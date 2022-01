Vannes - PSG : suivez le match en direct

VANNES - PSG. Pour son seizième de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain est en déplacement à Vannes, équipe évoluant en Nationale 2.

21:12 - A guichets fermés Le 16ème de finale entre Vannes et le Paris Saint-Germain se disputera à guichets fermés. Les tribunes du stade de la Rabine seront garnies par 5 000 spectateurs, en accord avec la jauge imposée par le Gouvernement dans le cadre des nouvelles restrictions pour lutter contre la pandémie de Covid-19. 21:12 - Paris a la possession Il n'aura fallu que quelques instants pour que les Parisiens prennent les commandes du jeu. Les hommes de Mauricio Pochettino ont investi le camp breton et cherchent l'ouverture. En retrait près du rond central, Verratti tente une passe en profondeur à ras de terre vers Mbappé mais c'est dans le vide. 21:10 - C'est parti pour Vannes - PSG Le coup d'envoi est donné entre Vannes et le PSG. Ce sont les Vannetais qui ont mis en jeu et ont tout de suite rendu le ballon à leurs adversaires. La pluie est continue. 21:10 - L'exploit signé Rodez Rodez est la dernière équipe de division inférieure à avoir éliminé le Paris Saint-Germain en Coupe de France. C'était en 2009, avant que le club parisien ne soit racheté par QSI. Alors pensionnaire de National, le club rodésien avait créé la surprise en huitième de finale (2-1). Alors que Sammy Traoré avait parfaitement lancé les Parisiens en marquant dès la 9ème minute, les Aveyronnais avaient fait preuve de solidarité avant d'égaliser peu après l'heure de jeu par Choplin et d'emmener la rencontre en prolongations. Ce même Choplin signait un doublé à la 114ème minute et quatre minutes plus tard Pacios scellait le sort du PSG. 21:08 - Météo excécrable La rencontre entre Vannes et le Paris Saint-Germain se disputera devant un stade plein mais dans des conditions rendues très compliquées en raison de la pluie qui s'abat fort sur le Morbihan. La pelouse de la Rabine est gorgée d'eau et devrait perturber la circulation du ballon. 21:05 - Paris invaincu depuis six matches Le PSG est invaincu depuis six rencontres, toutes compétitions confondues (3 victoires et 3 nuls). La dernière défaite parisienne remonte au 24 novembre dernier et un déplacement sur la pelouse de Manchester City, lors de la 5ème journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions (1-2). 21:00 - Le parcours du Vannes OC Pour en arriver là, Vannes a remporté trois matches. Au 7ème tour, les Morbihannais avaient commencé leur parcours en dominant l'US Philibertine (N3) le 13 novembre dernier (2-0). Au tour suivant, le 27 novembre dernier, c'est sur le terrain des Finistériens du PD Ergué-Gabéric, pensionnaires de Régional 1 (deux niveaux en dessous de Vannes) que les Vannetais étaient allés chercher leur qualification. Perisco avait ouvert le score (30e) puis Le Reste avait égalisé sur penalty. Il leur avait fallu attendre la 83e pour voir Daury les délivrer. Enfin, en 32ème de finale, Vannes n'avait fait qu'une bouchée de Wasquehal (4-0). 20:59 - Réorganisation à Vannes Attendu en 4-4-2, Vannes sera finalement organisé à avec un trio d'attaquants, mené par le capitaine breton Perisco. Il sera épaulé par Ngoubou et Kouassi. Au milieu, Daury et Yobé devront faire le lien, quand Mama sera en charge de la récupération. Derrière, la charnière est formée par Lescot et Laveant. Bérénice et Dulcovel animeront respectivement les couloirs gauche et droit. ???????? Notre 1️⃣1️⃣ de départ face au @PSG_inside pour ce ????????????̀???????? ???????? ????????????????????????. #CoupedeFrance ???? | #VOCPSG pic.twitter.com/9gjKFs3wFw — Vannes Olympique Club (@VOC_officiel) January 3, 2022 20:58 - Simons et Michut titulaires Pour affronter Vannes, Mauricio Pochettino profite des absences pour donner leur chance à Xavi Simons aligné en attaque sur le côté droit, en soutien de Mbappé. Wijnaldum complète le trident offensif. Au milieu, Michut aura également la joie d'être titulaire aux côtés de Verratti et Herrera. En défense, on retrouve Kimpembe et Kherer dans l'axe, avec Dagba dans le couloir droit et Nuno Mendes à gauche. Enfin, Donnarumma gardera la cage parisienne. Le XI parisien pour affronter Vannes ????



