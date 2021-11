Ligue 1 : le classement et tous les résultats avant la 16e journée

Ligue 1. Avant la 16e journée de Ligue 1 qui se déroulera ce mercredi, retour sur la 15e journée du championnat de France avec tous les résultats et le classement à jour.

La 15e journée de Ligue 1 n'a pas offert de grand chamboulement au classement. Accroché, le PSG s'en est finalement sorti face à Saint-Etienne et garde un matelas d'avance relativement confortable sur Rennes qui garde le rythme à la 2e place du classement de la Ligue 1 après sa victoire 2-0 face à Lorient. Grâce à sa victoire face à Troyes, Marseille passe à la 4e place du classement avec un match en moins et dépasse Lens, accroché vendredi par Angers. Dans le bas du classement, Clermont, Metz et surtout Saint-Etienne ferment la marche avant la 16e journée prévue dès mercredi soir.

En direct

Recevoir nos alertes live !

08:30 - Rennes garde le rythme Après sa qualification pour le prochain tour de la Ligue conférence, Rennes a gardé le rythme en Ligue 1 en s'imposant dans le derby breton face à Lorient. Victoire 2-0 grâce à un nouveau but de Laborde et surtout une 2e place avec deux points d'avance sur Nice.

08:00 - Harold Moukoudi : "On n'a pas eu peur" Ce n'est pas facile, mais l'état d'esprit du groupe a été irréprochable, on a fait 45 bonnes premières minutes, en montrant de très belles choses. On a joué notre jeu, on n'a pas eu peur, on a su les mettre en danger, dans le pressing ou le jeu. Ces 45 premières minutes sont à retenir. Mais après, face à une telle équipe, quand on se retrouve en infériorité pendant toute une mi-temps, ça devient très compliqué. On a essayé de faire le dos rond, on a su très bien faire, sauf ces dix dernières minutes.

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 9,99 € / mois pendant trois mois (puis 12,99 € / mois). Offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime.

Découvrir l'offre

07:30 - La réaction de Di Maria "Quand nous étions à onze contre onze, nous avons eu énormément d'occasions de but mais le ballon ne voulait pas entrer. Ensuite, l'adversaire a marqué mais en continuant à jouer de la même manière, je crois que nous avons livré un grand match et les buts ont fini par arriver : celui de Marquinhos, le mien, "Marqui" à nouveau, en ayant le ballon, en jouant, et c'est le plus important" a expliqué Di Maria après le succès du PSG lors de la 15e journée de Ligue 1.

07:00 - Paris toujours leader Premier enseignement de la 15e journée de Ligue 1, Paris poursuit son cavalier seul. Malmené et surtout mené au score, le PSG a réussi à renverser la tendance face à Saint-Etienne grâce à un doublé de Marquinhos et un but de Di Maria.

28/11/21 - 22:37 - OM - Troyes : ⌛ Le match OM - Troyes est fini (1-0) Le match a été bien géré par Olympique Marseille : après ce duel, la possession de balle est légèrement en sa faveur (56% contre 44% pour ESTAC Troyes). L'Olympique Marseille s’est aussi procuré le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour l'ESTAC Troyes et l’emporte donc assez logiquement (1-0) dans ce match. OM - Troyes en direct

28/11/21 - 22:18 - OM - Troyes : ⚽ Ouverture du score pour l'Olympique Marseille (1-0) ! Le premier but de ce match est signé Pol Lirola à la 74e minute dans cette 2e mi-temps ! Le match tourne à l'avantage de l'Olympique Marseille au Orange Vélodrome. Les Troyens sont désormais contraints de réagir. OM - Troyes en direct

28/11/21 - 21:48 - OM - Troyes : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Marseille. Le score est de 0-0. OM - Troyes en direct

28/11/21 - 21:32 - OM - Troyes : Mi-temps au Orange Vélodrome pour les Marseillais et les Troyens L'Olympique Marseille a la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : à la mi-temps, la possession de balle est nettement à l’avantage de l'Olympique Marseille (60% contre 40% pour l'ESTAC Troyes), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec 0 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'ESTAC Troyes, et qui n’a pas réussi à faire la différence au tableau d’affichage (0-0). OM - Troyes en direct

28/11/21 - 20:46 - OM - Troyes : ⏱️ Début du match OM - Troyes ! Le match débute à Marseille, où l’arbitre donne le coup d’envoi de OM - Troyes. OM - Troyes en direct

28/11/21 - 18:55 - Montpellier - Lyon : ⌛ C'est fini entre le Montpellier HSC et l'Olympique Lyonnais (0-1) Après ce duel, la possession de balle est légèrement en faveur de l'Olympique Lyonnais (56% contre 44% pour Montpellier HSC), qui s’impose donc (0-1). Pourtant, c'est le Montpellier HSC qui s'est créé le plus d’opportunités avec 5 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour Olympique Lyonnais. Montpellier - Lyon en direct

28/11/21 - 18:08 - Montpellier - Lyon : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par l’arbitre de la rencontre, au Stade de la Mosson. Le score est de 0-1. Montpellier - Lyon en direct

