Ligue 1 : Lille tenu en échec, le PSG s'impose, le classement et les résultats

CLASSEMENT LIGUE 1. Alors que le PSG s'est imposé 4-0 face à Reims, Lille a été tenu en échec 0-0 contre Saint-Étienne. L'OM s'est lui imposé en fin de match et sera européen alors que Nîmes, défait par Lyon, est officiellement en Ligue 2. Retrouvez les résultats et le classement après cette 37e journée de Ligue 1

23:37 - Thauvin (OM) : "Beaucoup d'émotion" Florian Thauvin a partagé ses derniers mots sous les couleurs de l'OM au micro de Canal. "C'est beaucoup d'émotion ce soir. C'était important de terminer sur une victoire. Malheureusement, cela s'est fait sans les supporters. Je remercie les supporters pour l'hommage qu'ils m'ont rendu. Je leur souhaite le meilleur et je les suivrai de loin".

23:30 - Kovac : "Une déception de ne pas être 3e" L'entraîneur de Monaco a évoqué au micro de Canal+ l'avenir de son équipe. Niko Kovac veut le podium, évidemment, mais souhaite d'abord jouer le match contre le PSG en coupe avant de se projeter sur la dernière journée de Ligue 1. "Oui, ça serait une déception de ne pas être 3e, assure l'Allemand. Nous allons d'abord jouer la finale de la Coupe de France contre un gros adversaire. On va profiter de ce match et ensuite on va voir ce qu’il va être possible de faire contre Lens".

23:24 - Herrera (PSG) : "C'est toujours possible" Le PSG a fait ce qu'il y avait à faire contre Reims en s'imposant 4 buts à 0. Cela ne sera peut-être pas suffisant puisque Lille est encore devant d'un point. Mais Ander Herrera veut encore croire au titre. "Quand on a vu comment cela s'est terminé en Espagne aujourd'hui, le but du gardien de Liverpool dans la dernière seconde... dans le football c’est toujours possible. On a la confiance mais ont doit faire notre travail et être concentré".

23:18 - L'OM proche de l'Europa League Il faudrait un cataclysme pour voir l'OM ne pas être en Europa League la saison prochaine. Avec un pénalty obtenu dans les toutes dernières secondes, l'OM s'est imposé contre Angers 3-2 et possède désormais 3 points d'avance sur Lens. Il y a un écart de 6 buts avant la dernière journée la semaine prochaine. Marseille est donc sûr à 99,99% de finir 5e de Ligue 1. Un moindre mal.

23:10 - Fonte (LOSC) : "C'est incroyable la façon dont a joué Saint-Étienne" José Fonte s'est arrêté au micro de Canal + et s'est montré étonné de la façon dont a joué Saint-Étienne. "Il nous a peut être manqué quelque chose offensivement. C'est incroyable la façon dont a joué Saint-Étienne. Je ne les ai pas vu jouer comme ça cette année mais c’est à nous de marquer. On continue d'être premiers et on se concentre pour la semaine prochaine".

23:02 - Nîmes officiellement en Ligue 2 C'est l'une des informations de la soirée, les Nîmois sont officiellement en Ligue 2. Après leur lourde défaite 5-2 contre l'OL, les Nîmois ont vu Nantes s'imposé facilement 4-0 contre Dijon. Avec 35 points, ils n'ont plus aucune chance d'être maintenu

22:55 - C'est terminé sur toutes les pelouses ! C'est fini partout ! 31 buts, 3 cartons rouges, deux 0-0, Lille n'est pas encore champion, Nîmes et en Ligue 2, l'OM européen... le suspense reste entier pour la semaine prochaine et la dernière journée de Ligue 1 !

22:55 - Marseille - Angers : Fin du match (3-2) ! Les voyants sont au vert pour l'Olympique Marseille : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle est mathématiquement en sa faveur (53% contre 47% pour Angers SCO). L'Olympique Marseille s’est aussi procuré le plus d’opportunités sérieuses avec 10 tirs cadrés contre 7 tirs cadrés pour l'Angers SCO et s’impose donc assez logiquement (3-2) dans cette confrontation. Suivre Marseille - Angers en direct

22:53 - Lorient - Metz : Fin du match (2-1) ! Le FC Lorient s’est montré en réussite aujourd’hui : au terme de ce match, la possession de balle est en effet à l’avantage des visiteurs (59% contre 41%), mais chacune des deux formations a le même total de tirs cadrés au compteur (2) et ce sont les hôtes du jour qui l’emportent (2-1). Suivre Lorient - Metz en direct

22:53 - La victoire à l'arrachée pour l'OM ! L'incroyable pénalty à la 90e pour l'OM transformé par Milik qui s'offre un triplé dans ce match et qui permet à Marseille de s'imposer 3-2 ! Les Marseillais sont sûr d'être européen et quasiment certains d'être 5e cette saison alors que Lens et Rennes viennent de s'incliner !

