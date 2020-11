Espagne - Allemagne : diffusion TV, streaming, compo… L'actu du match

ESPAGNE - ALLEMAGNE. Ces deux nations phares du foot européen jouent leur en place pour le Final Four de la Ligue des nations, ce mardi 17 novembre 2020. A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ? A la TV ou en streaming ? Le point, également, sur la composition probable des deux sélections.

Qui de l'Allemagne ou de l'Espagne terminera en tête de sa poule et accédera au Final Four de la Ligue des nations de football ? Tel est l'enjeu de ce match de la dernière journée du groupe 4. Avant cette rencontre, l'avantage est à la Mannschaft, qui occupe la première place avec 9 points, devant la sélection espagnole (8 points), et qui pourra donc se contenter d'un résultat nul pour conserver sa place de leader. La Roja est, elle, dans l'obligation de s'imposer pour décrocher sa qualification. Ce choc aux allures de finale de grande compétition sera également observé de près par l'équipe de France, déjà qualifiée pour la phase finale prévue en octobre 2021, et qui attend désormais de connaître ses trois adversaires (le point sur le classement des groupes). Fin du suspense aux alentours de 22h30 mardi soir, au coup de sifflet final de la rencontre.

Rendez-vous à 20h45, ce mardi 17 novembre 2020, pour le coup d'envoi de ce match du groupe 4 de la Ligue des nations (Ligue A), entre l'Espagne et l'Allemagne. Il sera donné depuis le stade de la Cartuja, à Séville, par l'arbitre suédois Andreas Ekberg.

Dans le camp espagnol, le sélectionneur Luis Henrique sera notamment privé de Sergio Busquets, blessé le week-end dernier face à la Suisse. La compo probable de l'Espagne : Simon - Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón - Koke, Canales, Fabián Ruiz ou Rodri - Dani Olmo ou F. Torres, Morata, Oyarzabal. Côté allemand, Joachim Löw devrait opter pour une composition de départ organisée en 3-4-3. La compo probable de l'Allemagne : Neuer - Rüdiger, Süle, Koch - Ginter, Goretzka, Gündogan, Max - Sané, Werner, Gnabry.

Ce choc entre l'Espagne et l'Allemagne bénéficie d'une diffusion en clair en France puisque c'est la chaîne L'Equipe qui dispose des droits TV de la Ligue des nations dans l'Hexagone. Compte tenu du nombre importants de matchs programmés mardi soir, le diffuseur a toutefois choisi de proposer le match sur son site Internet (voir ci-dessous).

La seule retransmission de ce match Espagne - Allemagne sera donc accessible en streaming (gratuit), sur le site Internet de la chaîne L'Equipe, qui n'a pas encore précisé si elle proposerait la rencontre en intégralité ou si elle privilégierait un multiplex avec les autres affiches de la soirée.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Nous vous proposerons par ailleurs de suivre le match en direct commenté sur cette page mardi soir, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions en live, puis un résumé complet de ce choc de Ligue des nations.