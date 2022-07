Ligue 1 2022-2023 : date de reprise et calendrier à télécharger

LIGUE 1. Rendez-vous dans quelques jours pour la reprise de la Ligue 1 Uber Eats 2022-2023 avec le match d'ouverture Lyon - Ajaccio.

La prochaine saison du championnat de France de Ligue 1 approche. Rendez-vous le 5 août prochain avec le match d'ouverture de la nouvelle saison ente l'Olympique Lyonnais et le promu Ajaccio à partir de 21h sur Amazon Prime Ligue 1. La première journée de Ligue 1 verra également le PSG en déplacement du côté de Clermont alors le match de clôture sera entre Marseille et Reims le dimanche 7 août.

En attendant la reprise, tous les clubs de Ligue 1 disputent actuellement des matchs amicaux. Le PSG a réalisé une tournée au Japon avec trois matchs amicaux alors que plusieurs clubs vont jouer des matchs de prestige comme Strasbourg face à Liverpool ou encore l'Olympique de Marseille face au Milan AC. Retrouvez tous les résultats des clubs :

AC Ajaccio :

Samedi 9 juillet : SM Caen (L2) : 0-1

Mercredi 13 juillet : Chamois Niortais (L2) : 2-0 (Courtet, Cimignani)

Samedi 16 juillet : SO Cholet (N1) : 3-1 (El Idrissy, Bayala, Vidal)

Samedi 23 juillet : Paris FC (L2) : 0-1

Samedi 30 juillet : FC Lorient

Angers SCO :

Dimanche 10 juillet : Chamois Niortais (L2) : 2-1 (Diony, Salama)

Mercredi 13 juillet : SO Cholet (N1) : 2-1 (Bentaleb, Hunou)

Dimanche 17 juillet : Stade Lavallois (L2) : 0-0

Mercredi 20 juillet : Stade Brestois 29 : 0-2

Samedi 23 juillet : AS Saint-Etienne (L2) : 4-1 (Sima, Diony, Bobichon x2)

Mercredi 27 juillet : Sevilla FC (ESP)

Samedi 30 juillet : Spezia Calcio (ITA)

AJ Auxerre :

Samedi 2 juillet : Grenoble Foot 38 (L2) : 1-2 (Ben Fredj)

Samedi 9 juillet : Amiens SC (L2) : 2-3 (Ben Fredj, Ruiz)

Mercredi 13 juillet : US Orléans (N1) : 3-2 (Bernard, Charbonnier, Sinayoko)

Samedi 16 juillet : Stade de Reims : 0-2

Mercredi 20 juillet : sélection UNFP : 3-1 (Perrin x2, Autret)

Samedi 23 juillet : ESTAC Troyes : 1-0 (Hein)

Samedi 30 juillet : Red Star (N1)

Stade Brestois 29 :

Samedi 9 juillet : Avranches (N1) : 1-0 (Cardona)

Samedi 16 juillet : FC Lorient : 1-0 (K. Dembélé)

Mercredi 20 juillet : Angers SCO : 2-0 (K. Dembélé, Belaïli)

Samedi 23 juillet : EA Guingamp (L2) : 0-2

Samedi 30 juillet : Real Valladolid (ESP)

Clermont Foot 63 :

Samedi 9 juillet : Grenoble Foot 38 (L2) : 0-1

Mercredi 13 juillet : sélection UNFP : 4-2 (Chader x3, Bellache)

Samedi 16 juillet : RC Lens : 1-3 (Chader)

Mercredi 20 juillet : Montpellier Hérault SC : 2-0 (Andric x2)

Samedi 23 juillet : Rodez AF (L2) : 2-0 (Kyei, Khaoui)

Samedi 30 juillet : Toulouse FC

RC Lens :

Samedi 2 juillet : Paris FC (L2) : 0-0

Vendredi 8 juillet : Valenciennes FC (L2) : 3-0 (M. Camara x2, Danso)

Samedi 16 juillet : Rodez AF (L2) et Clermont Foot 63 : 1-0 (Banza) / 3-1 (Machado, Kakuta, Saïd)

