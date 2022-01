"Nigéria - Tunisie : chaîne TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

NIGÉRIA - TUNISIE. Début des matchs à élimination directe dans cette CAN 2022. Découvrez avec nous les informations de ce choc dès les huitièmes de finale entre les Super Eagles et les Aigles de Carthage.

Nigéria - Tunisie. C'est sans doute l'équipe qui a fait la plus forte impression depuis le début de cette CAN 2022. Le Nigéria a remporté l'intégralité de ces matchs de groupe. Un 3 sur 3 dans la poule D composée de l'Égypte, du Soudan et de la Guinée-Bissau. En plus de succès convaincants, l'équipe d'Augustine Eguavoen, nommé coach de la phase de poules de cette CAN, a encaissé un seul but face au Soudan lors de la deuxième journée (3-1). Ils affronteront les Aigles de Carthage avec une énorme dose de confiance.

La confiance, justement, c'est ce qui manque à la Tunisie de Mondher Kebaier. Les Aigles de Carthage ont terminé la phase de poules avec un seul succès et deux défaites dont une surprenante face à la Gambie lors de la dernière journée (0-1). D'autant plus que le groupe tunisien est décimé par le covid. Si Naïm Sliti et Dylan Bronn seront bien de retour, 10 joueurs sont encore positifs et devraient manquer ce huitième de finale. En plus de ces cas positifs, le coach ainsi que quatre membres du staff ont, à leur tour, contracter le virus et resteront à Douala avec les 10 joueurs positifs.

A quelle heure débute le match Nigéria - Tunisie ?

Le match entre les Super Eagles et les Aigles de Carthage commencera à 20 heures. Il se déroulera au stade Roumdé Adjia à Garoua.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Nigéria - Tunisie ?

C'est Bein Sports 2 qui diffusera ce huitième de finale de la CAN 2022. Le match sera arbitré par le Sénégalais Maguette Ndiaye.

Quelle diffusion streaming pour le match Nigéria - Tunisie ?

La rencontre et les Nigériens et les Tunisiens sera également diffusée sur la plateforme de streaming de Canal+, MyCanal, à condition de disposer de l'abonnement.

Quelles compositions probables pour le Nigéria et la Tunisie ?

L'équipe du Nigéria devrait se présenter dans un dispositif qui leur réussit particulièrement bien depuis le début de la compétition. Le 4-4-2 devrait donc être à nouveau de sortie. Voici la composition probable des Super Eagles : Okoye - Sanusi, Troost-Ekong, Omeruo, Aina - Chukwueze , Ndidi, Aribo, Simon - Iheanacho, Awoniyi.

Du côté de Mondher Kebaier, la composition devrait être encore une fois largement chamboulée par les absences liées au covid. Il devrait encore manquer Wahbi Khazri, entre autres. Voici la composition probable des Aigles de Carthage : Ben Saïd - Bronn, Ifa, Talbi - Drager, Laidouni, Skhiri, Abdi - Sliti, Rafia, Jaziri.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nigéria - Tunisie ?

Ces nombreuses absences liées au covid placent les Tunisiens dans une position de grand outsider de la rencontre. Betclic cote le Nigéria à 1,72, le nul est à 3,45 et la victoire de la Tunisie est cotée à 5,10. Winamax propose des cotes quasi identiques. En effet la victoire du Nigéria est à 1,76, le nul est à 3,45 et la victoire des Tunisiens est à 5,10.

Quels sont les résultats de la CAN 2022 ?

Tout au long de cette Coupe d'Afrique des nations 2022, vous pouvez retrouvez l'ensemble des résultats des matchs de la CAN ainsi que tous les classements des groupes mis à jour dès la fin des rencontres dans notre papier dédié juste au-dessus.