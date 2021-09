Ligue 1 : Lens et Lille sanctionnés, classement et calendrier

LIGUE 1 UBER EATS. Le PSG plus que jamais leader, Marseille nouveau dauphin, Saint-Etienne en difficulté… Découvrez tous les résultats et le classement du championnat de France de foot après la sixième journée.

18:15 - La 7e journée de Ligue 1 au programme cette semaine C'est la fin de ce direct pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris très bientôt pour la prochaine séquence de Ligue 1 puisque la 7e journée se déroule dès ce mercredi 22 septembre, en intégralité. Voici le calendrier et la programmation TV des matchs : Mercredi 22 septembre 2021 à 19h00 sur Prime Video : AS Monaco - AS Saint-Etienne, Lille - Stade de Reims, Montpellier Hérault SC - FC Girondins de Bordeaux, FC Nantes - Stade Brestois, Stade Rennais FC - Clermont Foot

Mercredi 22 septembre 2021 à 21h00 sur Prime Video : Angers SCO - Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais - ESTAC Troyes, RC Lens- RC Strasbourg

Mercredi 22 septembre 2021 à 21h00 sur Canal+ Décalé : FC Lorient - OGC Nice

Mercredi 22 septembre 2021 à 21h00 sur Canal+ : FC Metz - PSG

17:39 - Le penalty de Neymar ne passe pas à Lyon L'autre polémique du match entre le PSG et Lyon dimanche soir concerne le penalty accordé à Neymar à la 66e minute de jeu. Un penalty qui va sortir le PSG, mené d'un but, d'un bien mauvais pas. C'est un duel entre Neymar et Malo Gusto qui va provoquer le coup de pied fatal aux Lyonnais. Si on semble voir sur les images Neymar accrocher d'abord le défenseur, Clément Turpin finira par désigner le point de penalty après avoir consulté la VAR. Pour l'entraîneur lyonnais Peter Bos, "la VAR a fait une erreur" : "C’est Neymar qui a fait la première faute. Il n’y a pas penalty". Fidèle à son habitude, le président de l'OL Jean-Michel Aulas n'a pas mâché ses mots et a dénoncé "une aberration". Il plaide ce lundi sur Twitter pour "des arbitres avec micro ouvert", comme au rugby, pour que tout un chacun puisse entendre ce qui justifie leurs décisions.

16:54 - Pochettino explique ce que lui a dit Messi "Tout le monde sait que nous avons de grands joueurs dans un effectif qui en compte 35", a expliqué Mauricio Pochettino après la rencontre du PSG face à l'OL, devant la presse. "Nous prenons des décisions en début de match avec les onze titulaires, on ne peut pas en aligner plus, et ensuite en cours de partie en pensant à ce qui est le mieux pour l’équipe, pour chaque joueur. Tous les entraîneurs font leur choix en pensant à ça. Parfois, ils payent, d’autres fois non. Parfois ils plaisent, d’autres fois non. Mais au bout du compte, ce sont des décisions que les entraîneurs doivent prendre depuis le banc. La réaction de Messi ? Je lui ai seulement demandé comment il allait, il m'a répondu 'très bien, aucun problème' et c’est tout. C’était ça la conversation qu’on a eue près du banc".

16:37 - Premières sanctions après les débordements de Lens - Lille Le derby du nord entre Lens et Lille en ouverture de la journée de samedi a été marqué par une victoire lensoise face au tenant du titre de champion de France (1-0), mais aussi et surtout par les débordements des supporters. Tout a dégénéré à la mi-temps, quand des supporters des Sang-et-Or ont pénétré sur le terrain pour aller en découdre avec leurs homologues lillois qu’ils ont accusés d’avoir jeté des projectiles. La Ligue (LFP) a annoncé dimanche matin que la Commission de discipline allait se réunir lundi, après ces violences, qui ont retardé le début de la seconde période de trente minutes. Et les premières sanctions sont tombées. Le dossier a été mis en instruction et, à titre conservatoire, deux mesures ont été prononcées, pénalisant l'un et l'autre des protagonistes : un huis-clos total du stade Félix Bollaert-Delelis et la fermeture du parcage visiteurs du LOSC Lille pour les matchs disputés à l'extérieur jusqu'à la sanction définitive.