Samedi 23 juillet : Inter (ITA) : 1-0 (Openda)

Samedi 30 juillet : West Ham (ANG)

LOSC :

Mardi 12 juillet : USL Dunkerque (N1) : 5-0 (David x2, Burlet, Bamba, Bradaric)

Lundi 18 juillet : Club Bruges KV (BEL) : 3-4 (Zhegrova, David, Gomes)

Samedi 23 juillet : UD Las Palmas (ESP) : 2-2 (Yazici, David)

Dimanche 24 juillet : RCD Espanyol (ESP) : 0-2

Vendredi 29 juillet : Cadiz CF (ESP)

FC Lorient :

Samedi 9 juillet : US Concarneau (N1) : 1-0 (Ouattara)

Samedi 16 juillet : Stade Brestois 29 : 0-1

Samedi 23 juillet : FC Nantes : 0-2 (Doucet, Blas)

Mercredi 27 juillet : Châteauroux (N1)

Samedi 30 juillet : AC Ajaccio

Olympique Lyonnais :

Samedi 9 juillet : Bourg-en-Bresse (N1) : 4-2 (Lacazette, Aouar, Dembélé, Lomami)

Mardi 12 juillet : Dynamo Kiev (UKR), deux matchs : 1-3 (El Arouch) / 3-0 (Lukeba, Boueye, Lega)

Samedi 16 juillet : RSC Anderlecht (BEL) : 0-3

Samedi 23 juillet : Willem II (P-B) : 0-5

Dimanche 24 juillet : Feyenoord (P-B) : 2-0 (Lacazette, Reine-Adélaïde)

Samedi 30 juillet : Inter (ITA)

Olympique de Marseille :

Mercredi 13 juillet : Marignane FC (N2) : 4-1 (Bakambu, Dieng x3)

Samedi 16 juillet : Norwich City (ANG) : 0-3

Vendredi 22 juillet : Middlesbrough (ANG) : 0-2

Mercredi 27 juillet : Betis (ESP)

Dimanche 31 juillet : AC Milan (ITA)

AS Monaco :

Samedi 25 juin : Cercle Bruges KSV (BEL) : 1-0 (Musaba)

Mercredi 29 juin : FC Saint-Gall (SUI) : 1-1 (Jean Lucas)

Mercredi 6 juillet : Austria Vienne (AUT) : 2-2 (Maripan, Gelson Martins)

Samedi 9 juillet : Portimonense SC (POR) : 2-0 (Ben Yedder, Fofana)

Samedi 16 juillet : Inter (ITA) : 2-2 (Golovin, Ben Yedder)

Samedi 23 juillet : FC Porto (POR) : 1-2 (Ben Yedder)

Mercredi 27 juillet : Southampton FC (ANG)

Montpellier Hérault SC :

Samedi 9 juillet : Rodez AF (L2) : 0-1

Samedi 16 juillet : RCD Espanyol (ESP) : 0-2

Mercredi 20 juillet : Clermont Foot 63 : 0-2

Samedi 23 juillet : Toulouse FC (130 min) : 4-5 (Wahi, Khazri, Nordin, Mavididi / Dallinga, Ratao, Ngoumou, Nicolaisen, Diarra)

Samedi 30 juillet : Crystal Palace (ANG)

FC Nantes :

Mercredi 13 juillet : EA Guingamp (L2) : 0-1

Samedi 16 juillet : SM Caen (L2) : 2-0 (Blas, Sissoko)

Samedi 23 juillet : FC Lorient : 2-0 (Doucet, Blas)

Mercredi 27 juillet : Stade Rennais F.C.

