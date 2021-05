Ligue 1 : un duel à deux pour le titre ? Le point sur le classement

LIGUE 1 2021. Les résultats de la 35e journée du championnat de France de foot que le titre se jouera désormais entre Lille et le PSG, tandis que Monaco et Lyon son à la lutte pour la troisième place. Découvrez le classement et le calendrier des matchs à venir.

Diffusion TV L'essentiel sur la 35e journée de Ligue 1 La situation s'est légèrement décantée, hier, dans la course au titre, après la victoire de Lyon à Monaco, qui permet à Lille et au PSG de se détacher en tête. La bataille fait également rage dans le bas du tableau, où Nantes et Lorient ont à nouveau gagné. Le classement

La prochaine journée ne donnera pas lieu à des affrontements directs entre prétendant au titre mais pourrait toutefois s'avérer décisive, aussi bien dans la course à l'Europe que pour le maintien. Le calendrier

Découvrez tous les résultats des matchs du week-end. Classement Ligue 1 2021 Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Lille 76 35 22 3 10 59 22 37 2 PSG 75 35 24 8 3 79 27 52 3 Monaco 71 35 22 8 5 73 41 32 4 Lyon 70 35 20 5 10 70 37 33 5 Lens 56 35 15 9 11 55 48 7 6 Marseille 56 35 15 9 11 50 43 7 7 Rennes 54 35 15 11 9 48 37 11 8 Montpellier 47 35 12 12 11 55 59 -4 9 Metz 46 35 12 13 10 42 42 0 10 Nice 46 35 13 15 7 44 47 -3 11 Reims 42 35 9 11 15 41 43 -2 12 Saint-Etienne 42 35 11 15 9 41 53 -12 13 Angers 41 35 11 16 8 34 53 -19 14 Brest 40 35 11 17 7 48 61 -13 15 Bordeaux 39 35 11 18 6 37 52 -15 16 Strasbourg 38 35 10 17 8 44 54 -10 17 Lorient 38 35 10 17 8 46 62 -16 18 Nantes 34 35 7 15 13 39 53 -14 19 Nîmes 32 35 8 19 8 35 64 -29 20 Dijon 18 35 3 23 9 24 66 -42

