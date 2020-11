Ligue des nations : quand aura lieu le tirage au sort du Final Four ?

La phase de poules de la Ligue des nations 2020-2021 de football se termine aujourd'hui et demain. Qui rejoindra la France dans la finale à quatre de la compétition, dont le tirage est prévu en décembre ? Le point sur les résultats et le classement de chaque groupe de qualification.

Sommaire Classement

Règlement

Groupes

Calendrier

[Mis à jour le 17 novembre 2020 à 20h02] L'équipe de France rempli la première partie de son contrat dans cette Ligue des nations de football. Assurée de terminer à la première place de son groupe, elle est même la première nation qualifiée pour le Final Four (deux demi-finales et une finale) de la compétition, qui se déroulera du 6 au 10 octobre 2021. Avant cela, les Bleus seront fixés sur le nom de leur adversaire en demi-finale le jeudi 3 décembre prochain, à l'issue d'un tirage au sort effectué à l'occasion d'un comité exécutif de l'UEFA, qui statuera donc sur le programme des matchs, mais aussi sur le lieu où seront organisés les rencontres. Les trois autres pays qui rejoindront la France seront les trois autres premiers de poule de la Ligue A, qui seront désignés cette semaine, à l'issue de la dernière journée de la phase de poules.

Le premier d'entre eux sera connu dès ce soir, à l'occasion du match Espagne - Allemagne, au coude-à-coude au classement du groupe 4 et qui s'affrontent dans un choc décisif à Séville. Les deux derniers billets seront ensuite distribués mercredi : dans le groupe 1, l'Italie a son destin en main mais les Pays-Bas et la Pologne restent à l'affût en cas de contre-performance transalpine en Bosnie ; dans le groupe 2, la Belgique est en position de force et pourra se contenter d'un résultat nul face au Danemark, son dernier rival dans cette poule, pour décrocher sa qualification. Le récapitulatif des adversaires possibles de la France au Final Four :

Groupe 1 : Italie, Pays-Bas ou Pologne

Groupe 2 : Belgique ou Danemark

Groupe 4 : Allemagne ou Espagne

Voici le classement dans l'ensemble des quatre groupes de cette ligue A de la Nations League, avant la dernière journée. L'Italie, la Belgique et l'Allemagne sont donc actuellement les mieux placés pour rejoindre la France au Final Four.

Groupe 1 : 1- Italie (9 pts), 2- Pays-Bas (8 pts), 3- Pologne (7 pts), 4- Bosnie-Herzégovine (2 pts). Restent à jouer : Bosnie - Italie et Pologne - Pays-Bas (mercredi 18 novembre)

Groupe 2 : 1- Belgique (12 pts) 2- Danemark (10 pts), 3- Angleterre (7 pts), 4- Islande (0 pt). Restent à jouer : Belgique - Danemark et Angleterre - Islande (mercredi 18 novembre).

Groupe 3 : 1- France (13 pts) 2- Portugal (10 pts), 3- Croatie (3 pts), 4- Suède (3 pts). Restent à jouer : France - Suède et Croatie - Portugal (mardi 17 novembre).

(13 pts) 2- Portugal (10 pts), 3- Croatie (3 pts), 4- Suède (3 pts). Restent à jouer : France - Suède et Croatie - Portugal (mardi 17 novembre). Groupe 4 : 1- Allemagne (9 pts) 2- Espagne (8 pts), 3- Ukraine (6 pts), 4- Suisse (3 pts). Restent à jouer : Espagne - Allemagne et Suisse - Ukraine (mardi 17 novembre).

La Ligue des nations de football est organisée en quatre ligues. Les quatre vainqueurs des groupes de la Ligue A seront qualifiés pour le Final Four (demi-finales + finale) en juin 2021, les vainqueurs des groupes des Ligues B, C et D seront promus et les derniers des Ligues A et B seront relégués dans la ligue inférieure. Il faut également rappeler que, comme lors de la première édition de la compétition, remportée l'an passé par le Portugal, l'enjeu de cette Ligue des nations est double : au-delà du trophée décerné au vainqueur final (forcément issu de la Ligue A) , deux places possiblement qualificatives pour la Coupe du monde 2022 seront accordées puisque les deux meilleurs vainqueurs de groupes de la Ligue des nations (dans toutes les ligues) qui ne sont pas directement qualifiés via les éliminatoires classiques (qui restent en vigueur) pourront participer à des barrages. L'instance du foot européen précise également sur son site Internet : "sachant que la Ligue C a quatre groupes et la Ligue D deux, deux équipes de Ligue C sont reléguées à la suite de barrages qui ont lieu en 2022. Si des équipes qui doivent participer aux barrages se qualifient pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, les équipes de Ligue C classées 47e et 48e ont automatiquement reléguées".

Dans cette phase de groupes de la Ligue des nations, chaque pays est placé dans un groupe de trois ou de quatre équipes de sa Ligue. La composition de ces groupes a été effectuée en tenant compte de chapeaux eux-mêmes déterminés en fonction du coefficient UEFA de chaque pays. Dans la Ligue A, la France figurait ainsi dans le chapeau 2 en compagnie de la Belgique, l'Espagne et de l'Italie. La composition des groupes, ligue par ligue :

Ligue A

Groupe 1 : Pays-Bas, Italie, Bosnie-Herzégovine, Pologne

Pays-Bas, Italie, Bosnie-Herzégovine, Pologne Groupe 2 : Angleterre, Belgique, Danemark, Islande

Angleterre, Belgique, Danemark, Islande Groupe 3 : Portugal, France , Suède , Croatie

Portugal, , Suède Croatie Groupe 4 : Espagne, Ukraine, Allemagne

Ligue B

Groupe 1 : Roumanie, Irlande du Nord, Norvège, Autriche

Roumanie, Irlande du Nord, Norvège, Autriche Groupe 2 : Israël, Slovaquie, Ecosse, République tchèque

Israël, Slovaquie, Ecosse, République tchèque Groupe 3 : Hongrie, Turquie, Serbie, Russie

Hongrie, Turquie, Serbie, Russie Groupe 4 : Bulgarie, République d'Irlande, Finlande, pays de Galles

Ligue C

Groupe 1 : Azerbaïdjan, Luxembourg, Chypre, Monténégro

Groupe 2 : Arménie, Estonie, Macédoine du Nord, Géorgie

Groupe 3 : Moldavie, Slovénie, Kosovo, Grèce

Groupe 4 : Kazakhstan, Lituanie, Biélorussie, Albanie

Ligue D

Groupe 1 : Malte, Andorre, Lettonie, Iles Féroé

Groupe 2 : Saint-Marin, Liechtenstein, Gibraltar

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les matchs de poules de cette Ligue des nations 2020-2021 se dérouleront sur six journées, du 3 septembre au 17 novembre tandis que la phase finale aura lieu les 2, 3 et 6 juin 2021, avec les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale. L'UEFA indique que, dans chaque ligue, les barrages de relégation auront lieu les 24, 25, 28 et 29 mars 2022. Le calendrier et les résultats des matchs des Bleus :