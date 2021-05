Ligue 1 : classement définitif, Lille double le PSG

CLASSEMENT LIGUE 1. Et de 4 ! Face à Angers, le LOSC remporte son quatrième titre de champion de France. Le club lillois est suivi par le PSG et le podium est complété par Monaco, après sa victoire contre Lyon. Battu par Montpellier, le FC Nantes disputera le barrage face à Toulouse. Le classement et les résultats de la 38e journée.

Sommaire Classement

Ligue 1 en direct

Calendrier

Résultats

Diffusion TV L'essentiel sur la 38e journée de Ligue 1 Grâce à des réalisations de David et Burak, les Lillois se sont imposés à Angers et remportent ainsi le titre de champion de France. Quant à lui, le PSG a battu Brest 2-0 grâce à un but de Mbappé. Le calendrier

Dans la course à l'Europe, Lyon s'est sabordé face à Nice après avoir mené deux fois au score. Monaco garde sa troisième place, grâce à son match nul à Lense Le classement

En bas de classement, Nantes va disputer les barrages face à Toulouse. Les résultats Classement Ligue 1 2021 Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Lille 83 38 24 3 11 64 23 41 2 PSG 82 38 26 8 4 86 28 58 3 Monaco 78 38 24 8 6 76 42 34 4 Lyon 76 38 22 6 10 81 43 38 5 Marseille 60 38 16 10 12 54 47 7 6 Rennes 58 38 16 12 10 52 40 12 7 Lens 57 38 15 11 12 55 54 1 8 Montpellier 54 38 14 12 12 60 62 -2 9 Nice 52 38 15 16 7 50 53 -3 10 Metz 47 38 12 15 11 44 48 -4 11 Saint-Etienne 46 38 12 16 10 42 54 -12 12 Bordeaux 45 38 13 19 6 42 56 -14 13 Angers 44 38 12 18 8 40 58 -18 14 Reims 42 38 9 14 15 42 50 -8 15 Strasbourg 42 38 11 18 9 49 58 -9 16 Lorient 42 38 11 18 9 50 68 -18 17 Brest 41 38 11 19 8 50 66 -16 18 Nantes 40 38 9 16 13 47 55 -8 19 Nîmes 35 38 9 21 8 40 71 -31 20 Dijon 21 38 4 25 9 25 73 -48 Ligue 1 : l'actu en direct Recevoir nos alertes live !

12:29 - Nantes doit encore jouer sa place en Ligue 1 Si le podium a bien été officialisé dimanche 23 mai, un dernier match important va se jouer jeudi 27 mai. Après sa défaite contre Montpellier dimanche, Nantes est envoyé aux barrages et affrontera Toulouse. 18e au classement, les Canaris devront se battre pour conserver leur place en Ligue 1. 11:29 - Qu'est-ce qui attend les Lillois aujourd'hui ? Jamais trois, sans quatre. Le LOSC a remporté son quatrième titre de champion de France. Ce lundi, c'est un programme chargé qui les attend pour célébrer cette victoire. Dès 15h30, les joueurs lillois sont conviés au centre d'entraînement pour la remise du trophée, en petit comité bien sûr. Puis, avec l'accord de la préfecture, le club nordiste entamera sa grande parade dans le centre-ville lillois, dès 16h30.

Les dernières actus foot

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assuraient la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-2021, et pour une période qui devait courir jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui avait récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposait cette année 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conservait la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. Après l'arrêt de Mediapro en janvier, c'est Canal+ qui a récupéré l'intégralité des droits de retransmission jusqu'à la fin de la saison.