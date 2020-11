"Monaco - PSG : l'ASM passe devant, le match en direct"

Le PSG est coupé en deux ! Neymar n'a quasiment rien apporté depuis son entrée. Il se désintéresse totalement du repli défensif. Sur un joli ballon vertical, Kimpembe est en retard et tacle Gelson Martins. Jaune pour le défenseur parisien. C'est le jour et la nuit avec la première période.

ET BUT DE FABREGAS !! Quel retournement de situation ! Le pénalty est frappé fort à droite de Navas, pourtant parti du bon côté ! Ça fait 3 buts à 2 pour les Monégasques après avoir été menés 2-0 ! Incroyable !

Bel enchaînement du PSG. Sur une belle phase de jeu parisienne, emmenée par Neymar, Moise Kean est trouvé en pivot. Le contrôle est un peu long mais cela profite à Sarabia qui frappe au but. Mannone est vigilant et se saisit du cuire !

Quel coup de billard dans la défense parisienne ! Sur un centre de Caio Henrique, Volland est trouvé dans la surface. L'Allemand et Fabregas sont là tout comme Diallo et Kimpembe. Les deux monégasques tentent de frapper dans un tout petit espace. Finalement Volland peut frapper mais c'est au-dessus ! Attention les Parisiens !!

Des changements pour le PSG avant son match de Ligue des champions mardi prochain. Mbappé, Danilo et Kurzawa sortent à la place de Kays Ruiz, Paredes et Bakker.

22:23 - Doublé de Volland !!!

BUUUUuuuUUuUuUuuuUUtttttt !!! l'ASM revient dans la partie ! Incroyable !!! Sur un ballon donné au second poteau, Dagba se rate de la tête. Derrière le centre est contré mais Diop retrouve le ballon. L'attaquant remet derrière pour Tchouaméni. Ce dernier centre au second poteau où Fabregas est tout seul ! L'ancien barcelonais remet pour Volland qui n'a plus qu'à pousser le cuire dans le but, laissé vide par Navas qui a tenté de contrer Fabregas... 2-2 !!