OGC Nice :

Samedi 9 juillet : Cercle Bruges KSV (BEL) : 1-1 (Delort)

Vendredi 15 juillet : SL Benfica (POR) : 0-3

Samedi 16 juillet : Fulham (ANG) : 0-2

Samedi 23 juillet : AS Roma (ITA) : 1-1 (Brahimi)

Samedi 30 juillet : Torino FC (ITA)

Paris Saint-Germain :

Vendredi 15 juillet : Quevilly-Rouen (L2) : 2-0 (Ramos, Gassama)

Mercredi 20 juillet : Kawasaki Frontale (JAP) : 2-1 (Messi, Kalimuendo)

Samedi 23 juillet : Urawa Red Diamonds (JAP) : 3-0 (Sarabia, Mbappé, Kalimuendo)

Lundi 25 juillet : Gamba Osaka (JAP) : 6-2 (Sarabia, Neymar x2, Nuno Mendes, Messi, Mbappé)

Stade de Reims :

Samedi 9 juillet : Paris 13 Atletico (N1) : 1-2 (Hornby)

Mercredi 13 juillet : Lommel SK (BEL) : 2-1 (Abdelhamid, Adeline)

Samedi 16 juillet : AJ Auxerre : 0-2 (Koeberle, Agbadou)

Mercredi 20 juillet : FC Metz (L2) : 1-0 (Gravillon)

Dimanche 24 juillet : Villarreal (ESP) : 0-1

Dimanche 31 juillet : Sassuolo (ITA)

Stade Rennais F.C. :

Samedi 16 juillet : SC Fribourg (ALL) : 0-1

Mercredi 20 juillet : SM Caen (L2) : 2-1 (Terrier, csc)

Samedi 23 juillet : FC Augsburg (ALL) : 3-2 (Bourigeaud, Laborde, Majer)

Mercredi 27 juillet : FC Nantes

Samedi 30 juillet : Aston Villa (ANG)

RC Strasbourg Alsace :

Samedi 9 juillet : FC Sion (SUI) : 2-1 (Kandil, Bellegarde)

Samedi 16 juillet : Charleroi (BEL) : 2-1 (H. Diallo, Prcic)

Mardi 19 juillet : Brentford (ANG) : 2-2 (Ajorque x2)

Samedi 23 juillet : SC Fribourg (ALL) : 3-3 (Gameiro, Sahi, Aholou)

Mercredi 27 juillet : Cagliari (ITA)

Dimanche 31 juillet : Liverpool (ANG)

Toulouse FC :

Samedi 2 juillet : Nîmes Olympique (L2) : 2-0 (Ratão, Chaïbi)

Samedi 9 juillet : ESTAC Troyes : 6-1 (Ratão, Begraoui, Dejaegere, Chaïbi, csc, Sidibé)

Mardi 12 juillet : Pau FC (L2) : 2-0 (Ratão, csc)

Samedi 16 juillet : Real Sociedad (ESP) : 1-0 (Aboukhlal)

Mardi 19 juillet : CA Osasuna (ESP) : 3-3 (Chaïbi, Ngoumou, Skyttä)

Samedi 23 juillet : Montpellier Hérault SC (130 min) : 5-4 (Dallinga, Ratao, Ngoumou, Nicolaisen, Diarra / Wahi, Khazri, Nordin, Mavididi)

Samedi 30 juillet : Clermont Foot

ESTAC Troyes :

Samedi 9 juillet : Toulouse FC : 1-6 (Ilic)

Samedi 16 juillet : FC Metz (L2) : 0-4

Mercredi 20 juillet : Havre AC (L2) : 3-0 (Salmier, Ilic, Lefebvre)

Samedi 23 juillet : AJ Auxerre : 0-1

Samedi 30 juillet : AS Nancy Lorraine (N1)

Pour obtenir le calendrier complet, téléchargez le juste ici :

Télécharger le calendrier de la Ligue 1 2022-2023 en pdf

Voici la liste des principaux chocs et le calendrier complet de Paris, Marseille, Lyon et Monaco. PSG-Monaco le 28 août

OL-PSG le 18 septembre

Lille-Lens le 9 octobre

Rennes-Nantes le 9 octobre

PSG-OM le 16 octobre

OM-OL le 6 novembre

Boxing Day le 28 décembre

Monaco-PSG le 12 février

OM-PSG le 26 février

Nantes-Rennes le 26 février

Lens-Lille le 5 mars

PSG-OL le 2 avril

OL-OM le 23 avril Le calendrier du PSG © Ligue 1

Le calendrier de l'OM

© Ligue 1

Le calendrier de Lyon

© Ligue 1

Le calendrier de Monaco

© Ligue 1

La Ligue 1 rouvrira officiellement ses portes le week-end du 6/7 août avec notamment un choc entre Strasbourg et l'AS Monaco ou encore le retour d'Ajaccio, en déplacement à Lyon, pour la première officielle sous pavillon américain.

