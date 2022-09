DIRECT. Ligue 1 2022-2023 : Paris et Marseille veulent maintenir le rythme, classement et calendrier

Ligue 1. Place à la 8e journée du championnat de France de Ligue 1 avant la trêve internationale pour tous les clubs. Les dernières infos et le classement.

Après une semaine de Ligue des champions et de Ligue Europa marquée par des résultats controversés pour les clubs français avec notamment la seule victoire du PSG en Ligue des champions, retour du championnat de France de Ligue 1 avec plusieurs chocs qui ont été programmés entre Rennes et Marseille ou encore entre Paris et Lyon.

En direct

14:30 - Le but de Messi élu but du mois Sans surprise, c'est le but de Lionel Messi inscrit face à Clermont lors de la première journée de Ligue 1 qui a été élu but du mois d'août par les fans de Ligue 1. Contrôle poitrine, reprise acrobatique, la réalisation du septuple Ballon d'Or a fait le tour du monde.

13:45 - Bosz sous pression Reconduit après une décevante huitième place, Peter Bosz peine à trouver la recette pour concurrencer le haut du tableau. Pour le moment les Lyonnais sont 5e au classement avant la réception du Paris Saint-Germain ce week-end. Pas alarmant mais pas vraiment rassurant non plus quand on sait que l'OL vise le podium. Une chose est sûre, en interne on considère que ce n'est pas suffisant et que l'entraîneur des Gones doit faire mieux. D'après les dernières informations de l'Équipe, l'entraîneur néerlandais a des objectifs fixés par sa direction et pourrait être débarqué en cas de mauvais résultats. Le directeur du football du club rhodanien, Vincent Ponsot, a notamment déclaré à propos de son entraîneur : « On ne fonctionne pas en disant que si dimanche il se passe quelque chose, on va prendre telle décision. Ça ne se passe pas comme ça. On n’a pas attendu le match de Monaco pour fixer des objectifs à Peter. On veut retourner sur le podium. On attend des résultats de manière plus rapide que d’attendre la fin de la saison. Peter a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du monde (15e journée), il en a à la 19e journée qui existent depuis le départ avec des temps de passage. Ces objectifs resteront entre Peter et nous. »

13:00 - Auxerre - Lorient : les infos pratiques Cette rencontre entre Auxerre et Lorient se disputera au stade de l'Abbé-Deschamps. Le coup d'envoi du match sera donné à 21h00. Pour suivre la rencontre en direct, vous devrez souscrire à un abonnement à Amazon Prime puis à la chaîne dédiée à la Ligue 1. Même son de cloche si vous souhaitez regarder cette opposition en streaming. Il vous faudra un abonnement à Prime et à la chaîne dédiée au championnat de France. Dans ce cas uniquement vous serez en mesure de regarder Auxerre - Lorient sur le support de votre choix. S'agissant des cotes, les Merlus sont légèrement favoris avec une cote à 2.65. La cote d'un succès de l'AJA à domicile est à 2.75. Enfin, le match nul est à 3.35.

12:15 - Le Bris : "Pas de pression particulière" Les Merlus signent le meilleur début de saison de leur histoire, rien que ça. En conférence d'avant-match, l'entraîneur de Lorient, Régis Le Bris a rappelé que cette bonne dynamique ne tenait pas à grand chose : "On n’a pas de pression particulière à vouloir maintenir ce classement, mais on est forcément plus à l’aise avec 16 points que six ! (rires) Ça donne de la confiance et une croyance dans ce qu’on est en train de réaliser. Par contre, on reste extrêmement vigilant pour maintenir cette dynamique, qui tient à peu de chose quand on analyse nos matchs. Si on baisse notre niveau de rigueur, d’engagement et de solidarité, on sera puni. Et si on ne progresse pas, sur les aspects tactiques du jeu notamment, nos futurs adversaires, qui progressent aussi et analysent nos points faibles, nous puniront à leur tour."

11:30 - Furlan : "Casser la série de défaites" Auxerre reçoit Lorient pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. L'AJA reste sur une série de 3 défaites consécutives dont un cinglant 5-0 face à Rennes. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur de l'AJA a jaugé son adversaire et manifesté son intention de renverser la tendance : "C'est très important de casser la série de défaites. C'est quelque chose de capital puisque ça change tout. Même si ce championnat de Ligue 1 est complètement différent de ce qu'on a pu vivre en Ligue 2. (...) Par rapport au classement et au nombre de points, c'est une équipe qui tourne très bien. Je ne cache pas mon inquiétude. Ils ont trois attaquants sur une très bonne dynamique. Par rapport à leurs performances actuelles, je suis inquiet. J'espère qu'on va être assez performants et assez fous pour contrebalancer leur système."

10:45 - Lorient la sensation Ne cherchez plus l’équipe pépite de ce début de saison. Les Merlus sont actuellement 4e au classement et signé un victoire fédératrice face à l’Olympique Lyonnais. La clef du succès ? La jeunesse, Régis Le Bris ancien coach de la réserve des Lorientais connaît parfaitement la maison et s’appuie sur certains joueurs qu’il a eu sous ses ordres. Les amateurs de MPG l’ont bien compris, pour les bons plans c’est Lorient. “On est très heureux de prendre des points, de sentir que l'équipe avance. On est très enthousiastes mais on est déjà dans la préparation du match suivant et on cherche encore à être meilleurs demain" a déclaré le coach des Merlus avant le déplacement à Auxerre pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.

10:00 - Programme du vendredi 16 septembre Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre live consacré à notre chère Ligue 1. Une seule petite rencontre se disputera ce vendredi 16 septembre : Auxerre - Lorient. Un duel entre un promu, 14e au classement, qui a signé deux victoires dans l’élite depuis le début de saison et Lorient, l’équipe révélation de ce début de saison, 4e au classement avec cinq victoires, un match nul et une défaite.