Ligue 1 : les résultats et le classement avant la 13e journée

Ligue 1. Si le PSG poursuit son cavalier seul en tête de la Ligue 1, Nice et Marseille restent en embuscade à la 2e et 3e place avant la 13e journée de Ligue 1. Le calendrier et le programme des match.

Diffusion TV Ligue 1 L'essentiel Paris, Nice et Marseille. Voici le tout nouveau trio de tête du championnat de France de Ligue 1. Une nouvelle fois accrochée, le PSG a quand même assuré l'essentiel face à Lille et reste leader du classement. Derrière, suite à la défaite de Lens à Lyon, c'est Nice qui récupère la 2e place alors que l'OM reste en embuscade à la 3e place après sa victoire face à Clermont. Au programme de la 13e journée, le déplacement délicat du PSG à Bordeaux, la réception de Metz pour Marseille et les retrouvailles d'Andy Delort avec son nouveau club de Nice face à Montpellier.

Classement Ligue 1 2021 Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 PSG 31 12 10 1 1 26 11 15 2 Nice 23 12 7 2 3 23 9 14 3 OM 22 12 6 2 4 20 12 8 4 Lens 21 12 6 3 3 21 14 7 5 Rennes 19 12 5 3 4 18 11 7 6 Lyon 19 12 5 3 4 20 17 3 7 Strasbourg 17 12 5 5 2 22 16 6 8 Angers 17 12 4 3 5 18 15 3 9 Nantes 17 12 5 5 2 16 14 2 10 Monaco 17 12 5 5 2 17 16 1 11 Montpellier 16 12 4 4 4 20 19 1 12 Lille 15 12 4 5 3 15 18 -3 13 Lorient 15 12 3 3 6 12 18 -6 14 Troyes 13 12 3 5 4 13 17 -4 15 Clermont 13 12 3 5 4 14 23 -9 16 Bordeaux 12 12 2 4 6 16 24 -8 17 Reims 11 12 2 5 5 14 17 -3 18 Brest 9 12 1 5 6 14 20 -6 19 Metz 7 12 1 7 4 13 27 -14 20 Saint-Etienne 6 12 0 6 6 12 26 -14

Pour cette saison 2021-2022, c'est Amazon Prime qui a obtenu les droits pour 80% des droits Tv du championnat de France de foot.de la Ligue 1. Le nouveau diffuseur couvrira 8 matchs par journée : le match du vendredi soir (21 heures), celui du samedi après-midi (17 heures), le multiplex du dimanche (15 heures), le match du dimanche soir (20h45) et la rencontre du dimanche midi (13 heures). Amazon a d'ailleurs créé une chaîne spéciale : Pass Ligue 1.

C'est Canal + qui diffusera les deux autres rencontres de chaque journée en début de saison : la rencontre du samedi soir (21 heures) et celle du dimanche à 17 heures.