-52%) mais ses efforts ont été mal payés. Les Bordelais se sont même montrés plus dangereux devant le but en cadrant plus de frappes (7 contre 6). Bordeaux - Strasbourg en direct

23/01/22 - 16:54 - Angers - Troyes : ⌛ Fin du match au Stade Raymond Kopa (2-1) ! L'Angers SCO s’est montré plus réaliste : au terme de ce match, la possession de balle s’établit légèrement en faveur des Troyens (48%-52%), qui se sont d'ailleurs créés plus d'occasions sérieuses, avec 4 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés, mais c’est l'Angers SCO qui a su faire la différence au tableau d’affichage (2-1). Angers - Troyes en direct