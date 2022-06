"France - Croatie : les Bleus s'enfoncent dans la crise, le résumé de la rencontre"

Si les résultats ont été catastrophiques (deux nuls et deux défaites), les Bleus ont surtout déçu dans le jeu. Les animations à trois et à quatre défenseurs n'ont pas donné satisfaction. Pire, des hommes de l'ombre ont perdu des points lors de ce rassemblement (Clauss, Ben Yedder, Kamara...) et des cadres n'ont pas été dignes de leur standing (Griezmann, Rabiot...). Les seuls rayons de soleil sont venus de Maignan, omniprésent dans le but, et de Tchouaméni, qui prend une dimension internationale dans l'entrejeu. Cet été, Didier Deschamps aura beaucoup de noeuds à la tête sur la plage.

22:45 - La réaction de Didier Deschamps

Au sortir de cette défaite, et d'un mois de juin chaotique (deux nuls et deux défaites), Didier Deschamps a analysé la mauvaise passe de l'équipe de France au micro de TF1 : "C'est difficile. On a eu des mauvais résultats. On n’avait pas l’énergie et la force. En perdant confiance, on n’a pas eu de réussite. C’est surtout la fraîcheur et le dynamisme qui n’ont pas été au niveau."