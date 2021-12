Tirages de la Ligue Europa et Ligue Europa Conference : l'adversaire de l'OM, tous les barrages

LIGUE EUROPA 2022. Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conference s'est déroulé ce lundi 13 décembre à Nyon. S'il n'y a pas de club français pour le premier, l'OM est concernée par le second et affrontera le Qarabağ FK !

[Mis à jour le 13 décembre 2021 à 14h29] Pour la première fois de l'histoire, la nouvelle formule de l'Europa League offre des barrages entre les troisièmes de la Ligue des champions et les deuxièmes des groupes de la Ligue Europa. Si Lyon et Monaco n'étaient pas concernés puisque les deux clubs français sont déjà qualifiés pour les en huitièmes de finale, ce tirage, organisé ce lundi 13 décembre au siège de l'UEFA à Nyon après un tirage de Ligue des Champions chamboulé par un gros cafouillage, a offert une affiche très spectaculaire. Le FC Barcelone affrontera en effet Naples en début d'année. Mais il y aura également d'autres très beaux matchs comme Porto - Lazio ou encore Dortmund - Rangers.

Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conference a aussi eu lieu ce lundi, avec cette fois l'Olympique de Marseille parmi les équipes qualifiées. Voici le tirage complet des barrages des deux compétitions :

Séville - Dynamo Zagreb

Barcelone - Naples

Atalanta - Olympiacos

Sheriff - Braga

Zénith - Bétis

Porto - Lazio Rome

Leipzig - Real Sociedad

Dortmund - Rangers

Têtes de séries pour les huitièmes :

Crvena zvezda (SRB)

Eintracht Frankfurt (GER)

Galatasaray (TUR)

Leverkusen (GER)

Lyon (FRA)

Monaco (FRA)

Spartak Moscou (RUS)

West Ham (ENG)

L'Olympique de Marseille n'a pas réussi à figurer cette année dans la phase finale de l'Europa League. Les Marseillais ont tout de même obtenu un lot de consolation et participeront aux barrages de la Ligue Europe Conference. Une toute nouvelle compétition, la troisième coupe européenne, lancée cette saison. Et l'OM sera opposé au champion d'Azerbaïdjan le Qarabağ FK ! Le sort de Tottenham reste en suspens et même très incertain après l'annulation, à cause du Covid, du match qui devait se jouer la semaine dernière contre le Stade rennais.

Voici le tirage complet :

Olympique de Marseille - Qarabağ FK

PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv

Fenerbahçe - Slavia Prague

FC Midtjylland - PAOK Salonique

Leicester - Randers FC

Celtic Glasgow - FK Bodø/Glimt

Sparta Prague - FK Partizan Belgrade

Rapid Vienne - Vitesse Arnhem (ou Tottenham)

Retrouvez l'ensemble des classements de la phase de poules de la Ligue Europa 2021-2022 dans les tableaux ci-dessous.

La phase de groupes s'est disputée du jeudi 16 septembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 17 février 2022 au jeudi 5 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le mercredi 18 mai 2022 au Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes : 16 septembre / 30 septembre / 21 octobre / 4 novembre / 25 novembre / 9 décembre

: 16 septembre / 30 septembre / 21 octobre / 4 novembre / 25 novembre / 9 décembre Barrages de la phase à élimination directe : ils se dérouleront le 17 et 24 février 2022

: ils se dérouleront le 17 et 24 février 2022 Huitièmes de finale se dérouleront le 10 et 17 mars prochain

se dérouleront le 10 et 17 mars prochain Les quarts de finale de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril

de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril Les demi-finales seront le 28 avril et 5 mai alors que la grande finale est prévue le mercredi 18 mai 2022

La Ligue Europa Conference 2021-2022 est la nouvelle compétition européenne lancée par l'UEFA et donc la troisième compétition internationale pour les clubs européens après la Ligue des champions et l'Europa League. Sa première édition a été lancée pour la saison 2021-2022. Elle regroupe les équipes européennes selon leurs résultats en championnat ou en coupe nationale. Le vainqueur de la Ligue Europa Conference se qualifie pour la Ligue Europa de l'année suivante.

184 équipes disputent la compétition sur l'ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l'UEFA et 46 en provenance de l'UEFA Champions League ou de l'UEFA Europa League selon le site de l'UEFA. La phase de groupes est constituée de :

17 équipes en provenance de la voie principale de l'UEFA Europa Conference League

5 équipes en provenance de la voie des champions de l'UEFA Europa Conference League*

10 équipes éliminées en barrages de l'UEFA Europa League

Une phase de groupes (huit groupes de quatre) est donc organisée avant une phase à élimination directe (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe d'UEFA Europa League.

Quel est le calendrier de la Ligue Europa conference ?

Groupes : 16 et 30 septembre, 21 octobre, 4 et 25 novembre et 9 décembre

Tirage des barrages pour la phase à élimination directe : 13 décembre

Barrages pour la phase à élimination directe : 17 et 24 février

Tirage des huitièmes de finale : 25 février

Huitièmes de finale : 10 et 17 mars

Tirage des quarts et demi-finales : 18 mars

Quarts de finale : 7 et 14 avril

Demi-finales : 28 avril et 5 mai

Finale : 25 mai

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion à partir de la saison 2021-2022. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 18 mai 2022.