Barça - Real : les Madrilènes remportent le Clásico, le résumé du match

????????Le @realmadridfra remporte le Clasico au Camp Nou et prend la tête de #LaLigaSantander ! #ElClásico 1-2 pic.twitter.com/m0coLDzg1L

18:06 - BUT DU REAL MADRID !

Lucas Vazquez inscrit le but du 2-0. Après une action chaude des Barcelonais dans la surface, le Real Madrid se projette rapidement vers l'avant. Asensio est lancé en profondeur par Vazquez, il file au bu et tente sa chance. Sa frappe croisée est déviée par Ter Stegen. Vazquez avait bien suivi et pousse le ballon au fond du bout du pied.