Ligue 1 : le classement va bouger, un bon coup pour Nice ou Marseille ?

Dante, le capitaine de l'OGC Nice, s'est également exprimé hier avant ce choc de Ligue 1 : "C'est un derby, un match très important pour l'histoire de Nice et de Marseille. Pour le classement, ce serait bien d'être deuxième mais le plus important est de garder notre identité. Notre identité, c'est d'être dans la guerre, la bataille, tous les week-ends, même si à certains moments, tu joues moins bien que l'adversaire, comme ça s'est passé dimanche dernier (NDLR : mené 0-2 par Lyon, les Niçois l'avaient finalement emporté 3-2). Mais tu ne lâches rien, tu te bas jusqu'au bout, c'est cet état d'esprit qu'il faut garder jusqu'à la fin du championnat".

Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, a tenu à replacer cette rencontre de Ligue 1 sur le plan sportif, hier, en conférence de presse. "Ce serait vous mentir que dire que c'est un match comme un autre avec l'historique des confrontations", a-t-il d'abord indiqué, avant de préciser : "Ce n'est pas le match le plus important de la saison, mais c'est un match important de par la situation des équipes au classement. Il n'y a pas de parfum de revanche, il y a trois points en jeu, on en a déjà perdu un de par la décision de la commission de discipline. Donc il n'y a pas de sentiment de revanche et je répète qu'il ne s'est rien passé entre les joueurs lors de la confrontation à Nice. Il y a simplement trois points en jeu qui seront très importants parce qu'on serait dans une position très confortable".

19:00 - Le match Nice - Marseille rejoué ce soir, la deuxième place de Ligue 1 en jeu

Les joueurs de l'OGC Nice et de l'Olympique de Marseille vont tenter de chasser les mauvais souvenirs du 22 août dernier, ce mercredi, à Troyes. Cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1 avait été arrêté à la 77e minute de jeu, en raison de graves débordements causés par des supporters, alors que les Aiglons menaient 1-0 grâce à un but de Kasper Dolberg. Après une bonne heure de tergiversations, la partie n'avait finalement pas repris et avait été déclarée à rejouer, sur terrain neutre et à huis clos. C'est finalement au stade de l'Aube, qui a accepté d'accueillir le match, que se retrouvent donc ce soir Aiglons et Olympiens, pour un duel de haut de tableau. L'OGCN, 3e du classement avec 19 points, et l'OM, 4e avec 18 points, ont même tous les deux l'occasion de s'installer à la deuxième place, actuellement occupée par Lens (21 points), derrière le PSG (28 points).