28/11/21 - 17:52 - Montpellier - Lyon : C'est le break à Montpellier Le Montpellier HSC est en difficulté : à la pause, la possession de balle est nettement à l’avantage de l'Olympique Lyonnais (60% contre 40% pour le Montpellier HSC), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Montpellier HSC et qui mène donc logiquement dans cette confrontation (0-1). Montpellier - Lyon en direct

28/11/21 - 17:22 - Montpellier - Lyon : ⚽ Ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais (0-1) ! Nous en sommes à 0 à 1 au Stade de la Mosson ! L'Olympique Lyonnais ouvre la marque à la 17e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, avec un but de Lucas Paqueta. Les Montpelliérains sont désormais contraints de réagir ! Montpellier - Lyon en direct

28/11/21 - 17:05 - Montpellier - Lyon : ⏱️ C'est parti pour le match entre le Montpellier HSC et l'Olympique Lyonnais ! La rencontre est lancée à Montpellier, où l’arbitre vient de donner le coup d’envoi de Montpellier - Lyon. Montpellier - Lyon en direct

28/11/21 - 16:54 - Monaco - Strasbourg : ⌛ Monaco et Strasbourg n'ont pas réussi à se départager (1-1) L'AS Monaco a certes eu la maîtrise du ballon mais a manqué d’efficacité : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle est en faveur de l'AS Monaco (58% contre 42% pour RC Strasbourg), mais les deux équipes se sont créées autant d’opportunités avec 4 tirs cadrés et le score final est de parité (1-1). Monaco - Strasbourg en direct

28/11/21 - 16:53 - Lorient - Rennes : ⌛ C'est fini à Lorient (0-2) ! L’avantage au score (0-2) du Stade Rennais est plutôt logique au regard des stats disponibles au terme de ce match. Les Rennais ont en effet eu un petit ascendant au niveau de la possession de balle (40%-60%) mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de tirs (4 tirs contre 0 pour le FC Lorient). Lorient - Rennes en direct

28/11/21 - 16:52 - Reims - Clermont : ⌛ Benoit Bastien siffle la fin du match au Stade Auguste Delaune (1-0) C’est le coup parfait pour le Stade Reims à l’issue de cette rencontre (1-0). C’est pourtant le Clermont Foot qui affiche au final le meilleur taux de possession de balle (42%-58%) mais ses efforts n’ont pas été récompensés. Les Rémois se sont même montrés plus dangereux devant le but et affichent un meilleur total de tirs cadrés (5 contre 0). Reims - Clermont en direct

28/11/21 - 16:51 - Bordeaux - Brest : ⌛ C'est terminé à Bordeaux (1-2) ! Les Girondins de Bordeaux n’a pas su concrétiser. A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche en effet nettement à l’avantage des Girondins de Bordeaux (64% contre 36% pour Stade Brestois), mais chacune des deux équipes a le même total de tirs cadrés au compteur (4) et ce sont les Brestois qui ont su faire la différence au score (1-2). Bordeaux - Brest en direct

28/11/21 - 16:49 - Reims - Clermont : ⚽ Ghislain Konan ouvre le score pour le Stade Reims (1-0) ! Le Stade Reims ouvre le score à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Et c'est Ghislain Konan qui fait trembler les filets ! Nous voilà à 1 à 0 dans ce Reims - Clermont au Stade Auguste Delaune. Reims - Clermont en direct

28/11/21 - 16:39 - Lorient - Rennes : ⚽ Deuxième but pour le Stade Rennais (0-2) ! Et le Stade Rennais fait le break au Stade du Moustoir ! Un deuxième but signé Jérémy Doku à la 78e minute dans cette 2e mi-temps. Le tableau d'affichage passe donc à 0 à 2 dans ce Lorient - Rennes. Lorient - Rennes en direct

28/11/21 - 16:36 - Lorient - Rennes : ⚽ Premier but signé Gaëtan Laborde pour le Stade Rennais (0-1) ! Le premier but de cette rencontre est inscrit par Gaëtan Laborde à la 75e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! La rencontre bascule à l'avantage du Stade Rennais au Stade du Moustoir. Les Lorientais sont désormais contraints de réagir. Lorient - Rennes en direct

28/11/21 - 16:23 - Bordeaux - Brest : ⚽ Encore un but au Matmut Atlantique pour le Stade Brestois (1-2) ! But pour le Stade Brestois, inscrit par Jeremy Le Douaron à la 66e minute de jeu dans cette 2e période ! Le duel est relancé pour les Brestois qui reprennent l'avantage sur les Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique. Bordeaux - Brest en direct

28/11/21 - 16:17 - Bordeaux - Brest : ⚽ But : le Stade Brestois remet les compteurs à zéro (1-1) ! Voilà un but qui change la physionomie du match : le Stade Brestois égalise à la 60e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. C'est Jeremy Le Douaron qui a remis les compteurs à zéro. Le score est de 1 à 1 au Matmut Atlantique ! Bordeaux - Brest en direct

28/11/21 - 16:06 - Monaco - Strasbourg : ⚽ Egalisation du RC Strasbourg (1-1) ! Et c'est Ludovic Ajorque qui se charge de mettre ce penalty au fond pour le RC Strasbourg ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 1 à 1 au Stade Louis II. Monaco - Strasbourg en direct