22:52 - Monaco - Rennes : Fin du match (2-1) ! L'AS Monaco a bien mené sa barque : après ces 90 minutes, la possession de balle est ainsi à l’avantage des visiteurs (60% contre 40%), mais chacune des deux formations a réalisé le même nombre de tirs cadrés (3) et ce sont les hôtes du jour qui s’imposent (2-1). Suivre Monaco - Rennes en direct

22:50 - Dijon - Nantes : Fin du match (0-4) ! Le Dijon FCO a mal mené son affaire. Au terme de ce match, la possession de balle s’établit en effet largement à son avantage (71%-29%) mais c’est le FC Nantes qui s’est procuré le plus d’opportunités avec 1 tirs cadrés, contre 5 tirs cadrés pour Dijon FCO, et qui l’emporte finalement sur le score de 0-4. Suivre Dijon - Nantes en direct

22:50 - Marseille - Angers : But pour l'Olympique Marseille (3-2) ! Arek Milik trouve la faille pour son équipe à la 90e minute de jeu dans cette 2e période ! Suivre Marseille - Angers en direct

22:49 - Lille - Saint-Etienne : Fin du match (0-0) ! Le Lille OSC a dominé de manière stérile : après ces 90 minutes, la possession de balle est à l’avantage du Lille OSC (58% contre 42% pour AS Saint-Etienne), mais les deux équipes se sont créées autant d’opportunités avec 1 tirs cadrés et le score final est de parité (0-0). Suivre Lille - Saint-Etienne en direct

22:48 - Montpellier - Brest : Fin du match (0-0) ! Le score reste finalement de parité (0-0) entre le Montpellier HSC et Stade Brestois, mais les visiteurs pouvaient espérer mieux si l’on se fie aux chiffres. Le Stade Brestois en effet eu l’avantage en termes de possession de balle (48%-52%) mais a aussi cadré plus de tirs que ses adversaires (6 contre 1). Il lui a manqué une dose d’efficacité pour faire la différence dans ce match. Suivre Montpellier - Brest en direct

22:48 - Dijon - Nantes : But pour le FC Nantes (0-4) ! Randal Kolo Muani trouve l'ouverture pour le FC Nantes à la 90e minute de jeu dans cette 2e période ! Suivre Dijon - Nantes en direct

22:48 - Nice - Strasbourg : Fin du match (0-2) ! L'OGC Nice a dominé de manière stérile. Après ces 90 minutes, la possession de balle s’établit en effet nettement à son avantage (71%-29%) mais c’est le RC Strasbourg qui s’est créé le plus d’opportunités avec 3 tirs cadrés, contre 4 tirs cadrés pour OGC Nice, et qui l’emporte finalement sur le score de 0-2. Suivre Nice - Strasbourg en direct

22:48 - Bordeaux - Lens : Fin du match (3-0) ! Le score est plutôt flatteur pour les Girondins de Bordeaux (3-0). Les hôtes du jour affichent certes le même nombre de tirs cadrés que leurs adversaires mais ont souvent couru après le ballon lors de cette rencontre, comme en témoignent les chiffres de la possession de balle, largement en faveur du RC Lens (34%-66%). Suivre Bordeaux - Lens en direct

22:47 - PSG - Reims : Fin du match (4-0) ! La supériorité du Paris Saint-Germain se retrouve dans les chiffres : au terme de ce match, la possession de balle est mathématiquement en sa faveur (57% contre 43% pour Stade Reims). Le Paris Saint-Germain s’est également procuré le plus de situations sérieuses avec 9 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Stade Reims et s’impose donc plutôt logiquement (4-0) dans cette confrontation. Suivre PSG - Reims en direct

22:47 - Dijon - Nantes : But pour le FC Nantes (0-4) ! Ludovic Blas vient de trouver l'ouverture pour le FC Nantes à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! Suivre Dijon - Nantes en direct

22:46 - Nîmes - Lyon : Fin du match (2-5) ! L’avantage au score (2-5) de l'Olympique Lyonnais est plutôt logique au regard des stats proposées au terme de ce match. Les visiteurs ont en effet eu un léger ascendant en termes de possession de balle away (42%-58%) mais se sont aussi et surtout montré plus menaçants en cadrant davantage de frappes (13 tirs contre 6 pour Nîmes Olympique). Suivre Nîmes - Lyon en direct

22:46 - PSG - Reims : But pour le Paris Saint-Germain (4-0) ! But pour le Paris Saint-Germain, signé Moise Kean, à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Suivre PSG - Reims en direct

22:46 - Bordeaux - Lens : But pour les Girondins de Bordeaux (3-0) ! But en faveur des Girondins de Bordeaux, inscrit par Mehdi Zerkane, à la 90e minute de jeu dans cette 2e période. Suivre Bordeaux - Lens en direct

22:45 - Le poteau pour Lille ! Le LOSC pousse ! Quelle occasion pour les Lillois qui viennent de toucher le poteau alors qu'une minute plus tard, Yilmaz s'est procuré une énorme occasion !