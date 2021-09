Ligue 1 : inquiétude pour Mbappé, calendrier et classement

LIGUE 1. Blessé à Bruges mercredi, Kilian Mbappé est incertain pour les prochains matchs de Ligue 1. Toute l'actu, le calendrier et le classement du championnat de France...

13:00 - Mbappé toujours en Ligue 1 la saison prochaine ? L'autre info du PSG ce mercredi est venue de Leonardo, le directeur sportif du club, qui a laissé entendre en marge de la rencontre face à Bruges que Mbappé pourrait toujours évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Au micro de Canal+ le Brésilien a assuré que son maintien au PSG pour cette saison 2021-2022 était déjà une évidence : "On n'a jamais pensé à faire tout ça sans Kylian", a assuré Leonardo , ajoutant au passage que les dirigeants parisiens n'étaient "pas contents du comportement du Real Madrid". Pouir la prochaine saison de Ligue 1, Leonardo compte d'ailleurs toujours sur son attaquant vedette : "Mbappé représente la différence entre le superficiel et le profond. Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison. Le rapport de Mbappé avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ici ne voit le futur sans lui".

12:20 - Mauricio Pochettino demande du temps L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a demandé du temps face aux critiques de la première prestation du PSG en Champions League. Estimant que "les joueurs offensifs ont besoin de jouer ensemble, et pas seulement à l'entraînement", il assure néanmoins avoir "vu de bonnes choses, de bonnes situations". "Je ne crois pas que le problème vient du secteur offensif sur ce match, on n'a juste pas été assez solide pour gagner en Ligue des Champions. On a un effectif avec des joueurs magnifiques, on doit trouver l'équilibre et le chemin pour être solide tous ensemble. La seule chose qui nous manque c'est du temps pour trouver la bonne formule", a-t-il indiqué.

11:45 - Déjà des doutes du côté du PSG Si le PSG réalise pour l'instant un début de saison confortable en Ligue 1 avec 4 points d'avance sur son dauphin Angers après 5 journées, la rencontre de Ligue des champions face à Bruges mercredi soir à instillé le doute sur la capacité du club à trouver une alchimie après l'énorme mercato de la fin d'été. le trio Messi-Neymar-Mbappé, aligné pour la première fois sous le maillot parisien, a fait pâle figure. mis à part une passe décisive de Mbappé sur le but de Herrera dans le premier quart d'heure, la difficulté à trouver des combinaisons est sans doute l'événement marquant de cette première de la "NMN". Lionel Messi s'est montré particulièrement discret quand Neymar, lui semblait peu enclin à fournir les efforts nécessaires à ce niveau. Rappelons que les deux joueurs sortent néanmoins d'une importante séquence internationale en Amérique du Sud... C'est sans doute en Ligue 1 qu'on pourra constater (ou non) leur montée en puissance dans les prochaines semaines.