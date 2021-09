Ligue 1 : l'OL et Paris au programme du jour, classement et infos en direct

LIGUE 1 UBER EATS. Quatre matchs sont au menu de la 8e journée du championnat de France de football ce samedi 25 septembre 2021, avec notamment les prestations attendues de Lille, de Lyon et du PSG. Découvrez le calendrier, le point sur le classement et toute l'actu en direct.

12:35 - Dall'Oglio au sujet du PSG : "Ils sont bien au-dessus" Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur de Montpellier, s'est naturellement positionné dans le rôle de l'outsider avant ce match face à Paris. "Tout le potentiel du PSG ne s'est pas encore exprimé, même si on sent qu'il y a un vrai état d'esprit, on sent que ce n'est pas encore huilé mais ils survolent la Ligue 1, ils sont bien au-dessus, a-t-il fait remarquer. Le potentiel talent est énorme. On sait que nous ne sommes pas à ce niveau là mais on va chercher des arguments pour contrer cette équipe de Paris".

11:47 - 8/8 pour le PSG ? Déjà vainqueur de ses sept premiers matchs de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a la possibilité de conforter encore sa place de leader ce soir, face à Montpellier, même si le risque pour les Parisiens sera sans doute d'avoir déjà la tête à la Ligue des champions et au match face à Manchester City, mardi, qui sera l'un des premiers temps forts de la saison parisienne. "Ce qui est important c’est le match contre Montpellier, on veut gagner et s’améliorer, a tenté de convaincre Mauricio Pochettino, hier, devant la presse. Le match de Manchester City n’a pas d’influence sur le match de Montpellier".

11:09 - La Ligue 1 encore privée de Messi ce week-end Touché au genou gauche dimanche dernier lors de PSG - Lyon puis absent du déplacement à Metz mercredi, l'attaquant argentin manquera une nouvelle fois à l'appel, ce samedi, pour le match du club parisien contre Montpellier. "Leo Messi a repris la course aujourd'hui selon le protocole de soins mis en place et un nouveau point sera fait dimanche selon l'évolution", avait précisé hier un communiqué médical du club parisien.

10:24 - Les supporters surveillés de près Après les nombreux et graves incidents survenus depuis le début de la saison et impliquant différents groupes de supporters de clubs de Ligue 1, nul doute que le comportement des ultras sera observé minutieusement durant le week-end. Les scènes de violences vues notamment en marge des matchs Nice - Marseille, Lens - Lille ou Angers - Marseille ont en effet marqué les esprits et un nouvel épisode de ce genre porterait un rude coup à l'image du foot français et pourrait aussi pénaliser d'autres supporters. "Nous avons tout fait avec le pass sanitaire et les clubs pour que les stades soient à nouveau pleins, nous avions aussi tout fait, avant la crise sanitaire, pour faciliter et alléger les contraintes qui pesaient sur les supporters dans leurs déplacements, a rappelé cette semaine Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des sports. Aujourd’hui, j’arrive à craindre pour la suite de tous ces assouplissements, car si cela continue comme ça, il va falloir qu’on discute de ce sujet avec le ministère de l’Intérieur".