Ligue 1 : calendrier de la 15e journée et le classement

Cinq jours après la lourde défaite à Brest (0-4), le RC Lens se doit de réagir ce soir en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 face à Angers, l'autre équipe surprise de cette première partie de saison. Les Lensois ont perdu leur place de dauphin du PSG et espèrent profiter de la venue du SCO pour engranger trois points, avant des duels face à Paris et à Nice durant le mois de décembre.

14:00 - Le programme de la 15e journée de Ligue 1

Après cette semaine européenne plus ou moins réussie pour les clubs français, la Ligue 1 reprend ses droits, après le nouveau fiasco du match entre l'OL et l'OM dimanche dernier. Lens accueille Angers ce vendredi en ouverture de la 15e journée tandis que samedi, Lille reçoit Nantes (17h) avant le match entre Nice et Metz à 21 heures. Dimanche, Saint-Etienne accueille le PSG à 13 heures avant le reste des matchs et notamment la rencontre entre l'OM et Troyes à 20h45.