Ligue 1 : calendrier de la 7e journée et dernières infos en direct

LIGUE 1 UBER EATS. La Ligue 1 de football reprend ce mercredi 22 septembre avec 10 matchs au programme, à 19 heures et à 21 heures, découvrez le calendrier complet et suivez les dernières infos sur la Ligue 1 Uber Eats en direct...

14:07 - Le prince du Cambodge confirme ses intentions sur l'AS Saint-Etienne C'est une rumeur qui courrait depuis plusieurs jours en marge de la saison 2021-2022 de Ligue 1. Le prince cambodgien Norodom Ravichak a confirmé ce mardi son souhait de racheter l'AS Saint-Etienne. Dans un entretien à RFI , le candidat au rachat affirme avoir "des partenaires solides" à ses côtés et se donne l'ambition de redonner à l'ASSE "sa splendeur". "Mon but est de prendre soin de Saint-Étienne et de tous ceux qui oeuvrent pour que ce club retrouve la place qui est la sienne dans le football français et européen", affirme encore le petit-fils du roi Sihanouk, qui aurait déposé une garantie bancaire de 100 millions d'euros vendredi dernier. Autre argument de ce prince qui a étudié en France : il dit vouloir "promouvoir le football français et la Ligue 1 en Asie en mettant l'ASSE en avant", en particulier via des académies à l'international. Les Verts sont en vente depuis avril dernier, c'est le cabinet anglo-néerlandais d'audit et de conseil KPMG qui est chargé d'étudier les candidatures. mais celle du prince du Cambodge pourrait aboutir très rapidement selon plusieurs médias dont RMC Sport.

13:31 - Combien de matchs à huis-clos pour le RC Lens Le RC Lens ne connaît pas encore sa sanction définitive, mais les Sang et Or joueront a minima deux matchs à huis-clos après la décision à titre conservatoire de la LFP. Le stade Bollaert sera donc fermé aux supporters pour la réception de Strasbourg mercredi et de Reims le 1er octobre. Le RC Lens, qui risque une sanction plus lourde encore, a pour sa part déposé plainte "notamment pour les faits de dégradations et d'usage des fumigènes", a indiqué le parquet de Béthune à l'AFP.

12:45 - Un retour de Zidane en Ligue 1 ? Le PSG serait sur le coup C'est le média espagnol El Chiringuito qui a dévoilé l'information, relayée par plusieurs médias en France dont Eurosport ce mardi : Zinedine Zidane pourrait revenir en France, entraîner un club de Ligue 1 prochainement. Et pas n'importe lequel puisque c'est le PSG qui pourrait faire appel à l'ancien champion du monde, évincé du banc du real la saison dernière. El Chiringuito, qui suit les moindres détails de l'actualité du Real Madrid, a annoncé que Zidane serait tout simplement "le plan B" du PSG en cas d'échec de Mauricio Pochettino. Mais ce détour par la Ligue 1 resterait une surprise, alors que c'est au poste de sélectionneur de l'équipe de France qu'on attend aujourd'hui le héros du Mondial 1998, une fois la mission de Didier Deschamps terminée.

12:10 - La ministre des Sports évoque les débordements lors de Lens-Lille Sur BFMTV, la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu est revenue sur les échauffourées ayant eu lieu à la mi-temps de Lens-Lille vendredi dernier. Et selon la ministre, il faut tendre vers une individualisation des sanctions. "Dans le stade de Lens, il y a l’attirail pour repérer individuellement les personnes qui ont agi [...]. Il ne faut pas punir tout un stade ou un groupe de supporters parce qu’il y a des débordements qui concernent quelques personnes et provoquent l’arrêt de la diffusion du match pour les passionnés qui suivent ça à distance", estime-t-elle, même si elle ne condamne pas la décision de la LFP d'imposer le huis-clos à Lens jusqu'à nouvel ordre. "La Ligue a réagi rapidement et sévèrement et c’est ce qu’il faut faire. Il faut montrer un positionnement fort parce que ce sont des responsabilités partagées", se félicite Roxana Maracineanu, qui précise que ces responsabilités par son ministère avec la LFP mais aussi les clubs qui doivent "nouer un véritable dialogue plus fort avec leurs groupes de supporters".

11:41 - La LFP inquiète de la multiplication des débordements en ligue 1 Dans la foulée des sanctions provisoires contre Lens et Lille, L'Equipe a interrogé le président de la commission de discipline de la LFP. Sébastien Deneux s'inquiète de la répétition des débordements depuis le début de la saison. "Il ne nous a pas échappé que l'on était dans une séquence très préoccupante", a indiqué ce cadre de l'instance officielle du Championnat de France. "A la sixième journée, on en est déjà à quatre sérieux incidents avec des clubs distincts. On fait ce constat, comme chacun. Et c'est évidemment inquiétant". Il estime qu'il faut désormais "laisse le temps nécessaire à l'instruction pour apprécier la responsabilité de chacun et aboutir à la décision la plus juste possible", alors que Lens pourrait encore être sanctionné de deux points au classement.

10:58 - Premières sanctions après les débordements de Lens - Lille L'autre info consécutive à la 6e journée de ligue 1 qui a eu lieu ce week-end concerne le derby du nord entre Lens et Lille. Le match d'ouverture de la journée de samedi a été marqué par une victoire lensoise face au tenant du titre de champion de France (1-0), mais aussi et surtout par les débordements des supporters. Tout a dégénéré à la mi-temps, quand des supporters des Sang-et-Or ont pénétré sur le terrain pour aller en découdre avec leurs homologues lillois qu’ils ont accusés d’avoir jeté des projectiles. La Ligue (LFP) a annoncé dimanche matin que la Commission de discipline allait se réunir lundi, après ces violences, qui ont retardé le début de la seconde période de trente minutes. Et les premières sanctions sont donc tombées hier. Le dossier a été mis en instruction et, à titre conservatoire, deux mesures ont été prononcées, pénalisant l'un et l'autre des protagonistes : un huis-clos total du stade Félix Bollaert-Delelis et la fermeture du parcage visiteurs du LOSC Lille pour les matchs disputés à l'extérieur jusqu'à la sanction définitive.