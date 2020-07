Ligue 1 : ce que l'on sait déjà du calendrier dévoilé aujourd'hui

LIGUE 1 2020 - Le calendrier de la prochaine saison de la de Ligue 1 Uber Eats sera communiqué ce mercredi après-midi par la LFP. Certaines dates de matchs phare ont déjà fuité dans la presse. Voici ce qu'il fat savoir en attendant l'agenda officiel.

[Mis à jour le 9 juillet 2020 à 10h13] Le calendrier détaillé de la saison 2020-2021 de Ligue 1, particulièrement attendu, sera dévoilé cet après-midi par la Ligue de foot professionnel (LFP), qui avait déjà donné des indications, il y a quinze jours, sur les principales dates retenues. Ce mercredi, c'est cette fois l'ensemble des matchs de chacune des 38 journées du championnat qui sera communiqué. Une programmation qui sera scrutée de près par les clubs, qui pourront ensuite parfaire leur préparation, mais aussi par les supporters, privés des rencontres de leur club favori depuis plusieurs mois en raison de la crise du coronavirus. Comme chaque année, de nombreuses informations ont toutefois déjà fuité dans la presse sur le calendrier de plusieurs clubs, notamment concernant les grandes affiches du championnat comme PSG - OM, PSG - OL, OM - OL ou encore OL - ASSE (voir ci-dessous).

Ce que la LFP a déjà officialisé : la 1ère journée de la saison 2020/2021 de la Ligue 1 Uber Eats est programmée le week-end du 22 et 23 août 2020 ; cinq journées (J15, J17, J18, J20 et J23) auront lieu en semaine ; la 17e journée aura lieu le mercredi 23 décembre 2020 ; la 18e journée) se disputera le mercredi 6 janvier 2021 ; la 38ème et dernière journée est programmée le dimanche 23 mai 2021 ; les barrages opposant le 18e du classement de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2 se joueront les jeudi 27 mai (aller) et dimanche 30 mai 2021 (retour).

Ce que l'on sait du calendrier du PSG : selon Le Parisien, le PSG devrait débuter la saison contre le FC Metz, le samedi 22 août au Parc des Princes, et recevoir l'OM le dimanche 13 septembre, dès la 3e journée.

Ce que l'on sait du calendrier de l'OM : L'Equipe indique que l'Olympique de Marseille affrontera Saint-Etienne lors de la 1ère journée, Lille lors de la 4e journée, et se déplacera à Lyon pour le compte de la 6e journée. Le match retour entre le PSG et l'OM serait prévu le 7 février 2021 (24e journée).

Ce que l'on sait du calendrier de l'OL : d'après les infos du Progrès, la première manche du derby entre Lyon et Saint-Etienne aura lieu le dimanche 8 novembre à Lyon, et le match retour sa disputera au stade Geoffroy-Guichard le 28 février 2021.

Ce que l'on sait du calendrier du FC Nantes : le quotidien Presse-Océan annonce que les Canaris démarreront le championnat par un déplacement à Bordeaux, avant de recevoir Nîmes à l'occasion de la 2e journée.

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assurait la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-201, et pour une période courant jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui a récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposera 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conserve la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. La répartition des matchs :

1 match le vendredi à 21h sur la chaîne Téléfoot

1 match le samedi à 17h sur la chaîne Téléfoot

1 match le samedi à 21h sur Canal+

1 match le dimanche à 13h sur la chaîne Téléfoot

4 matchs le dimanche à 15h sur la chaîne Téléfoot

1 match le dimanche à 17h sur la chaîne Téléfoot

1 match le dimanche à 21h sur Canal+

La Ligue de football professionnel (LFP) avait établi, le 30 avril dernier, un classement sur la base d'un un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués, pour cette saison de Ligue 1 2019-2020, stoppée par le coronavirus. En conséquence, le PSG, sacré champion, l'OM et Rennes sont qualifiés pour la Ligue des champions, Lille pour la Ligue Europa, tandis que le cinquième et le sixième peuvent aussi espérer participer à la "petite" Coupe d'Europe en fonction du résultat de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue (si les vainqueurs des trophées sont déjà qualifiés pour l'Europe via le championnat, ils libèrent une place supplémentaire).