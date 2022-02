Europa League : le Spartak Moscou exclu de la compétition

LIGUE EUROPA 2022. Selon les médias Sky Sports et Bild, l'UEFA aurait décidé d'exclure le Spartak Moscou de la Ligue Europa. Les Moscovites devaient affronter en huitièmes de finale le 10 mars Leipzig.

[Mis à jour le 28 février à 14h20] Les décisions de l'UEFA continuent de tomber. Après la délocalisation ce vendredi 25 février de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg, c'est une décision très importante que vient de prendre l'instance qui régit le football européen. Selon le journal allemand Bild et le média anglais Sky Sports, l'UEFA aurait décidé d'exclure le Spartak Moscou de la Ligue Europa. Le club russe qui devait affronter le 10 mars en huitièmes de finale aller le RB Leipzig devrait être le premier à subir les conséquences des assauts de la Russie en Ukraine. Les coéquipiers de Christopher Nkunku seraient qualifiés d'office pour la suite de la compétition.

Du côté de la FIFA qui gère le football mondial, des sanctions ont été prises. Ce dimanche 27 février, l'instance a annoncé qu'elle n'empêcherait par la Russie de disputer les barrages de la Coupe du monde en mars prochain face à la Pologne, ou de disputer des rencontres internationales, mais elle devra le faire sous drapeau neutre et jouer ses matches à domicile à l'étranger. La Pologne qui doit affronter la Russie a déjà refusé de s'y rendre. Noël Le Graët s'est exprimé chez nos confrères du Parisien. Le président de la Fédération Française de Football se dit prêt à une exclusion de la Russie au prochain Mondial : "Je penche pour une exclusion de la Russie du prochain Mondial. C'est mon premier élan. Habituellement, j'estime que le sport est là pour réconcilier les peuples et apaiser les tensions. Mais là, cela va beaucoup trop loin. Et le monde du sport, et en particulier du football, ne peut pas rester neutre. Je ne m'opposerai certainement pas à une exclusion de la Russie".

Rangers - Etoile Rouge de Belgrade

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Atalanta - Bayern Leverkusen

Séville - West Ham

Barcelone - Galatasaray

Leipzig - Spartak Moscou

Betis - Francfort

Retrouvez l'ensemble des classements de la phase de poules de la Ligue Europa 2021-2022 dans les tableaux ci-dessous.

La phase de groupes s'est disputée du jeudi 16 septembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 17 février 2022 au jeudi 5 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le mercredi 18 mai 2022 au Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes : 16 septembre / 30 septembre / 21 octobre / 4 novembre / 25 novembre / 9 décembre

: 16 septembre / 30 septembre / 21 octobre / 4 novembre / 25 novembre / 9 décembre Barrages de la phase à élimination directe : ils se dérouleront le 17 et 24 février 2022

: ils se dérouleront le 17 et 24 février 2022 Huitièmes de finale se dérouleront le 10 et 17 mars prochain

se dérouleront le 10 et 17 mars prochain Les quarts de finale de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril

de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril Les demi-finales seront le 28 avril et 5 mai alors que la grande finale est prévue le mercredi 18 mai 2022

La Ligue Europa Conference 2021-2022 est la nouvelle compétition européenne lancée par l'UEFA et donc la troisième compétition internationale pour les clubs européens après la Ligue des champions et l'Europa League. Sa première édition a été lancée pour la saison 2021-2022. Elle regroupe les équipes européennes selon leurs résultats en championnat ou en coupe nationale. Le vainqueur de la Ligue Europa Conference se qualifie pour la Ligue Europa de l'année suivante.

184 équipes disputent la compétition sur l'ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l'UEFA et 46 en provenance de l'UEFA Champions League ou de l'UEFA Europa League selon le site de l'UEFA. La phase de groupes est constituée de :

17 équipes en provenance de la voie principale de l'UEFA Europa Conference League

5 équipes en provenance de la voie des champions de l'UEFA Europa Conference League*

10 équipes éliminées en barrages de l'UEFA Europa League

Une phase de groupes (huit groupes de quatre) est donc organisée avant une phase à élimination directe (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe d'UEFA Europa League.

Quel est le calendrier de la Ligue Europa conference ?

Groupes : 16 et 30 septembre, 21 octobre, 4 et 25 novembre et 9 décembre

Tirage des barrages pour la phase à élimination directe : 13 décembre

Barrages pour la phase à élimination directe : 17 et 24 février

Tirage des huitièmes de finale : 25 février

Huitièmes de finale : 10 et 17 mars

Tirage des quarts et demi-finales : 18 mars

Quarts de finale : 7 et 14 avril

Demi-finales : 28 avril et 5 mai

Finale : 25 mai

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion à partir de la saison 2021-2022. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 18 mai 2022.