Direct. Ligue 1 : un choc entre Lens et Lorient, l'actualité et e programme de la 5ème journée

Ligue 1. Pas de répit pour les clubs de Ligue 1 avec une 5ème journée placée en milieu de semaine. Toutes les équipes seront sur le terrain ce mercredi, à la veille de la fin du mercato. Les infos essentielles sont à suivre ici.

14:15 - Un échange Gouiri-Laborde ? L'information a filtré par RMC Sport et semble prendre forme avec les heures. Selon le média, Nice et Rennes ont vu leurs positions se rapprocher sur le dossier Gouiri. Très intéressés par l'attaquant niçois mais refroidis par les 30 millions réclamés par leurs homologues azuréens, les dirigeants rennais auraient trouvé de nouveaux arguments pour boucler l'affaire. Ainsi, pour réduire la facture, ils auraient proposé d'inclure dans l'opération Gaëtan Laborde. pas insensible à l'idée de récupérer l'ancien girondin, Nice aurait donné son accord pour procéder au transfert. Si les deux clubs sont d'accords, les derniers détails restent à régler avant officialisation.

Demain, les clubs disputeront le 5ème acte de la saison, à la veille de la fin du mercato estival.

29/08/22 - 16:00 - Rendez vous après demain Cette semaine la Ligue 1 reprend ses droits dès ce mercredi avec les 10 matchs de la cinquième journée de championnat lors de deux multiplex. À 19 heures cinq rencontres auront lieu avec un Lyon - Auxerre puis à 21h cinq autres rencontres dont un Toulouse - PSG et un OM - Clermont.

29/08/22 - 15:00 - Wilson Odobert a marqué son premier but en pro Le tout jeune Wilson Odobert a ouvert son compteur en professionnel ce dimanche à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1 lors du succès de Troyes face à Angers (3-1). À 17 ans et 273 jours, le joueur formé au PSG est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de l'ESTAC à marquer en championnat.

29/08/22 - 14:00 - Tudor imite Baup Avec le succès de l'OM sur la pelouse de Nice lors de la quatrième journée de Ligue 1 (3-0), Igor Tudor a imité Elie Baup lors de l'année 2012 en ne perdant aucun match sur les quatre premiers de la saison en championnat. L'ancien coach marseillais avait même poussé ce record jusqu'aux six premières journées.

29/08/22 - 13:00 - "Probablement notre meilleur match", déclare Tudor Igor Tudor est arrivé content en conférence de presse après la victoire de l'OM sur la pelouse de Nice (3-0) à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1. "Je suis satisfait. Cela a été un bon match. Il n'est jamais facile de gagner à l'extérieur spécialement à Nice. Avant la rencontre, j'ai senti les joueurs très impliqués. On a préparé ce match comme un grand match. Je suis satisfait pour les joueurs, pour le club et pour les fans. C'est une victoire importante. Mais ce ne sont que trois points, comme ceux en jeu à Clermont mercredi. On n'a disputé que quatre matches, mais oui, probablement notre meilleur match, surtout par rapport à la qualité de l'adversaire", a déclaré le Croate.

29/08/22 - 12:00 - "On doit être prêt. On est professionnel", a déclaré Favre Après la lourde défaite contre l'OM (0-3), l'entraineur de l'OGC Nice, Lucien Favre n'a pas cherché d'excuses pour adoucir l'atmosphère après cette quatrième journée de Ligue 1. "Certes, la fatigue est là. Certains ont couru 17 km jeudi. Certains n'avaient pas la force de jouer. Mais on doit être prêt. On est professionnel", assure Favre.

29/08/22 - 11:00 - "On a été trop naïf", regrette Gastien Pascal Gastien n'a pas mâché ses mots en conférence de presse après la défaite de Clermont sur la pelouse de Lorient à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1 (1-2). "On s'est fait prendre en contre, où ils ont toujours été très dangereux. A Reims, on ne maîtrisait rien, là on maîtrisait le jeu, mais on était naïf, à chaque fois qu'on perdait le ballon, il y avait une occasion pour eux", a regretté Pascal Gastien.

29/08/22 - 10:30 - "Il ne faut pas trop s'emballer", tempère Le Bris L'entraineur du FC Lorient, Régis Le Bris, est revenu, en conférence de presse, sur le succès des siens face à Clermont (2-1) à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Les Merlus sont cinquièmes du championnat avec un match de retard. Mais, pour autant, l'entraineur des Bretons tempère : "On est content d'avoir 7 points au bout de 3 journées, avec une journée à rattraper bientôt (face à Lyon le 7 septembre). Après il ne faut pas trop s'emballer. C'est bien pour la confiance, pour ce qu'on est en train d'installer. On sait que le championnat est très long, on aura le temps de faire les comptes à la fin."

29/08/22 - 10:00 - Olivier Dall'Oglio (entraineur Brest) : "Le foot est un sport mental." En conférence de presse, Olivier Dall'Oglio est revenu sur la grande victoire de son équipe sur la pelouse de Brest (7-0) à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1. "Je pense que la confiance après laquelle on courait va refaire surface. Le foot est un sport mental", a déclaré le technicien montpelliérain.

