Ligue 1 : choc entre l'OL et le PSG, classement et dernières infos

Ligue 1. La 8e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec plusieurs affiches au programme, dont Marseille-Rennes et surtout OL-PSG. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

Après une semaine de Ligue des champions et de Ligue Europa marquée par des résultats controversés pour les clubs français avec notamment la seule victoire du PSG en Ligue des champions, retour du championnat de France de Ligue 1 avec plusieurs chocs qui ont été programmés entre Rennes et Marseille ou encore entre Paris et Lyon.

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:00 - Strasbourg toujours sans victoire Battu samedi à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1 sur la pelouse de Montpellier (2-1), Strasbourg n'a toujours pas gagné le moindre match en L1 cette saison et passera la trêve internationale dans la peau d'un relégable, à la 17e place (ou pire, selon les résultats de ce dimanche. "Il faudra faire beaucoup mieux, moi le premier, a avoué l'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan après le coup de sifflet final. Il faut faire travailler plus nos attaquants, les remettre en confiance. Nous n'arrivons pas à être constants sur la durée d'un match."

10:15 - Le programme de ce dimanche en Ligue 1 Après les trois premiers disputés vendredi et samedi, la 8e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec sept rencontres au programme. À 13 heures, Reims accueille l'AS Monaco avant quatre programmés durant le multiplex de 15 heures: OM-Rennes, Brest-Ajaccio, Nice-Angers et Clermont-Troyes. À 17h05, Nantes reçoit le RC Lens avant le choc très attendu entre l'OL et le PSG (20h45).

Offre partenaire : Pariez en ligne sur ce match ! Pariez sur Winamax et recevez gratuitement jusqu'à 200 euros en cadeaux pour l'ouverture d'un compte. C'est parti !

09:30 - Les résultats de la 8e journée de L1 Trois matchs de la 8e journée de Ligue 1 ont été joués jusqu'à présent. Vendredi, Auxerre s'est incliné devant Lorient (1-3) tandis que samedi, Montpellier a battu Strasbourg (2-1) alors que Lille s'est imposé contre le TFC (2-1).

17/09/22 - 22:52 - Lille - Toulouse : Fin du match au Stade Pierre Mauroy (2-1) ! Au cours de cette rencontre, le Lille OSC a cadré moins de tirs (3 contre 4 pour Toulouse FC) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (46%-54%). Pourtant, ce sont bien les Lillois qui qui s’imposent aujourd’hui (2-1). Le Toulouse FC n’a pas su faire preuve de réalisme pour espérer redresser la barre dans cette partie. Lille - Toulouse en direct

17/09/22 - 22:11 - Lille - Toulouse : Nouveau but signé Adam Ounas au Stade Pierre Mauroy (2-1) ! But pour le Lille OSC, signé Adam Ounas à la 53e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! Le match est relancé pour les Lillois qui reprennent l'ascendant sur le Toulouse FC au Stade Pierre Mauroy. Lille - Toulouse en direct

17/09/22 - 22:06 - Lille - Toulouse : Fares Chaibi égalise au Stade Pierre Mauroy (1-1) ! Egalisation à la 48e minute de jeu au Stade Pierre Mauroy ! Fares Chaibi remet les compteurs à zéro dans cette 2e mi-temps face au Lille OSC. Le tableau d'affichage passe à 1 partout dans ce choc ! Lille - Toulouse en direct

17/09/22 - 22:03 - Lille - Toulouse : Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre le Lille OSC et le Toulouse FC, à Lille, où Pierre Gaillouste siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0. Lille - Toulouse en direct

17/09/22 - 21:48 - Lille - Toulouse : Pierre Gaillouste siffle la pause à Lille Le score ne reflète pas complètement la physionomie du match : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est un peu en faveur du Lille OSC (49% contre 51% pour le Toulouse FC), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour le Toulouse FC, mais qui est en retard sur le score de 1-0. Lille - Toulouse en direct

17/09/22 - 21:05 - Lille - Toulouse : Jonathan David offre son premier but au Lille OSC (1-0) ! Nous en sommes à 1 à 0 au Stade Pierre Mauroy ! Le Lille OSC débloque les compteurs à la 5e minute dans cette 1e mi-temps, avec un but de Jonathan David. Les Toulousains doivent désormais réagir ! Lille - Toulouse en direct

17/09/22 - 21:00 - Lille - Toulouse : Début du match entre le Lille OSC et le Toulouse FC ! C’est parti à Lille, où l’arbitre donne le coup d’envoi de Lille - Toulouse. Lille - Toulouse en direct

17/09/22 - 19:45 - Clément : "L'équipe qui a joué le plus de matchs en France" Ce dimanche, l'AS Monaco se déplace à Reims pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Après sa défaite face à Ferencvaros, le club du Rocher aimerait rester sur une note positive avant la trêve internationale. Septième au classement, les Monégasques espèrent l'emporter face au 14e du championnat et ce malgré beaucoup un temps de jeu considérable dans les jambes comme l'a rappelé Philippe Clément : "Nous avons eu beaucoup de grands matchs avec peu de temps pour souffler entre les rencontres depuis le coup d’envoi de la saison, étant donné que nous avons joué tous les trois joueurs. Je n’ai pas le sentiment qu’il y ait un manque de confiance. Je veux que mes joueurs soient frais pour demain, et ils devront prouver à Reims qu’ils le sont. Nous sommes l’équipe en France qui a joué le plus de matchs, mais nous ne devons pas penser à ça là-bas. J’ai vu leurs matchs contre Lyon et Lens, qui sont deux équipes très joueuses et qui ont eu peu d’ouvertures. Il faudra aussi gérer cet aspect."

