"DIRECT. PSG - Montpellier : suivez le match en live"

Après une fin de saison dernière cataclysmique et une préparation estivale qui n'a rassuré persone du côté de Montpellier, les Héraultais débarquent au Parc des Princes avec un succès face à Troyes lors de la première journée de Ligue 1 la semaine passée (3-2). Téji Savanier a inscrit un doublé et a parfaitement commencé cet exercice 2022/2023.

Les Parisiens semblent injouables depuis le début de cette nouvelle saison et avant ce PSG - Montpellier. Les joueurs de Galtier proposent un football séduisant accompagné de résultats probants. Messi et ses coéquipiers se sont imposés lors du Trophée des champions à la fin du mois de juillet face à Nantes (4-0) avant de corriger Clermont (5-0).

L'entraineur de Montpellier semble le savoir mais cette rencontre s'annonce compliquée pour son équipe. Malgré tout le coach montpelliérain n'a pas mesurer ses propos et a admis que son adversaire du soir était une équipe redoutable : «Après, on a la mémoire courte dans le football. Ce qu’ils font de bien là, ce sera peut-être oublié dans un mois. Alors ce qui a changé…Il y a un nouveau coach, avec de nouvelles idées auxquelles les joueurs adhèrent. Cela fonctionne bien actuellement. Ils ont aussi leurs leaders qui sont très présents. C’est la crème de la crème. Quand ils sont en pleine bourre, cela amène tout le monde.»

20:14 - «Le passé c'est le passé», rappelle Galtier

En conférence de presse avant ce PSG - Montpellier, Christophe Galtier e évoqué son arrivée sur le banc du club de la capitale et plus précisément de son tout premier match avec le PSG au Parc des Princes : « Je pense qu’il va y avoir de l’émotion. Le Parc va être plein et c’est le premier match de la saison. À 55 ans, je vais être du bon côté, c’est-à dire à droite, sur le bon banc et je suis très heureux d’être là. Je pense qu’on aura un accueil chaleureux parce que les joueurs, depuis le 4 juillet, le méritent. Le passé, c’est le passé. »