29/08/22 - 09:30 - "J'ai déjà pris deux dolipranes", fustige Der Zakarian Ça été le plus gros carton de cette quatrième journée de Ligue 1 et ça pourrait être le plus gros carton de toute la saison en France. Les Brestois se sont inclinés 7-0 sur leur propre pelouse face à Montpellier. La conférence de presse du coach brestois était forcément attendue. "J'ai déjà pris deux dolipranes. On a été mauvais, on n'a rien fait de tout le match. Tu ne gagnes aucun duel, aucun second ballon. Tu ne gagnes rien. On les a regardés marquer des beaux buts. Je ne suis pas psychologue. Je ne sais pas pourquoi mentalement, on n'y était pas. Tout a été mauvais du début à la fin du match. L'attitude est catastrophique, ce n'est pas possible", a amèrement regretté l'ancien entraineur de Montpellier.

29/08/22 - 09:00 - "Je suis très étonné que la VAR ne fonctionne que dans un sens", regrette Montanier En conférence de presse, après la défaite de son équipe sur la pelouse de Nantes (1-3) à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1, Philippe Montanier a taclé avec cynisme l'arbitrage : "Je suis très étonné que la VAR ne fonctionne que dans un sens. Ce que prend Thijs Djallinga dans la surface, c'est assez flagrant."

29/08/22 - 08:30 - "Mes joueurs ont réagi en champions", a apprécié Kombouaré Nantes s'est imposé pour la première fois de la saison à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1 face à Toulouse ce dimanche (3-1). Antoine Kombouaré a apprécié le résultat final mais aussi la manière alors que son équipe était menée à la mi-temps. "Mes joueurs ont réagi en champions. On avait plein de doutes avant d'aborder ce match. Ils ont été grands, on a mérité cette victoire. On est allé la chercher, même si on s'est fait très peur. Le but nous a réveillés, et ils ont failli en mettre un deuxième en début de seconde période. Ça nous a piqués, on a proposé du jeu et on a fait plier cette équipe de Toulouse", a déclaré Antoine Kombouaré en conférence de presse.

La quatrième journée s'est terminée hier soir avec le choc entre le PSG et l'AS Monaco.

28/08/22 - 22:43 - PSG - Monaco : PSG et Monaco n'ont pas réussi à se départager (1-1) Le score final est de parité (1-1) entre le Paris Saint-Germain et AS Monaco, mais les Parisiens pouvaient espérer mieux si l’on se fie aux chiffres. Le Paris Saint-Germain en effet l’avantage en termes de possession de balle (59%-41%) mais a aussi cadré plus de frappes que ses adversaires (5 contre 3). Cela n’aura pas suffi pour faire la différence dans cette rencontre. PSG - Monaco en direct

28/08/22 - 22:16 - PSG - Monaco : Penalty transformé par Neymar (1-1) ! Et c'est Neymar qui se charge de mettre ce penalty au fond pour le Paris Saint-Germain ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 1 à 1 au Parc des Princes. PSG - Monaco en direct

28/08/22 - 22:14 - PSG - Monaco : Penalty pour le Paris Saint-Germain ! L'arbitre indique un penalty au bénéfice du Paris Saint-Germain. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Parc des Princes. PSG - Monaco en direct

28/08/22 - 22:14 - PSG - Monaco : Le penalty va être sifflé ! La décision est tombée pour le Paris Saint-Germain : et c'est un penalty qui est sifflé par Benoit Bastien après un appel à la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps ! PSG - Monaco en direct

28/08/22 - 22:13 - PSG - Monaco : Arbitrage vidéo en cours pour une faute dans la surface ! Se dirige-t-on vers un penalty ? Benoit Bastien a un doute sur une situation litigeuse dans la surface et consulte la vidéo. PSG - Monaco en direct

28/08/22 - 21:52 - PSG - Monaco : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Benoit Bastien, à Paris. Le score est de 0-1. PSG - Monaco en direct

28/08/22 - 21:34 - PSG - Monaco : Les joueurs sont au vestiaire au Parc des Princes L'AS Monaco mène bien son affaire : à la pause, la possession de balle est indiscutablement en faveur du Paris Saint-Germain (69% contre 31% pour l'AS Monaco), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec 1 tirs cadrés, contre 3 tirs cadrés pour l'AS Monaco, et qui souffre sur le score de 0-1. PSG - Monaco en direct

28/08/22 - 21:05 - PSG - Monaco : Kevin Volland débloque les compteurs à Paris (0-1) ! Kevin Volland ouvre la marque pour l'AS Monaco à la 20e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Le match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco est désormais sur les rails : le score passe à 0 à 1 au Parc des Princes ! PSG - Monaco en direct

28/08/22 - 20:45 - PSG - Monaco : Début du match au Parc des Princes ! Le match démarre à Paris, où Benoit Bastien donne le coup d’envoi de PSG - Monaco. PSG - Monaco en direct

