Real - Barça : chaîne tv, compos, pronostics... Les infos du Clasico

Real - Barça. Découvrez toutes les informations pratiques relatives au Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone comptant pour la 29e journée de Liga.

Plus qu'un simple match de football. Ce dimanche 20 mars, le Real Madrid accueille son ennemi juré, le FC Barcelone pour le 248e Clasico de l'histoire. Un choc historique entre deux clubs rivaux, deux identités, deux régions. Leaders de Liga, les Merengue sont favoris pour remporter cette affiche comptant pour la 29e journée au Santiago Bernabeu. Mais attention à l'absence de Karim Benzema. Le meilleur buteur et meilleur passeur de Liga, est forfait pour ce Real - Barça. C'est donc sans son joueur phare que le club madrilène reçoit le troisième de Liga. Heureusement pour Carlo Ancelotti, il pourra compter sur Vinicius, l'autre arme offensive du Real, et sur son groupe expérimenté pour tenter de prendre le large au classement.

En face, les Blaugrana sont requinqués depuis l'intronisation de Xavi sur le banc catalan et restent sur une série de 10 matchs sans défaite. Désormais troisièmes au classement, les Barcelonais comptent 15 points de retard sur le grand rival merengue. Mais plus qu'une question comptable, le FC Barcelone veut renouer avec la victoire dans ce match mythique. Les Blaugrana n'ont plus battu les Madrilènes depuis 2019 et ont enchaîné 7 matchs sans victoire. Pour son premier Clasico en Liga, Xavi compte bien donner du file à retordre au Real Madrid et prouver que sa jeune équipe est également capable de s'imposer dans les rencontres les plus importantes.

A quelle heure débute le match Real - Barça ?

Ce choc Real - Barça comptant pour la 29e journée de Liga se disputera sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Le coup d’envoi de Clasico sera donné à 21h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real - Barça ?

Comme depuis le début de la saison, c’est beIN Sports qui détient les droits de diffusion du championnat espagnol. Pour ce Clasico Real - Barça comptant pour la 29e journée de Liga, il faudra donc vous abonner à la chaîne qatarie pour avoir accès à beIN Sports 1 qui diffusera la rencontre en direct et en exclusivité.

Quelle diffusion streaming pour le match Real - Barça ?

Aucun lien streaming gratuit ne diffuse cette affiche Real - Barça. Pour suivre ce choc du football espagnol comptant pour la 29e journée de Liga sur votre smartphone, ordinateur ou tablette il faudra souscrire à un abonnement digital à beIN Sports Connect. Dans ce cas seulement pour pourrez regarder le Clasico en direct sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour le Real et le Barça ?

Pour ce Clasico Real - Barça, Carlo Ancelotti devra se passer de son joueur phare : Karim Benzema. Meilleur buteur et meilleur passeur de Liga, l'international tricolore est forfait pour ce Clasico comptant pour la 29e journée du championnat. Sorti sur blessure face à Majorque le numéro 9 du Real Madrid, devenu meilleur buteur français de tous les temps est la pierre angulaire du jeu offensif madrilène. Difficile pour le technicien italien de composer sans son serial buteur, il pourrait décider de titulariser Gareth Bale comme il l'a déjà fait cette saison en l'absence de Karim Benzema. En défense, Ferland Mendy est lui aussi forfait pour ce choc du football espagnol. En revanche, Carlo Ancelotti pourra compter sur le retour de Militao ménagé lors du dernier match des Merengue. Rodrygo touché face à Majorque est incertain. En face, Xavi pourra compter sur un groupe solide qui a prouvé lors des derniers matchs qu'il avait les épaules pour remporter ce Clasico au Bernabeu. Ansu Fati est toujours à l'infirmerie tout comme Umtiti Wagué et Baldé. Dest, blessé en Europa League jeudi dernier, ne participera pas non plus à cette affiche Real - Barça. En revanche Nico Gonzalez sera lui bel et bien de retour dans le groupe après purgé sa suspension en championnat face à Osasuna. Enfin, le technicien espagnol pourra compter sur son nouveau trio d'attaque qui monte en puissance depuis quelques matchs : Dembélé, Aubameyang, Torres.

Le XI du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Nacho - Modric, Kroos, Casemiro - Vinicius, Bale, Asensio (ou Rodrygo).

Le XI du Barça : Ter Stegen - Alves, Piqué, Araujo, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Dembele, Aubameyang, Torres.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real - Barça ?

Leaders du championnat espagnol, les Merengue sont logiquement favoris pour remporter ce choc Real - Barça à domicile. La cote de la victoires des hommes de Carlo Ancelotti au Santiago Bernabeu oscille entre 2.05 (Nebet) et 2.35 (Winamax). Les Blaugrana, qui restent sur 10 matchs sans défaite, sont outsiders pour ce déplacement à Madrid. La cote d'un succès des hommes de Xavi est à 3.05 chez PMU Sport 3.20 chez Netbet. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls, la cote d'une égalité entre les deux formations lors de ce Clasico est à 3.58 chez Unibet et 3.60 chez ParionsSport en ligne. Faites vos jeux !