Ligue 1 : PSG, OM... Classement et programme du multiplex

Ligue 1. Dernière journée de championnat de l'année 2021 avec un multiplex au programme. Paris, sacré champion d'automne il y a quelques semaines, tentera de garder ses 13 points d'avance au classement sur l'OM.

Fin de la phase aller du championnat de France de Ligue 1 avec la 19e journée ce mercredi. Paris tentera de conserver sa large avance en se déplaçant à Lorient. Marseille, dauphin du PSG, voudra parachever la saison sur une victoire en recevant Reims alors qu'en bas du classement, Saint-Etienne espère déjà un effet Dupraz à Nantes. Vous pouvez suivre avec nous en direct et en intégralité le multiplex de la 19e journée avec l'évolution de tous les scores et le classement mis à jour.

10:45 - Plusieurs absents du côté de Lens Opposé à l'OGC Nice lors de cette 19e journée de Ligue 1, le club nordiste se présente sans plusieurs joueurs importants. Si Medina est suspendu, Machado, Saïd et Kakuta sont blessés. Touché à la hanche, Danso est lui incertain mais devrait être du voyage. Au classement, seulement 3 points séparent les deux formations tandis que le RC Lens voudra mettre fin à une série de 5 rencontres sans victoires en championnat. Quant à Nice, un succès pourrait permettre aux Aiglons de terminer la phase aller sur le podium.

10:00 - Matteo Guendouzi : ''Je compte m'inscrire dans la durée à l'OM'' Élément moteur de l'OM depuis le début de la saison, le jeune milieu de terrain reste sur une prestation aboutie en Coupe de France avec notamment 3 passes décisives. À l'heure d'affronter le Stade de Reims pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, Guendouzi a réaffirmé son envie de s'inscrire dans la durée dans le sud de la France. « Je pense que le choix de venir à l'OM a été mon meilleur choix depuis longtemps. J'ai une superbe entente avec tout le peuple marseillais et je compte m'inscrire dans la durée à l'OM. Je reste moi-même, j'essaie de toujours être là pour mes coéquipiers, les pousser. Je ne m'invente pas un rôle. J'ai eu la chance d'être bien intégré par mes coéquipiers dès le départ. J'ai signé pour m'inscrire dans la durée ici. C'est un choix mûrement réfléchi, parce que je ne suis pas à l'OM que pour cette saison, mais aussi pour la suite de la carrière. »

21/12/21 - 16:00 - Quels sont les joueurs les plus utilisés en Ligue 1 ? À la veille de la dernière journée de cette phase aller du championnat, seuls trois joueurs de champ ont disputé l’intégralité des rencontres en Ligue 1 Uber Eats : tous évoluent au poste de défenseur central : 1. Wout Faes (SdR) : 1620 minutes

-. José Fonte (LOSC) : 1620 minutes

-. Romain Thomas (Angers SCO) : 1620 minutes Le premier attaquant (Franck Honorat, Brest) arrive en 10e position dans se classement, tandis que dans les joueurs nés après 2000, William Saliba (Marseille) fait office de leader, malgré un match à rejouer face à Lyon.

21/12/21 - 15:00 - Luis Henrique dément un départ en janvier Passeur décisive face à Strasbourg puis buteur en Coupe de France, le jeune brésilien termine l'année civile en boulet de canon. Limité en temps de jeu en début de saison, Luis Henrique a réussi à faire sa place dans la rotation de Jorge Sampaoli, au point de se sentir capable de réaliser une belle deuxième partie de saison de Ligue 1: « Je veux continuer à jouer ici, c'est le club qui m'a accueilli en Europe. Les supporters sont revenus au stade, je suis bien ici, je n'ai pas envie d'aller ailleurs. Je me suis bien installé à l'OM. Après, avoir plus de temps de jeu me permettra de montrer mon style, mes capacités. »

21/12/21 - 14:00 - Patrick Berg signe à Lens (officiel) C'est un joli coup sur le marché des transferts ! Actuellement 6e de la Ligue 1 Uber Eats, le RC Lens s'est attaché les services du milieu norvégien Patrick Berg en provenance de Bodo/Glimt. Le montant du transfert avoisinerait les 4,5 millions d'euros. Cette opération pourrait bien débloquer le départ de Seko Fofana, impérial depuis le début de la saison au sein de l'effectif nordiste. Ʉ₦ Vł₭ł₦₲ ₳Ʉ Ɽ₳₵ł₦₲ ⚔️#VelkommenPatrick #Vikings pic.twitter.com/yA0E8aVm9X — Racing Club de Lens (@RCLens) December 20, 2021

21/12/21 - 13:00 - La première de Dupraz à la tête de Saint-Étienne Récemment nominé à la tête des Verts, l'emblématique coach a pour mission de maintenir son équipe pour la prochaine saison de Ligue 1 Uber Eats. Actuellement bon dernier, Saint-Étienne va faire à la réception de Nantes pour le dernier match de cette phase aller. Invité sur les ondes de RMC, Pascal Dupraz a tenu à rassurer les fans de son équipe malgré la mauvaise situation comptable du club. ???????? "J'ai l'habitude de performer d'avantage que les entraîneurs que je remplace et que ceux qui me succèdent"



