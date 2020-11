"Chelsea - Rennes : suivez le match en direct !"

CHELSEA - RENNES. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre Chelsea et le Stade Rennais, ce mercredi soir, pour le compte de la 3e journée la Ligue des champions.

21:07 - Chelsea presse haut Les joueurs de Frank Lampard tentent de faire perdre les pédales aux Rennais en pressant très haut et en gênant la première relance. Les Bretons résistent à la pression pour l'instant.

21:04 - Guirassy obtient une faute Dos au but sur la ligne médiane, Guirassy protège bien son ballon et obtient un coup franc après une faute de Thiago Silva. Cela va permettre aux Rennais de respirer un peu et de remonter sur le terrain.

21:01 - ⏰ COUP D'ENVOI ! C'est parti ! M. Zwayer siffle le coup d'envoi de la rencontre de Ligue des champions entre Chelsea et Rennes ! Ce sont les Rennais qui engagent pour ces 45 premières minutes.

20:57 - Les joueurs rentrent sur le terrain Les joueurs rentrent sur la pelouse de Stamford Bridge en compagnie du corps arbitral ! Le coup d'envoi de la rencontre sera donné d'ici quelques instants, après l'hymne de la Ligue des champions.

20:48 - Edouard Mendy a déjà fait ses preuves Débarqué en provenance de... Rennes à la fin du mercato, Edouard Mendy est déjà bien installé à Chelsea et semble déjà être devenu un titulaire indiscutable dans l'esprit de son entraîneur, Frank Lampard. En Premier League, l'international sénégalais n'a encaissé aucun but en trois rencontres. Une première pour un gardien chez les Blues depuis Petr Cech, en 2004. Edouard Mendy a également disputé deux rencontres sans prendre de but en Ligue des champions. Les Rennais vont tenter d'être les premiers à tromper leur ancien coéquipier, ce soir à Stamford Bridge.

20:40 - Chelsea solide à domicile Chelsea n'a perdu qu'un seul de ses 15 derniers matches à domicile en phase de groupes de la Ligue des champions. C'était face au Valence FC, la saison passée. Dani Parejo avait inscrit le seul but du match pour le club ché (0-1). Cette saison, les Blues ont fait match nul face au FC Séville (0-0), lors de la première journée, dans ce groupe E.

20:32 - Pourquoi Kai Havertz est absent Alors qu'il était prévu titulaire ce soir, l'international allemand Kai Havertz n'est finalement même pas sur la feuille de match ce soir. La raison de cette absence inattendue ? Chelsea vient d'annoncer que l'ancien joueur du Bayer Leverkusen a été testé positif au Covid-19 et s'est donc isolé.

20:24 - Rennes veut y croire Une semaine après avoir touché ses limites à Séville (1-0), le Stade Rennais espère montrer un autre visage ce soir à Londres, après la victoire obtenue au forceps face à Brest (2-1) ce week-end. Ce succès a mis à une série compliquée au mois d'octobre (3 matches nuls et 2 défaites). Si Eduardo Camavinga est toujours absent pour cause de blessure, Steven Nzonzi a fait son retour, tout comme James Léa-Siliki, et va grandement aider le milieu de terrain rennais à tenir le choc ce soir. C'est du moins ce qu'espère Julien Stéphan.

20:16 - Rennes: Gboho débute devant Pour ce déplacement prestigieux sur la pelouse de Stamford Bridge, Julien Stéphan a réservé une surprise dans sa composition d'équipe. Le jeune ailier Yann Gboho (19 ans) débute pour la première fois de sa carrière en Ligue des champions, en compagnie de Guirassy et de Terrier. Pour le reste, l'entraîneur rennais a fait dans le classique, avec Bourigeaud, Nzonzi et Léa-Siliki. Eduardo Camavinga est toujours absent, blessé. Le onze de départ du Stade Rennais: Gomis - H. Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert - Bourigeaud, Nzonzi, Léa-Siliki - Gboho, Guirassy, Terrier.

20:08 - Chelsea: Kanté et Zouma débutent Pour cette rencontre face à Rennes, Frank Lampard doit se passer des services de Kai Havertz, qui n'est même pas sur la feuille de match. S'il est difficile de savoir comment les Blues vont s'organiser, l'entraîneur anglais a décidé de titulariser Tommy Abraham en compagnie de Ziyech et Werner. Tout dépendra de la position de Mason Mount, qui accompagne Jorginho et N'Golo Kanté au milieu. Derrière, Thiago Silva est titulaire avec Kurt Zouma, tout comme le gardien Edouard Mendy, qui était rennais jusqu'à cet été. Le onze de départ de Chelsea: E. Mendy - James, Zouma, T. Silva, Chilwell - Mount, Jorginho, Kanté - Ziyech, Abraham, Werner.