Le calendrier de la 1ere journée

Clermont-PSG

OM-Reims

Strasbourg-Monaco

Rennes-Lorient

Toulouse-Nice

Lens-Brest

Lyon-Ajaccio

Angers-Nantes

Lille-Auxerre

Montpellier-Troyes

Quel est le classement de la Ligue 1 2021-2022 ?

La saison de Ligue 1 2021-2022 aura été marquée par plusieurs débordements semblables dans plusieurs stades à travers le pays et ce triste épilogue, en dépit de la joie des Auxerrois, fait écho à une finale de Ligue des champions elle aussi calamiteuse au Stade de France samedi soir. Sur un plan sportif cette fois, c'est le PSG qui a repris sa place de leader du championnat, après la victoire de Lille la saison passée. Avec 15 points d'avance, les Parisiens, portés par un Kylian Mbappé très impressionnant, n'auront pourtant pas brillé, éliminés sèchement de la Champions League dès les 8e de finale et plusieurs fois mis en difficulté sur les terrains de Ligue 1. L'Olympique de Marseille, dans une lutte pleine de suspense avec l'AS Monaco, termine in extremis à la seconde place et se qualifie en Ligue des champions. L'ASM, qui aura cru jusqu'au bout à la place de dauphin, finit donc en troisième position.

Au classement de cette Ligue 1 2021-2022, le Stade Rennais, auteur d'une très bonne saison termine à la quatrième place, avec le même nombre de points que Nice, mais une différence de buts bien supérieure. L'OGC Nice, qui a perdu un point après les débordements à l'Allianz Riviera dès le mois d'août dernier contre l'OM, devra se contenter de la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Strasbourg, auteur lui aussi d'une saison historique, a laissé filer son ticket européen et conclut sa belle saison à la sixième place, devant Lens puis Lyon, huitième après une saison très mitigée.

Classement Ligue 1 2022-2023

Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 AC Ajaccio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 AJ Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Angers 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Clermont 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Troyes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Lille 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nice 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 OM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PSG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Lens 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Brest 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Reims 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Toulouse FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Au classement des buteurs de Ligue 1, Kylian Mbappé montre qu'il aura donc survolé le championnat de France, avec des statistiques impressionnantes. Avec 28 buts, il devance Wissam Ben Yedder (As Monaco - 25 buts), Martin Terrier (Stade Rennais - 21 buts) et Moussa Dembele (Olympique Lyonnais - 21 buts) à égalité à la troisième place.

Il n'y a pas que les buteurs qui comptent en Ligue 1. Ceux qui offrent les passes décisives à leurs coéquipiers sont aussi à l'honneur. Retrouvez ci-dessus le classement des meilleurs passeurs du championnat de France de Ligue 1, qui sacre encore un certain Kylian Mbappe (17 passes), devant Lionel Messi (PSG - 14 passes) et Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais - 13 passes).

Pour cette saison 2021-2022 de la Ligue 1, c'est Amazon Prime qui avait obtenu 80% des droits TV. Le nouveau diffuseur a couvert 8 matchs par journée : le match du vendredi soir (21 heures), celui du samedi après-midi (17 heures), le multiplex du dimanche (15 heures), le match du dimanche soir (20h45) et la rencontre du dimanche midi (13 heures). Amazon a d'ailleurs créé une chaîne spéciale : Pass Ligue 1. C'est Canal + qui a diffusé les deux autres rencontres de chaque journée : la rencontre du samedi soir (21 heures) et celle du dimanche à 17 heures. Le dispositif ne devrait que très peu évoluer pour la saison 2022-2023 qui reprendra ses droits le week-end des 6 et 7 août 2022 et s'achèvera le 4 juin 2023. A noter : du 27 mai au 26 juillet, les abonnés au Pass Ligue 1 de Prime Video n'auront pas à payer leur abonnement à l'offre football d'Amazon.