15:31 - Angers tombe de haut dans cette 6e journée de Ligue 1 Invaincu jusque-là, le SCO d'Angers a été sévèrement battu par le FC Nantes, à domicile, dans le derby de l'Atlantique samedi (1-4). Troisièmes avant le week-end, les Angevins quittent le podium et basculent à la 4e place avec 11 points. Ca va donc mieux en revanche pour le FC Nantes qui avait été battu lors des trois dernières journées. Les Canaris se sont repris sur le terrain de leurs voisins Angers, avec deux buts inscrits dès les six premières minutes du duel. Ludovic Blas, auteur d'un doublé, a notamment offert le 4e but du FC Nantes, rendant le score sévère et permettant à son équipe de remonter à la 10e place avec 7 points et de quitter les bas-fonds du classement.

14:23 - Les hommages de l'OM à René Malleville et Bernard Tapie La victoire face à Rennes en Ligue 1 fut belle pour l'OM, mais la journée de dimanche au Vélodrome a aussi été l'occasion de rendre hommage à deux légendes du club : René Malleville, supporteur emblématique de Marseille, décédé ce dimanche 19 septembre, et Bernard Tapie, ancien patron de l'OM, à ce jour seul vainqueur de la Ligue des Champions en 1993. Le premier, véritable figure du club, ancien conseiller municipal et syndicaliste, souffrait d’un cancer. Une photo géante a été affichée sur les écrans du stade avant le début de la rencontre et une minute d’applaudissements lui a été consacrée. La journée a également été marquée par une banderole des supporters marseillais pour Bernard Tapie, déployée devant le stade Vélodrome avant le match : "Tout Marseille avec le boss". Elle répondait à un message sur les réseaux sociaux du fils de Bernard Tapie ce week-end.

13:22 - L'OM reste sur sa bonne dynamique L'Olympique de Marseille, vainqueur du Stade Rennais à domicile dimanche (2-0) reste sur une très bonne dynamique qui lui permet de prendre la 2e place au classement de cette Ligue 1. Le jeune buteur sénégalais Bamba Dieng, l'une des révélations du début de saison, a marqué son 3e but en deux matches de Championnat (47e), pour lancer les Phocéens. La recrue Amine Harit (71e) a plié l'affaire ensuite. Ce succès permet aux joueurs de Jorge Sampaoli (13 pts, un match en moins) de doubler Angers (11 pts), leur prochain adversaire, défait à Nantes samedi.

12:16 - La sortie de Messi, l'image de la soirée d'hier La presse sportive en France mais aussi la presse internationale se gausse de l'événement de la soirée d'hier au Parc des Princes : la sortie de Messi à la 75e minute du PSG-Lyon en cloture de la 6e journée. La moue d'abord interrogative puis dubitative de l'Argentin a fait le tour du monde et ne manque pas de provoquer des commentaires, notamment dans la presse espagnole qui n'hésite pas à parler de "colère" ou de "conflit" du sextuple Ballon d'or avec son entraineur Mauricio Pochettino.

10:34 - Le PSG, Marseille et Lens sur le podium de la Ligue 1 Bon jour et bienvenue dans notre direct consacré à la Ligue 1. Le PSG, Marseille et Lens sont les trois équipes sur le podium de cette Ligue 1 Uber Eats après la 6e journée de championnat. Toujours en tête du classement, les Parisiens se sont sortis du justesse du piège tendu par l'Olympique Lyonnais, au Parc des Princes dimanche soir (2-1), tandis que quelques heures auparavant, l'OM a confirmé son très bon début de saison face au Stade Rennais au Vélodrome (2-0). Samedi, c'est Lens qui a réalisé la bonne opération du week-end en battant le champion de France en titre Lille à Bollaert (1-0). Un derby du Nord qui a donné lieu à des débordements à la mi-temps.

19/09/21 - 22:38 - PSG - Lyon : ⌛ Fin du match (2-1) ! A l’issue de cette rencontre, la possession de balle ressort légèrement à l’avantage du Paris Saint-Germain (55% contre 45% pour Olympique Lyonnais), qui l’emporte (2-1). Pourtant, les deux équipes se sont créées autant d’opportunités devant le but, avec 4 tirs cadrés chacune. Suivre PSG - Lyon en direct

19/09/21 - 22:37 - PSG - Lyon : ⚽ But pour le Paris Saint-Germain (2-1) ! Le Paris Saint-Germain reprend le contrôle des événements ! C'est Mauro Icardi qui parvient à remettre les Parisiens sur les bons rails à la 90e minute de jeu. Nous voilà à 2 à 1 dans cette 2e mi-temps au Parc des Princes. Suivre PSG - Lyon en direct

19/09/21 - 22:09 - PSG - Lyon : ⚽ Egalisation du Paris Saint-Germain (1-1) ! Neymar fait trembler les filets et remet les deux équipes à égalité à la 66e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Tout est à refaire pour les Lyonnais. Suivre PSG - Lyon en direct

