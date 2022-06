Sénégal - Bénin : heure, chaîne TV, pronostics... Comment suivre le match en direct ?

SÉNÉGAL - BÉNIN FOOT. C'est la première journée de qualifications pour la CAN 2023 pour les tenants du titre, le Sénégal. Ils affronteront le Bénin ce samedi 4 juin à partir de 21h. Découvrez toutes les informations sur cette rencontre.

Le Sénégal reçoit le Bénin avec une immense confiance après le sacre lors de la CAN 2021 au Cameroun. Mais ce n'est pas tout, les Lions de la Téranga ont aussi obtenu leur qualification à la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar face à l'Égypte à l'issue d'une séance de tirs aux buts. Ce sont donc des Sénégalais en pleine forme qui vont recevoir le Bénin pour essayer de bien lancer leur campagne de qualification à la prochaine CAN.

Autre dynamique du côté du Bénin. En effet, les joueurs du sélectionneur par intérim Moussa Latoundji n'ont pas disputé la dernière édition de la CAN et souhaiteraient se rattraper à l'occasion de cette campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte-d'Ivoire. Leur dernière rencontre était un match amical où les Écureuils avaient obtenu le nul face au Togo grâce à un but de l'attaquant de Brest, Steve Mounié.

A quelle heure débute le match Sénégal - Bénin ?

Le match Sénégal - Bénin débutera à 21h. Il se disputera sur la pelouse du stade Stade Abdoulaye Wade qui est situé à Diamniadio pas loin de Dakar.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Sénégal - Bénin ?

La rencontre Sénégal - Bénin sera diffusée sur Bein Sports 2. L'arbitre marocain Karim Sabry sera au sifflet pour ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match Sénégal - Bénin ?

La seule diffusion streaming possible pour cette rencontre Sénégal - Bénin sera sur la plateforme streaming de Canal+, MyCanal à condition de disposer d'un abonnement.

Quelles compositions probables pour Sénégal - Bénin ?

Le Sénégal devrait pouvoir compter sur l'intégralité de son groupe à l'exception de Sadio Mané qui n'a pas encore rejoint ses coéquipiers après sa finale de Ligue des champions perdue il y a une semaine. Voici le onze probable des Lions de la Téranga : E. Mendy - B.Sarr, Koulibaly, A. Diallo, Ciss - Kouyaté, N. Mendy, I. Gueye - I.Sarr, Diedhiou, B.Dia.

Voici la composition probable des Écureuils qui devraient être menés par l'attaquant de Brest, Steve Mounié ainsi que l'ailier de Clermont Jodel Dossou : Allagbe - Doremus, Adenon, Roche, Kiki - Dossou, D'Almeida, Ahlinvi, Soukou - Aiyegun, Mounié.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Sénégal - Bénin ?

Le match Sénégal - Bénin n'est pas ouvert aux paris et n'est pas disponible sur les traditionnels sites de paris sportifs. Malgré tout, le Sénégal fait évidemment office de favori pour cette rencontre.