Europa League 2020 : les quarts de finale débutent, le calendrier complet

LIGUE EUROPA - Ce lundi 10 août débutent les quarts de finale de l'Europa League, qui a pu reprendre au début du mois. Retrouvez le calendrier des matches et le programme de la soirée.

[Mis à jour le 10 août 2020 à 13h58] Après plusieurs mois d'incertitudes et de réorganisation suite à l'épidémie de coronavirus qui a entraîné l'arrêt de la Ligue Europa 2019-2020 mi-mars, la compétition a enfin repris début août. La deuxième coupe d'Europe de football, appelée également Europa League, devrait donc bien se terminer cet été avec un vainqueur, qui obtiendra son billet direct pour la prochaine Ligue des Champions.

Les quarts de finale ont lieu ce lundi 10 août avec deux belles affiches : Manchester United contre Copenhague et Inter contre le Bayer Leverkusen. Coups d'envois à 21 heures. La première rencontre sera à suivre sur RMC Sport 1 et RMC Story et la seconde, sur RMC Sport 2. Retrouvez le calendrier complet de l'Europa League 2020 ci-dessous :

La Ligue Europa se terminera via un format de final 8 se disputant en Allemagne. On connaît donc déjà le tableau complet menant à la finale. Voici les prochaines affiches :

Quarts de finale : Wolverhampton-FC Séville, Manchester United-FC Copenhague, Inter Milan-Bayer Leverkusen et Shakhtar Donetsk-FC Bâle.

1/2 finales : Wolverhampton ou FC Séville contre Manchester United ou FC Copenhague et Inter Milan ou Bayer Leverkusen contre Shakhtar Donetsk ou FC Bâle.

Le calendrier de cette nouvelle saison de Ligue Europa était établi de la manière suivante avant le coronavirus : après la phase de groupes, qui s'est disputée de septembre à décembre, les 16e de finale se sont déroulés les 20 et 27 février, les 8e de finale devaient se dérouler les 12 et 19 mars (retour), les quarts de finale les 9 et 16 avril (retour), les demi-finales les 30 avril et 7 mai, et la grande finale mercredi 27 mai 2020 au Stade Energa de Gdansk, en Pologne.

Le format a donc totalement été revu suite à la crise sanitaire et un final 8 a été organisé en Allemagne, avec des matchs se tenant à Düsseldorf, Cologne, Duisbourg et Gelsenkirchen pour les quarts de finale, Cologne et Düsseldorf pour les demi-finales et à Cologne pour la finale. Voici les dates des prochains matchs :

Lundi 10 août : Inter Milan-Bayer Leverkusen (21h) et Manchester United-FC Copenhague (21h).

Mardi 11 août : Shakhtar Donetsk-FC Bâle (21h) et Wolverhampton-FC Séville (21h).

Dimanche 16 août : première demi-finale (21h)

Lundi 17 août : 2e demi-finale (21h).

Vendredi 21 août : finale (21h).

La Ligue Europa a donc repris début août avec la fin des 8e de finale. Voici les résultats de ces 8e de finale, parfois disputés sur un seul match sec.

Shakhtar Donetsk-Wolfsbourg : 2-1, 3-0.

FC Copenhague-Istanbul Basaksehir : 0-1, 3-0.

Manchester United-LASK : 5-0, 2-1.

Bayer Leverkusen-Rangers : 3-1, 1-0.

Wolverhampton-Olympiakos : 1-1, 1-0.

FC Bâle-Eintracht Francfort : 3-0, 1-0.

Inter Milan-Getafe FC : 2-0.

FC Séville-AS Roma : 2-0.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'Europa League est diffusée, pour la deuxième saison consécutive, par RMC Sport cette année. De nombreux matchs seront diffusés sur la chaîne gratuite du groupe à savoir RMC Story. Pour les autres, il faudra évidemment payer un abonnement. Et les tarifs ont changé cette année : exit les 19 euros par mois, à moins de s'engager sur 12 mois. Il faudra désormais débourser 25 euros mensuels pour bénéficier d'un abonnement à RMC Sport et à son offre 100% numérique sans engagement.