???? #CDF | #VOCPSG pic.twitter.com/QWrxcYF8U1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2022 20:55 - 13 victoires de rang Le PSG a remporté ses 13 derniers matches disputés en Coupe de France. Sur cette période, le club parisien a inscrit 40 buts et n'en a encaissé que 4. Rennes est la dernière formation à l'avoir mis échec dans la compétition. En finale de l'édition 2019, les Rennais avaient été jusqu'aux penalties pour l'emporter. 20:50 - "Il n'y aura aucune excuse" Le Paris Saint-Germain dispute son second match de Coupe de France cette saison. Un match un peu particulier car se disputant au retour des vacances de fin d'année et dans un contexte rendu complexe par la contamination de quatre joueurs dont Messi et les blessures. Néanmoins, Mauricio Pochettino attend une prestation de qualité de ses hommes. "Pour le match à Vannes, il n'y aura aucune excuse, les gars devront être compétitifs", a martelé le technicien argentin. 20:45 - "On a 90 minutes pour faire un exploit" "On est dans la peau du "petit". On a déjà vu que sur un match le petit peut battre le gros. Bon là c'est sûr qu'on s'attaque à du hors-catégorie, c'est le PSG. Il faut les respecter mais aussi les regarder droit dans les yeux et leur dire "Aujourd'hui je vais tout faire pour te mettre en difficulté". On a 90 minutes pour faire un exploit", expose l'entraîneur de Vannes Pierre Talmont. 20:40 - Paris réussit bien en Coupe de France Le Paris Saint-Germain reste sur une série de sept finales consécutives en Coupe de France (6 victoires). La dernière fois que le club de la Capitale a été éliminé dans la compétition, c'était lors de la saison 2013-2014. Au Parc des Princes, les Parisiens avaient été boutés hors de la coupe par Montpellier, c'était…en seizième de finale. Congré en première période avait ouvert le score avant que Cavani n'égalise. C'est finalement Montano qui inscrivait le but victorieux pour les Héraultais. 20:30 - Grande première Vannes OC et le Paris Saint-Germain ne se sont jamais rencontré en match officiel au cours de leur histoire. Seule trace d'un affrontement entre les deux formations, un match amical en 2010 que les Parisiens avaient survolé (4-0). 20:25 - Paris sans trembler au tour précédent En 32èmes de finale, le Paris Saint-Germain s'était promené face à l'Entente Feignies Aulonoye (3-0). Mbappé avait signé un doublé, dont un but sur penalty. Icardi avait complété la marque, lui aussi inscrivant un penalty.

À quelle heure suivre le match entre Vannes et le PSG ?

La rencontre entre Vannes et le Paris Saint-Germain débutera à 21h10 et sera disputée dans le Stade de la Rabine, occupé par le club breton et son homologue du rugby le RC Vannes, actuel treizième de Pro D2, la deuxième division française.

Le seizième de finale de la Coupe de France entre Vannes et le Paris Saint-Germain sera à suivre sur l'antenne de France 3 dès 21h10. À noter qu'il sera également possible de la suivre sur Eurosport 2, diffuseur officiel de la compétition.

La rencontre entre Vannes et le Pari Saitn-Germain sera disponible sur la plateforme francetvsport mais également sur Eurosport player.

Pour affronter le Paris Saint-Germain, Pierre Talmont a choisi d'aligner un 4-4-2 avec en attaque le duo composé de son capitaine Persico et de Kouassi. Au milieu, Daury, Yobe, Mama et Ngoubou sont alignés. Derrière, Lavenant et Lascot formeront l'axe central avec Duclovel et Bérénice dans les couloirs et enfin Pétrel dans la cage.

Compo probable de Vannes : Pétrel - Dulcovel, Lavenant, Lescot, Bérénice - Daury, Yobe, Mama, Ngoubou - Perisco (cap.), Kouassi.

En raison des nombreuses absences, Mauricio Pochettino doit composer et devrait présenter une équipe mixte emmenée par Mbappé. le champion du monde évoluera en pointe avec Wijnaldum et Simons en soutien. Verratti sera le taulier au milieu avec Herrera et Dina Ebimbe. Derrière, Kimpembe hérite du brassard de capitaine et sera associé dans l'axe à Kherer. Dagba et Nuno Mendes animeront les couloirs. Enfin, Donnarumma sera le dernier rempart parisien.

Compo probable du PSG : Donnarumma - Dagba, Kherer, Kimpembe (cap.), Nuno Mendes - Herrera, Verratti, Dina Ebimbe - Simons, Mbappé, Winjnaldum.