11:28 - Lens, Marseille et Rennes toujours à la lutte pour la 5e place En concédant le nul face à Strasbourg vendredi, l'Olympique de Marseille pensait avoir commis un faux pas fâcheux dans la course à la cinquième place qualificative pour l'Europa League mais a finalement fait une bonne opération par rapport à ses concurrents puisque Lens et Rennes se sont respectivement inclinés à Paris et à Bordeaux. La bataille s'annonce intense lors des trois dernières journées puisque Lens et l'Om comptent 56 points et Rennes en est à 54 points. 11:21 - Lille et le PSG derniers prétendants au titre ? La 5e journée de Ligue 1, qui s'est achevée hier par la victoire de Lyon à Monaco, a peut-être vu s'envoler les derniers espoirs de titre du club de la Principauté (3e, 71 points), qui compte désormais cinq points de retard sur Lille (1er, 76 points) et quatre sur le PSG (2e, 75 points), deuxième. A trois journée du terme de cette Ligue 1 2020-2021, cet écart semble rédhibitoire. Les Monégasques sont toutefois toujours bien placés pour décrocher la troisième place qualificative pour la prochaine Ligue des champions que convoite également l'OL (4e, 70 points). 02/05/21 - 22:54 - Monaco - Lyon : Fin du match (2-3) ! Le score est resté à l’avantage de Olympique Lyonnais (2-3) mais les visiteurs s’en sortent bien, au regard de certaines statistiques. En effet, Olympique Lyonnais a certes également eu l’avantage en termes de possession de balle (47%-53%) mais a en revanche cadré moins de frappes que ses adversaires (3 contre 4). Mais la réussite a choisi son camp cette partie. 02/05/21 - 22:48 - Monaco - Lyon : But pour l' Olympique Lyonnais (2-3) ! But en faveur de l' Olympique Lyonnais, signé Rayan Cherki, à la 89e minute de jeu dans cette 2e période 02/05/21 - 22:44 - Monaco - Lyon : But pour l' AS Monaco (2-2) ! Wissam Ben Yedder trouve la faille pour l' AS Monaco à la 86e minute de jeu dans cette 2e période ! 02/05/21 - 22:36 - Monaco - Lyon : But pour l' Olympique Lyonnais (1-2) ! Marcelo vient de trouver la faille pour son équipe à la 77e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! 02/05/21 - 22:16 - Monaco - Lyon : But pour l' Olympique Lyonnais (1-1) ! But en faveur de l' Olympique Lyonnais, inscrit par Memphis Depay, à la 57e minute de jeu dans cette 2e mi-temps 02/05/21 - 21:28 - Monaco - Lyon : But pour l' AS Monaco (1-0) ! But pour l' AS Monaco, inscrit par Kevin Volland, à la 25e minute de jeu dans cette 1e période 02/05/21 - 21:02 - Monaco - Lyon : Début du match entre Monaco et Lyon ! La rencontre est lancée à Fontvieille, où l’arbitre donne le coup d’envoi de Monaco - Lyon. 02/05/21 - 18:54 - Montpellier - Saint-Etienne : Fin du match (1-2) ! Le match a été bien géré par AS Saint-Etienne : au terme de ce match, la possession de balle s’affiche largement à son avantage (55% contre 45% pour Montpellier HSC). Les visiteurs se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour Montpellier HSC, et remportent donc logiquement ce match (1-2). 02/05/21 - 18:10 - Montpellier - Saint-Etienne : But pour l' AS Saint-Etienne (1-2) ! But en faveur de l' AS Saint-Etienne, signé Mathieu Debuchy, à la 50e minute de jeu dans cette 2e mi-temps 02/05/21 - 17:21 - Montpellier - Saint-Etienne : But pour l' AS Saint-Etienne (1-1) ! Denis Bouanga trouve l'ouverture pour son équipe à la 16e minute de jeu dans cette 1e période ! 02/05/21 - 17:10 - Montpellier - Saint-Etienne : But pour le Montpellier HSC (1-0) ! Andy Delort vient de trouver la faille pour le Montpellier HSC à la 6e minute de jeu dans cette 1e période ! 02/05/21 - 17:05 - Montpellier - Saint-Etienne : Début du match à Montpellier entre Montpellier et Saint-Etienne ! Le match débute à Montpellier, où Karim Abed donne le coup d’envoi de Montpellier - Saint-Etienne. 02/05/21 - 16:53 - Lorient - Angers : Fin du match (2-0) ! L’avantage final au score (2-0) de FC Lorient est plutôt logique au regard des stats disponibles après ces 90 minutes. Les hôtes du jour ont en effet un petit avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montré plus menaçants en cadrant davantage de tirs 6 tirs contre 2 pour Angers SCO). 02/05/21 - 16:53 - Nîmes - Reims : Fin du match (2-2) ! Nîmes Olympique a résisté tant bien que mal : après ces 90 minutes, la possession de balle s’affiche à l’avantage de Stade Reims (46%-54%), qui s’est d'ailleurs créé plus d'occasions sérieuses, avec 6 tirs cadrés contre 4 pour Nîmes Olympique, mais n’a pas fait la différence au tableau d’affichage (2-2). 02/05/21 - 16:51 - Brest - Nantes : Fin du match (1-4) ! FC Nantes a donné aujourd’hui une vraie leçon d’efficacité à son adversaire. Pendant ce duel, Stade Brestois a ainsi affiché des meilleures statistiques en termes de possession de balle (61% - 39%) et de nombre de tirs cadrés (7 contre 6) mais doit pourtant concéder la défaite (1-4). 02/05/21 - 16:45 - Dijon - Metz : Fin du match (1-5) ! L’avantage au score (1-5) de FC Metz est plutôt logique au regard des chiffres proposées au terme de ce match. Les visiteurs ont en effet eu un léger ascendant en termes de possession de balle away (46%-54%) mais se sont aussi et surtout montré plus menaçants en cadrant davantage de tirs (6 tirs contre 3 pour Dijon FCO). 02/05/21 - 16:41 - Brest - Nantes : But pour le Stade Brestois (1-4) ! But en faveur de le Stade Brestois, signé Romain Faivre, à la 83e minute de jeu dans cette 2e mi-temps 02/05/21 - 16:41 - Dijon - Metz : But pour le FC Metz (1-5) ! But pour le FC Metz, signé Dylan Bronn, à la 85e minute de jeu dans cette 2e mi-temps 02/05/21 - 16:38 - Nîmes - Reims : But pour le Stade Reims (2-2) ! Alexis Flips trouve l'ouverture pour le Stade Reims à la 80e minute de jeu dans cette 2e période ! 02/05/21 - 16:37 - Dijon - Metz : But pour le FC Metz (1-4) ! Vagner trouve la faille pour son équipe à la 82e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! 02/05/21 - 16:29 - Nîmes - Reims : But pour le Nîmes Olympique (2-1) ! But pour le Nîmes Olympique, signé Moussa Koné, à la 71e minute de jeu dans cette 2e mi-temps 02/05/21 - 16:26 - Dijon - Metz : But pour le FC Metz (1-3) ! Fouad Chafik trouve l'ouverture pour le FC Metz à la 71e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! 02/05/21 - 16:21 - Brest - Nantes : But pour le FC Nantes (0-4) ! Kalifa Coulibaly vient de trouver l'ouverture pour son équipe à la 62e minute de jeu dans cette 2e période !

Calendrier de la 36e journée de Ligue 1 Journée 36 sur 38 Vendredi 7 mai Lens 21:00 Lille Samedi 8 mai Nantes 13:00 Bordeaux Lyon 17:00 Lorient Dimanche 9 mai Saint-Etienne 13:00 Marseille Nice 15:00 Brest Strasbourg 15:00 Montpellier Metz 15:00 Nîmes Angers 15:00 Dijon Reims 17:05 Monaco Rennes 21:00 PSG

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assuraient la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-2021, et pour une période qui devait courir jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui avait récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposait cette année 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conservait la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. Après l'arrêt de Mediapro en janvier, c'est Canal+ qui a récupéré l'intégralité des droits de retransmission jusqu'à la fin de la saison.