Ligue 1 : OM - St Etienne reporté ? Calendrier 2020-2021 et les dates des matchs

LIGUE 1 - La première journée de la Ligue 1 2020-2021 doit se tenir ce week-end selon le calendrier dévoilé le 9 juillet par la LFP. Après l'annonce de cas de Covid-19, la rencontre OM - Saint-Etienne, qui devait ouvrir cette 1ere journée, devrait être reportée. Découvrez le calendrier des matchs.

[Mis à jour le 18 août 2020 à 11h33] Après avoir causé l'interruption de la saison 2019-2020, la crise sanitaire du coronavirus s'apprête également à avoir un impact sur la saison 2020-2021 et sur sa première journée, prévue ce week-end. Outre la tenue de matchs devant un public limité (une jauge de 5000 personnes maximum), c'est le déroulement même des rencontres qui est désormais remis en cause avec l'annonce de plusieurs cas positifs de Covid-19 parmi les effectifs des clubs de Ligue 1. L'Olympique de Marseille a ainsi confirmé en début de semaine que trois joueurs de son effectif, dont les identités n'ont pas filtré, avaient été testés positifs au coronavirus. Selon le journal L'Equipe, qui s'appuie sur les clubs en question, la rencontre opposant l'OM à Saint-Etienne, qui devait ouvrir la 1ere journée le vendredi 21 août, sera reporté. La Ligue de football professionnel, la LFP, n'a pas encore confirmé cette information.

Le calendrier détaillé de la saison 2020-2021 de Ligue 1 avait été dévoilé le jeudi 9 juillet par la Ligue de foot professionnel (LFP), avec l'ensemble des matchs au programme de chacune des 38 journées du championnat. La première journée, prévue le week-end du 23 août 2020 devait notamment donner lieu à de jolis chocs Marseille - Saint-Etienne et Lille - Rennes. Les rencontres impliquant le PSG (PSG-Metz) et l'Olympique Lyonnais (Montpellier-OL) ont déjà été reportées, mais cette fois pour des raisons sportives, les deux clubs ayant obtenu leurs billets pour les demi-finales de la Ligue des champions 2019-2020 qui se termine à Lisbonne cette semaine.

La première journée de la saison 2020/2021 de la Ligue 1 Uber Eats est donc programmée le week-end du 22 et 23 août 2020, tandis que la 38ème et dernière journée est programmée le dimanche 23 mai 2021 (multiplex). Par ailleurs, cinq journées (J15, J17, J18, J20 et J23) auront lieu en semaine. Notez aussi que les barrages opposant le 18e du classement de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2 se joueront les jeudi 27 mai (aller) et dimanche 30 mai 2021 (retour). Découvrez le calendrier complet sur le site de la LFP.

Le programme de la 1ère journée :

Marseille - Saint-Etienne

Lille - Rennes

PSG - Metz

Monaco - Reims

Nice - Lens

Dijon - Angers

Montpellier - Lyon

Bordeaux - Nantes

Lorient - Strasbourg

Nîmes - Brest

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assurait la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-201, et pour une période courant jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui a récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposera 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conserve la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. La répartition des matchs :

1 match le vendredi à 21h sur la chaîne Téléfoot

1 match le samedi à 17h sur la chaîne Téléfoot

1 match le samedi à 21h sur Canal+

1 match le dimanche à 13h sur la chaîne Téléfoot

4 matchs le dimanche à 15h sur la chaîne Téléfoot

1 match le dimanche à 17h sur la chaîne Téléfoot

1 match le dimanche à 21h sur Canal+

La Ligue de football professionnel (LFP) avait établi, le 30 avril dernier, un classement sur la base d'un un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués, pour cette saison de Ligue 1 2019-2020, stoppée par le coronavirus. En conséquence, le PSG, sacré champion, l'OM et Rennes sont qualifiés pour la Ligue des champions, Lille pour la Ligue Europa, tandis que le cinquième et le sixième peuvent aussi espérer participer à la "petite" Coupe d'Europe en fonction du résultat de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue (si les vainqueurs des trophées sont déjà qualifiés pour l'Europe via le championnat, ils libèrent une place supplémentaire).