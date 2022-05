Ligue 1 : classement définitif de la saison 2021-2022, Saint-Etienne sombre, Auxerre de retour !

LIGUE 1. Le classement définitif de la saison de Ligue 1 2021-2022 a sacré un PSG sans euphorie. Bordeaux, Metz et Saint-Etienne ont sombré, Auxerre sera de retour la saison prochaine...

La saison 2021-2022 de Ligue 1 s'est définitivement achevée ce dimanche 29 mai 2022, avec l'ultime match de barrage opposant l'AS Saint-Etienne et l'AJ Auxerre. Et c'est bien le club Bourguignon qui rejoindra l'élite la saison prochaine, après des années de disette, tandis que les Verts vont descendre en Ligue 2, comme Bordeaux et Metz, après une saison calamiteuse. Le match entre Saint-Etienne et Auxerre s'est achevé, comme à l'aller, avec une égalité parfaite (1-1) avant une séance de tirs au but fatale (5-4), puis un envahissement de terrain avec des tirs de fumigènes et des échauffourées en dehors du stade Geoffroy-Guichard.

Saint-Étienne a ainsi fait ses adieux à la Ligue 1 dans le plus grand chaos. Les joueurs des deux équipes ont rapidement été évacués alors que le terrain a été envahi par des milliers de supporters en colère et que des engins pyrotechniques ont été tirés en direction de la tribune officielle, protégée par les forces de l'ordre. Celles-ci ont pénétré aussi sur le terrain et lancé des lacrymogènes pour disperser la foule, pendant que des mouvements de panique agitaient les tribunes, rapporte l'AFP. Les affrontements se sont poursuivis à l'extérieur du stade, nécessitant l'usage de gaz lacrymogène et d'un engin lanceur d'eau, a précisé la préfecture de la Loire, ajoutant que les troubles avaient cessé à 23h15. Selon la préfecture, deux joueurs auxerrois ont été légèrement blessés dans les échauffourées, on compte 14 blessés légers parmi les forces de l'ordre et 17 parmi les supporters, "dont trois ont été conduits à l'hôpital pour contrôle". Le stade Geoffroy-Guichard risque à nouveau de graves sanctions alors même qu'il se trouve en sursis car multirécidiviste de ce genre d'incidents.

Quel est le classement de la Ligue 1 2021-2022 ?

La saison de Ligue 1 2021-2022 aura été marquée par plusieurs débordements semblables dans plusieurs stades à travers le pays et ce triste épilogue, en dépit de la joie des Auxerrois, fait écho à une finale de Ligue des champions elle aussi calamiteuse au Stade de France samedi soir. Sur un plan sportif cette fois, c'est le PSG qui a repris sa place de leader du championnat, après la victoire de Lille la saison passée. Avec 15 points d'avance, les Parisiens, portés par un Kylian Mbappé très impressionnant, n'auront pourtant pas brillé, éliminés sèchement de la Champions League dès les 8e de finale et plusieurs fois mis en difficulté sur les terrains de Ligue 1. L'Olympique de Marseille, dans une lutte pleine de suspense avec l'AS Monaco, termine in extremis à la seconde place et se qualifie en Ligue des champions. L'ASM, qui aura cru jusqu'au bout à la place de dauphin, finit donc en troisième position.

Au classement de cette Ligue 1 2021-2022, le Stade Rennais, auteur d'une très bonne saison termine à la quatrième place, avec le même nombre de points que Nice, mais une différence de buts bien supérieure. L'OGC Nice, qui a perdu un point après les débordements à l'Allianz Riviera dès le mois d'août dernier contre l'OM, devra se contenter de la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Strasbourg, auteur lui aussi d'une saison historique, a laissé filer son ticket européen et conclut sa belle saison à la sixième place, devant Lens puis Lyon, huitième après une saison très mitigée.

Classement Ligue 1 2021

Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 PSG 86 38 26 4 8 90 36 54 2 OM 71 38 21 9 8 63 38 25 3 Monaco 69 38 20 9 9 65 40 25 4 Rennes 66 38 20 12 6 82 40 42 5 Nice 66 38 20 11 7 52 36 16 6 Strasbourg 63 38 17 9 12 60 43 17 7 Lens 62 38 17 10 11 62 48 14 8 Lyon 61 38 17 10 11 66 51 15 9 Nantes 55 38 15 13 10 55 48 7 10 Lille 55 38 14 11 13 48 48 0 11 Brest 48 38 13 16 9 49 57 -8 12 Reims 46 38 11 14 13 43 44 -1 13 Montpellier 43 38 12 19 7 49 61 -12 14 Angers 41 38 10 17 11 44 55 -11 15 Troyes 38 38 9 18 11 37 53 -16 16 Lorient 36 38 8 18 12 35 63 -28 17 Clermont 36 38 9 20 9 38 69 -31 18 Saint-Etienne 32 38 7 20 11 42 77 -35 19 Metz 31 38 6 19 13 35 69 -34 20 Bordeaux 31 38 6 19 13 52 91 -39

Au classement des buteurs de Ligue 1, Kylian Mbappé montre qu'il aura donc survolé le championnat de France, avec des statistiques impressionnantes. Avec 28 buts, il devance Wissam Ben Yedder (As Monaco - 25 buts), Martin Terrier (Stade Rennais - 21 buts) et Moussa Dembele (Olympique Lyonnais - 21 buts) à égalité à la troisième place.

Il n'y a pas que les buteurs qui comptent en Ligue 1. Ceux qui offrent les passes décisives à leurs coéquipiers sont aussi à l'honneur. Retrouvez ci-dessus le classement des meilleurs passeurs du championnat de France de Ligue 1, qui sacre encore un certain Kylian Mbappe (17 passes), devant Lionel Messi (PSG - 14 passes) et Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais - 13 passes).

Pour cette saison 2021-2022 de la Ligue 1, c'est Amazon Prime qui avait obtenu 80% des droits TV. Le nouveau diffuseur a couvert 8 matchs par journée : le match du vendredi soir (21 heures), celui du samedi après-midi (17 heures), le multiplex du dimanche (15 heures), le match du dimanche soir (20h45) et la rencontre du dimanche midi (13 heures). Amazon a d'ailleurs créé une chaîne spéciale : Pass Ligue 1. C'est Canal + qui a diffusé les deux autres rencontres de chaque journée : la rencontre du samedi soir (21 heures) et celle du dimanche à 17 heures. Le dispositif ne devrait que très peu évoluer pour la saison 2022-2023 qui reprendra ses droits le week-end des 6 et 7 août 2022 et s'achèvera le 4 juin 2023. A noter : du 27 mai au 26 juillet, les abonnés au Pass Ligue 1 de Prime Video n'auront pas à payer leur abonnement à l'offre football d'Amazon.