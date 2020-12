Ligue des nations : à quelle date aura lieu la demi-finale France - Belgique ?

Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des nations de foot a été effectué ce jeudi 3 décembre 2020. L'équipe de France affrontera la Belgique et l'Espagne sera opposée à l'Italie. Découvrez le calendrier des matchs.

[Mis à jour le 3 décembre 2020 à 18h04] Vainqueurs de leurs groupes respectifs dans la Ligue A de cette Ligue des nations de football, la France, l'Italie, la Belgique et l'Espagne attendaient de connaître leur adversaire en demi-finale du Final Four. C'est chose faite après le tirage au sort effectué aujourd'hui à Nyon (Suisse), au siège de l'UEFA. Les Bleus affronteront la Belgique, pour un remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 remportée par la bande à Deschamps, tandis que l'Italie sera opposée à l'Espagne, pour un autre classique du foot international. Voici le calendrier de ce Final Four, qui aura lieu en Italie au mois d'octobre prochain :

Italie - Espagne, le mercredi 6 octobre 2021 à Milan

Belgique - France, le jeudi 7 octobre 2021 à Turin

Finale, le dimanche 10 octobre à Milan

Voici le rappel du classement final dans l'ensemble des quatre groupes de qualification, dans la ligue A de cette Nations League :

Groupe 1 : 1- Italie (12 pts, qualifié), 2- Pays-Bas (11 pts), 3- Pologne (7 pts), 4- Bosnie-Herzégovine (2 pts).

Groupe 2 : 1- Belgique (15 pts, qualifié) 2- Danemark (10 pts), 3- Angleterre (10 pts), 4- Islande (0 pt).

Groupe 3 : 1- France (16 pts, qualifié) 2- Portugal (13 pts), 3- Croatie (3 pts), 4- Suède (3 pts).

Groupe 4 : 1- Espagne (11 pts, qualifié) 2- Allemagne (9 pts), 3- Ukraine (6 pts), 4- Suisse (3 pts). Reste à jouer : Suisse - Ukraine (reporté à une date ultérieure en raison du coronavirus).

Les matchs de poules de cette Ligue des nations 2020-2021 se sont déroulés sur six journées, du 3 septembre au 18 novembre 2020 tandis que la phase finale aura lieu les 6, 7 et 10 octobre 2021, avec les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale. L'UEFA indique que, dans chaque ligue, les barrages de relégation auront lieu les 24, 25, 28 et 29 mars 2022. Le calendrier et les résultats des matchs des Bleus :

Suède - France, le samedi 5 septembre 2020 à 20h45 (0-1)

France - Croatie, le mardi 8 septembre 2020 à 20h45 (4-2)

France - Portugal, le vendredi 9 octobre 2020 à 20h45 (1-1)

Croatie - France, le lundi 12 octobre à 2020 20h45 (1-2)

Portugal - France, le samedi 14 novembre 2020 à 20h45 (0-1)

France - Suède, le mardi 17 novembre 2020 à 20h45 (4-2)

La Ligue des nations de football est organisée en quatre ligues. Les quatre vainqueurs des groupes de la Ligue A sont qualifiés pour le Final Four (demi-finales + finale) en octobre 2021, les vainqueurs des groupes des Ligues B, C et D seront promus et les derniers des Ligues A et B seront relégués dans la ligue inférieure. Il faut également rappeler que, comme lors de la première édition de la compétition, remportée l'an passé par le Portugal, l'enjeu de cette Ligue des nations est double : au-delà du trophée décerné au vainqueur final (forcément issu de la Ligue A) , deux places possiblement qualificatives pour la Coupe du monde 2022 sont accordées puisque les deux meilleurs vainqueurs de groupes de la Ligue des nations (dans toutes les ligues) qui ne sont pas directement qualifiés via les éliminatoires classiques (qui restent en vigueur) pourront participer à des barrages. L'instance du foot européen précise également sur son site Internet : "sachant que la Ligue C a quatre groupes et la Ligue D deux, deux équipes de Ligue C sont reléguées à la suite de barrages qui ont lieu en 2022. Si des équipes qui doivent participer aux barrages se qualifient pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, les équipes de Ligue C classées 47e et 48e ont automatiquement reléguées".