Pascal Dupraz défend sa carrière et revient sur sa "recette" pic.twitter.com/wywOOad9C1 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) December 18, 2021

21/12/21 - 12:00 - Un international algérien en approche à Angers Libre de tout contrat depuis la fin de la saison dernière, Nabil Bentaleb, milieu de terrain de 27 ans, s'entraîne depuis le début de la saison avec la réserve d'Angers. Jeudi dernier, il a participé pour la première à une séance avec le groupe pro, ce qui pourrait présager une proposition de contrat pour la deuxième partie de saison : " Il n'y a encore rien de fait, a précisé le coach angevin selon des propos rapportés par Ouest France. Il était en préparation pour retrouver sa condition. C'est un joueur qui peut nous intéresser. C'est une possibilité pour nous, en fonction de ce qu'il se passera au mercato, d'intégrer un très bon profil. "

21/12/21 - 11:00 - Angers SCO pour effacer l'humiliation Piteusement éliminés de la Coupe de France par les amateurs de Linas-Montlhéry, formation de N3, les joueurs angevins ont l'occasion de laver cet affront lors d'un déplacement pas évident à Montpellier. Neuvième au classement de la Ligue 1 Uber Eats, Angers SCO réalise une bonne première partie de championnat, même si cette élimination survenue le dimanche reste en travers de la gorge de son capitaine Romain Thomas : '' On a montré trop peu de créativité pour déséquilibrer notre adversaire. C’est un match facile à lire, facile à expliquer, mais très difficile à accepter. C’est une très grosse déception. J’ai suffisamment joué en amateur pour mesurer l’importance de cette Coupe de France. Personnellement, il va me falloir quelques jours pour digérer. Ce sera à chacun de faire son autocritique en attendant, là, on est éliminés. Et ça, ça ne s’oublie pas."

21/12/21 - 10:00 - Milik termine fort l'année 2021 Auteur d'un triplé en Coupe de France, l'attaquant polonais de l'OM s'est relancé de la plus belle manière après un début de saison marqué par une longue blessure : "Pour marquer des buts, parfois il faut quelque chose en plus et, quand tu reviens après une indisponibilité, il manque ce petit quelque chose. Tu as besoin d'un temps d'adaptation, un temps pour mieux jouer. Je savais que je pouvais mieux jouer, c'est normal. Après une longue blessure, j'ai parfois besoin de temps pour être à mon niveau. Mais je me sens mieux et je pense que tout va revenir comme ça a été aujourd'hui. Physiquement, tout va bien.'' Dans une deuxième partie de saison de Ligue 1 de tous les dangers, l'OM devra compter sur un Milik décisif pour espérer un billet directement qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions.

20/12/21 - 17:45 - La belle opportunité pour l'OM Opposée au Stade de Reims ce mercredi à 21h, l'équipe de Jorge Sampaoli a l'occasion de créer un premier écart avec ses poursuivants les plus proches. Si les Rémois vont se déplacer sans plusieurs joueurs importants, l'OM dispose d'un effectif au complet pour cette dernière journée de Ligue 1 Uber Eats. Deuxième du classement avec 32 points et un match à rejouer face à Lyon, Marseille pourrait reléguer Rennes, troisième à 4 points, en cas de succès des coéquipiers de Payet et d'une contre-performance des Bretons en déplacement à Monaco.

20/12/21 - 17:00 - ''Dans une saison, tu as besoin de tout le monde'' estime Kehrer Titulaire dans la défense du PSG pour la rencontre de Coupe de France, Thilo Kehrer est déjà tourné sur la phase retour de la Ligue 1 Uber Eats, tout en rappelant l'importance de voir tous les joueurs de l'effectif avoir du temps de jeu : '' On a de gros objectifs pour la deuxième partie de saison. C’est pour ça qu’il faut que l’on utilise chaque jour et chaque opportunité de s’améliorer. Aujourd’hui, beaucoup de joueurs qui n’ont pas beaucoup joué ces derniers temps étaient alignés. C’est important de garder le rythme parce que, dans une saison, tu as besoin de tout le monde''

20/12/21 - 16:15 - Sergio Ramos mis au repos face à Lorient ? Titulaire en Coupe de France ce week-end, le défenseur espagnol a disputé la première mi-temps avant de céder sa place pour la deuxième période. Un choix programmé par le staff parisien qui reste prudent concernant la condition physique de l'ancien capitaine du Real Madrid : '' On avait prévu ça dans son processus de reprise. On avait décidé avec le staff qu’il rejouerait aujourd’hui, mais sortirait à la mi-temps. Ça fait partie de sa reconstruction physique. On sait qu’il va beaucoup jouer, assez longtemps, donc on le faire reprendre petit à petit '' a justifié Mauricio Pochettino en conférence de presse.