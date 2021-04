Ligue 1 : suspense en tête du classement, les résultats de la 32e journée

LIGUE 1. Le championnat de France de foot 2020-2021 promet d'être serré jusqu'au bout dans la course au titre, entre Lille, leader, le PSG, Monaco et Lyon, tous vainqueurs ce week-end. Le point sur le classement.

[Mis à jour le 12 avril 2021 à 10h30] La bagarre continue en tête du classement de cette Ligue 1 2020-2021 : lors de cette 32e journée, les quatre prétendants au titre (Lille, PSG, Monaco, Lyon) ont tous gagné et le suspense pourrait bien perdurer jusqu'à au terme du championnat. En bas de tableau, Dijon paraît condamné, Nantes est en très mauvais posture, tandis que Nîmes occupe pur le moment la place de barragiste avec deux points de retard sur Lorient. Les résultats du week-end :

Metz - Lille : 0-2

Strasbourg - PSG : 1-4

Montpellier - Marseille : 3-3

Rennes - Nantes : 1-0

Lens - Lorient : 4-1

Nice - Reims : 0-0

Saint-Etienne - Bordeaux : 4-1

Brest - Nîmes : 1-1

Monaco - Dijon : 3-0

Lyon - Angers : 3-0

Voici le classement de cette Ligue 1 de foot où le Lille apparaît en tête, devant le PSG, l'AS Monaco et l'Olympique lyonnais :

Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Lille 69 32 20 3 9 53 19 34 2 PSG 66 32 21 8 3 71 23 48 3 Monaco 65 32 20 7 5 67 38 29 4 Lyon 64 32 18 4 10 63 31 32 5 Lens 52 32 14 8 10 51 44 7 6 Marseille 49 32 13 9 10 43 39 4 7 Rennes 48 32 13 10 9 40 35 5 8 Montpellier 46 32 12 10 10 52 53 -1 9 Nice 43 32 12 13 7 41 42 -1 10 Metz 42 32 11 12 9 36 38 -2 11 Angers 41 32 11 13 8 34 47 -13 12 Reims 40 32 9 10 13 38 38 0 13 Saint-Etienne 39 32 10 13 9 36 47 -11 14 Strasbourg 36 32 10 16 6 41 50 -9 15 Bordeaux 36 32 10 16 6 35 45 -10 16 Brest 36 32 10 16 6 44 55 -11 17 Lorient 32 32 8 16 8 38 58 -20 18 Nîmes 30 32 8 18 6 31 59 -28 19 Nantes 28 32 5 14 13 32 49 -17 20 Dijon 15 32 2 21 9 20 56 -36

Le calendrier de la Ligue 1 2020-201 s'étale à nouveau sur 38 journées. La dernière d'entre elles est programmée le dimanche 23 mai 2021 (multiplex). Par ailleurs, cinq journées (J15, J17, J18, J20 et J23) auront lieu en semaine. Notez aussi que les barrages opposant le 18e du classement de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2 se joueront les jeudi 27 mai (aller) et dimanche 30 mai 2021 (retour). Découvrez le calendrier complet sur le site de la LFP.

Journée 31 sur 38 Samedi 3 avril Monaco 13:00 Metz PSG 17:00 Lille Lens 21:00 Lyon Dimanche 4 avril Angers 13:00 Montpellier Bordeaux 15:00 Strasbourg Lorient 15:00 Brest Nantes 15:00 Nice Reims 15:00 Rennes Nîmes 17:05 Saint-Etienne Marseille 21:00 Dijon

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assuraient la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-2021, et pour une période qui devait courir jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui avait récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposait cette année 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conservait la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. Après l'arrêt de Mediapro, c'est Canal+ qui a récupéré l'intégralité des droits de retransmission jusqu'à la fin de la saison.