17/09/22 - 19:05 - Galtier : "Un match intense" C'est l'affiche de la 8e journée de Ligue 1. Ce dimanche 18 septembre, l'Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain au Parc OL. Un choc entre le leader de Ligue 1 toujours invaincu et des Lyonnais qui restent sur deux défaites consécutives en championnat. En conférence de presse d'avant-match, Christophe Galtier a jaugé son prochain adversaire : « Il ne peut pas y avoir de relâchement face à un tel adversaire et une telle équipe. Je pense que Lyon va venir nous presser. Ce sera un match intense. Il y aura un rapport de force dès l’entame de match. L’objectif est de l’emporter. Tout le monde est bien, tout le monde a envie de jouer ce match. C’est un grand rendez-vous. Connaissant la philosophie de Peter Bosz, je pense qu'il va rester sur ce qu'il aime faire avec une équipe joueuse, très offensive, qui va nous presser. Ce sera un match intense, dans une grosse ambiance. Il faudra avoir la capacité à jouer sous pression et à imposer notre jeu. L'objectif est de l'emporter et pour cela, il faudra faire un grand match. »

17/09/22 - 18:56 - Montpellier - Strasbourg : Jeremy Stinat siffle la fin de la rencontre au Stade de la Mosson (2-1) C’est l’égalité parfaite entre les deux équipes en termes de possession de balle : àl’issue de cette rencontre. Le score : 2-1. Montpellier - Strasbourg en direct

17/09/22 - 18:54 - Montpellier - Strasbourg : Penalty transformé par Teji Savanier (2-1) ! Et c'est Teji Savanier qui se charge de transformer ce penalty pour le Montpellier HSC ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 2 à 1 au Stade de la Mosson. Montpellier - Strasbourg en direct

17/09/22 - 18:52 - Montpellier - Strasbourg : Penalty pour le Montpellier HSC ! Jeremy Stinat indique un penalty au bénéfice du Montpellier HSC. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Stade de la Mosson. Montpellier - Strasbourg en direct

17/09/22 - 18:44 - Montpellier - Strasbourg : Egalisation du RC Strasbourg (1-1) ! Egalisation à la 85e minute de jeu au Stade de la Mosson ! Habib Diallo remet les compteurs à zéro dans cette 2e mi-temps face au Montpellier HSC. Le score passe à 1 à 1 dans cette rencontre ! Montpellier - Strasbourg en direct

17/09/22 - 18:04 - Montpellier - Strasbourg : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre le Montpellier HSC et le RC Strasbourg, à Montpellier, où Jeremy Stinat signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0. Montpellier - Strasbourg en direct

17/09/22 - 17:49 - Montpellier - Strasbourg : La pause est sifflée à Montpellier A l’issue de ce premier round, la possession de balle est certes en faveur du Montpellier HSC (58% contre 42% pour le RC Strasbourg), qui mène au score (1-0). Pourtant, les deux équipes se sont créées autant d’opportunités devant le but avec 2 tirs cadrés chacune. Montpellier - Strasbourg en direct

17/09/22 - 17:47 - Montpellier - Strasbourg : La VAR ne voit pas de but ! Alors que Jeremy Stinat a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour le Montpellier HSC : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé (1-0). Peut-être un tournant dans cette 1e période ! Montpellier - Strasbourg en direct

17/09/22 - 17:45 - Montpellier - Strasbourg : Jeremy Stinat demande la VAR pour un potentiel but ! Se dirige-t-on vers un but ou non ? Jeremy Stinat a un doute sur la dernière action et consulte la vidéo. Montpellier - Strasbourg en direct

17/09/22 - 17:44 - Montpellier - Strasbourg : Deuxième but pour le Montpellier HSC (2-0) ! Nicolas Cozza inscrit un nouveau but pour le Montpellier HSC, qui double donc son avance à la 45e minute dans cette 1e mi-temps, au Stade de la Mosson. Les Strasbourgeois sont obligés de réagir et vite ! Montpellier - Strasbourg en direct

17/09/22 - 17:16 - Montpellier - Strasbourg : Premier but signé Arnaud Nordin pour le Montpellier HSC (1-0) ! Le premier but de ce duel est inscrit par Arnaud Nordin à la 17e minute dans cette 1e période ! La rencontre bascule à l'avantage du Montpellier HSC au Stade de la Mosson. Les Strasbourgeois sont désormais contraints de réagir. Montpellier - Strasbourg en direct

17/09/22 - 17:00 - Montpellier - Strasbourg : Coup d'envoi du match Montpellier - Strasbourg ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre le Montpellier HSC et le RC Strasbourg a été donné par l’arbitre de la rencontre, au Stade de la Mosson. Montpellier - Strasbourg en direct

17/09/22 - 16:45 - Gameiro pas verni Strasbourg court après sa première victoire cette saison en championnat. À l'occasion de la 8e journée de Ligue 1, le RCSA se déplace à Montpellier et tentera d'arracher son premier succès de l'exercice. Si les hommes de Julien Stéphan ont autant de mal à signer un premier succès dans l'élite c'est sans doute à cause de l'inefficacité de leurs attaquants. Depuis le coup d'envoi de la saison, Strasbourg n'a inscrit que 5 petits buts. Certains éléments offensifs comme Kevin Gameiro sont en plein doute. Avec 80 % d’échec sur ses grosses occasions (quatre manquées sur cinq), il affiche le peu enviable plus haut pourcentage dans ce domaine cette saison en L1. "J’échange avec eux pour qu’on améliore les choses. Ça passe par du travail, de la mise en situation à l’entraînement, de la réussite, de la mise en confiance. Ils ont toujours été en capacité de marquer." a confié Julien Stéphan à propos de ses attaquants.