19/09/21 - 21:58 - PSG - Lyon : ⚽ Ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais (0-1) ! Le premier but de ce choc est inscrit par Lucas Paqueta à la 54e minute dans cette 2e mi-temps ! Le duel bascule en faveur de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Les Parisiens sont obligés de réagir. Suivre PSG - Lyon en direct

19/09/21 - 21:48 - PSG - Lyon : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, à Paris, où Clément Turpin siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Suivre PSG - Lyon en direct

19/09/21 - 21:33 - PSG - Lyon : C'est la pause à Paris entre PSG et Lyon Le Paris Saint-Germain domine légèrement mais de manière stérile : à la mi-temps, la possession de balle est ainsi à l’avantage du Paris Saint-Germain (56% contre 44% pour l'Olympique Lyonnais), mais ce sont les Lyonnais qui se sont créés le plus d’opportunités avec 2 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain contre 3 tirs cadrés pour l'Olympique Lyonnais. Et ils tiennent le choc à la marque (0-0). Suivre PSG - Lyon en direct

19/09/21 - 20:44 - PSG - Lyon : ⏱️ C'est parti au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ! Le match démarre à Paris, où Clément Turpin siffle le coup d’envoi de PSG - Lyon. Suivre PSG - Lyon en direct

19/09/21 - 18:54 - Marseille - Rennes : ⌛ Fin du match (2-0) ! Une indiscutable domination au niveau de la possession de balle (64% contre 36%), un total de tirs cadrés en sa faveur (6 tirs cadrés contre 3), et bien sûr l’avantage au score (2-0) : l'Olympique Marseille a parfaitement géré ce duel. Le Stade Rennais est désormais dans l’obligation de réagir lors de ses prochains matchs. Suivre Marseille - Rennes en direct

19/09/21 - 18:32 - Marseille - Rennes : ⚽ Deuxième but pour l'Olympique Marseille (2-0) ! L'Olympique Marseille double son écart au Orange Vélodrome ! Un deuxième but signé Amine Harit à la 71e minute dans cette 2e mi-temps. Nous voilà à 2 à 0 dans ce Marseille - Rennes. Suivre Marseille - Rennes en direct

19/09/21 - 18:09 - Marseille - Rennes : ⚽ Ouverture du score pour l'Olympique Marseille (1-0) ! Bamba Dieng lance les hostilités pour l'Olympique Marseille à la 48e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le match entre l'Olympique Marseille et le Stade Rennais est désormais sur les rails : le score passe à 1 à 0 au Orange Vélodrome ! Suivre Marseille - Rennes en direct

19/09/21 - 18:06 - Marseille - Rennes : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre l'Olympique Marseille et le Stade Rennais, à Marseille, où Willy Delajod siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Suivre Marseille - Rennes en direct

19/09/21 - 17:50 - Marseille - Rennes : C'est la pause à Marseille entre Marseille et Rennes L'Olympique Marseille manque de réalisme : après ce premier acte, la possession de balle est à l’avantage de l'Olympique Marseille (53% contre 47% pour le Stade Rennais), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Stade Rennais, mais le score est de parité. Suivre Marseille - Rennes en direct

19/09/21 - 17:05 - Marseille - Rennes : ⏱️ Coup d'envoi entre l'Olympique Marseille et le Stade Rennais ! Le coup d’envoi de ce duel entre l'Olympique Marseille et le Stade Rennais a été donné par Willy Delajod, à Marseille. Suivre Marseille - Rennes en direct

19/09/21 - 16:52 - Angers - Nantes : ⌛ Fin du match (1-4) ! Une indiscutable supériorité au niveau de la possession de balle (63% contre 37%), plus de tirs cadrés (5 tirs cadrés contre 4)… mais c’est bel et bien avec un désavantage à la marque (1-4) que l'Angers SCO boucle cette rencontre. Il lui a manqué plus de réalisme pour renverser la vapeur, contre un adversaire qui s’est montré chirurgical aujourd’hui. Suivre Angers - Nantes en direct

19/09/21 - 16:51 - Clermont - Brest : ⌛ Fin du match (1-1) ! Malgré un net avantage au niveau de la possession de balle (64% - 36%), le Clermont Foot n'a pas réussi à concrétiser au tableau d’affichage. Le Stade Brestois, qui en termine aussi avec un nombre de frappes cadrées inférieur à son adversaire (3 - 1), peut s’estimer heureux de repartir avec le match nul (1-1). Suivre Clermont - Brest en direct