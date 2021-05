Ligue 1 : le classement et les enjeux avant la 38e journée

LIGUE 1. La dernière journée du championnat de France 2020-2021 s'annonce palpitante, ce dimanche, avec du suspense à tous les étages. Qui de Lille ou du PSG sera sacré ? Qui se qualifiera pour l'Europe ? Nantes évitera-t-il les barrages ? Le point sur le classement, le calendrier des matchs et les derniers résultats.

Sommaire Classement

Ligue 1 en direct

Calendrier

Résultats

Diffusion TV L'essentiel sur la 38e journée de Ligue 1 L'édition 2020-2021 de la Ligue 1 Uber Eats se termine ce dimanche avec une 38e journée très attendue, lors de laquelle les dix matchs se disputeront en même temps, à partir de 21h. Le calendrier

Le principal enjeu sera évidemment de connaître le nom du nouveau champion de France. Lille est en tête mais reste sous le menace du PSG, voir de Monaco, même s'il faudrait un concours de circonstances assez surprenant pour que le club de la Principauté soit sacré. Cette dernière journée sera également décisive dans la course à la qualification pour la Ligue des champions (Monaco, Lyon), à l'Europa League mais aussi dans la course au maintien. Si Nîmes et Dijon sont certains d'être relégués, l'identité du barragiste reste en suspens. Tout se jouera entre Nantes, Strasbourg, Lorient, Brest et Bordeaux sont encore. Le classement

La semaine passée, la 37e journée avait notamment permis au PSG de revenir à un point du leader lillois et à Marseille de prendre une grosse option sur la cinquième place. Les résultats Classement Ligue 1 2021 Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Lille 80 37 23 3 11 62 22 40 2 PSG 79 37 25 8 4 84 28 56 3 Monaco 77 37 24 8 5 76 42 34 4 Lyon 76 37 22 5 10 79 40 39 5 Marseille 59 37 16 10 11 53 46 7 6 Lens 56 37 15 11 11 55 54 1 7 Rennes 55 37 15 12 10 50 40 10 8 Montpellier 51 37 13 12 12 58 61 -3 9 Nice 49 37 14 16 7 47 51 -4 10 Metz 46 37 12 15 10 43 47 -4 11 Saint-Etienne 46 37 12 15 10 42 53 -11 12 Angers 44 37 12 17 8 39 56 -17 13 Reims 42 37 9 13 15 41 48 -7 14 Bordeaux 42 37 12 19 6 40 55 -15 15 Strasbourg 41 37 11 18 8 48 57 -9 16 Brest 41 37 11 18 8 50 64 -14 17 Lorient 41 37 11 18 8 49 67 -18 18 Nantes 40 37 9 15 13 46 53 -7 19 Nîmes 35 37 9 20 8 40 69 -29 20 Dijon 18 37 3 25 9 24 73 -49 Ligue 1 : l'actu en direct Recevoir nos alertes live !

18:50 - Monaco sacré champion si.. La situation de l'AS Monaco est assez paradoxale puisqu'elle n'a pas encore assuré sa troisième place au classement de la Ligue 1 mais reste mathématiquement en lice pour le titre. Les chances de sacre du club de la Principauté sont toutefois infimes. Monaco sera sacré champion si et seulement s'il gagne à Lens en rattrapant sa différence de buts sur Lille, Lille perd à Angers et le PSG perd à Brest. 18:37 - Le PSG sacré champion si.. De son côté, le Paris-SG, en déplacement à Brest dimanche soir, peut donc lui aussi encore espérer terminer à la première place du classement mais n'a plus son destin en mains puisqu'il compote un point de retard sur le leader lillois. Le PSG sera sacré champion si : il gagne à Brest et Lille ne gagne pas à Angers ;

il fait match nul, Lille perd à Angers et Monaco ne gagne pas à Lens ou gagne à Lens mais sans rattraper sa différence de buts (un scénario improbable puisque Paris en est à +56 et Monaco à +34). 18:15 - Lille gagnera la Ligue 1 si.. Pour décrocher le titre de champion de France ce dimanche soir, le leader du classement de la Ligue 1 a besoin d'un simple victoire sur le terrain d'Angers. Si ce n'est pas le cas, le LOSC devra compter sur les résultats éventuellement favorable de ses concurrents. Lille sera sacré champion si : il gagne à Angers ;

il fait match nul, Paris ne gagne pas à Brest ;

il perd à Angers, le PSG perd à Brest, Monaco ne gagne pas à Lens ou gagne à Lens mais sans rattraper sa différence de buts (+40 pour les Lillois, +34 pour les Monégasques). 18:00 - Trois équipes encore en lice pour le titre avant la dernière journée de Ligue 1 Plus que trois jours à attendre avant de connaître l'épilogue de cette édition 2020-2021 de la Ligue 1 du football, qui aura généré du suspense jusqu'à son terme. Chose assez incroyable avant la 38e et dernière journée prévue ce dimanche 23 mai 2021, trois clubs peuvent encore mathématiquement espérer décrocher le titre de champion : Lille, le PSG, mais aussi Monaco, même si les chances du club de la Principauté qui cherchera plutôt à assurer sa troisième place (également qualificative pour la Ligue des champions), son très réduites.

Calendrier de la 38e journée de Ligue 1 Journée 38 sur 1 Dimanche 23 mai Saint-Etienne 21:00 Dijon Rennes 21:00 Nîmes Reims 21:00 Bordeaux Nantes 21:00 Montpellier Metz 21:00 Marseille Lyon 21:00 Nice Lens 21:00 Monaco Angers 21:00 Lille Brest 21:00 PSG Strasbourg 21:00 Lorient

Les dernières actus foot

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assuraient la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-2021, et pour une période qui devait courir jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui avait récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposait cette année 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conservait la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. Après l'arrêt de Mediapro en janvier, c'est Canal+ qui a récupéré l'intégralité des droits de retransmission jusqu'à la fin de la saison.