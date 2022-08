"PSG - Montpellier : Les Parisiens s'imposent largement avec un but de Sanches, le résumé du match"

23:10 - Le résumé du match

Le PSG continue sur sa lancée. Les joueurs de Christophe Galtier se sont imposés sans trembler pour la première de la saison au Parc des Princes face à Montpellier (5-2). Dès le début de la rencontre, la physionomie du match laissait penser que la partie allait être longue pour les joueurs d'Olivier Dall'Oglio. Jonas Omlin a essayé de repousser l'ouverture du score autant qu'il pouvait. Auteur de plusieurs arrêts dont un sur le pénalty de Kylian Mbappé ou encore sur un coup franc parfaitement enroulé de Lionel Messi, il n'a finalement rien pu faire lorsque l'ancien Monégasque déborde sur le côté droit de la surface de réparation et adresse un centre malencontreusement dévié par Falaye Sacko (39e). Ce même Falaye Sacko commet ensuite une main quelques minutes plus tard et concède un pénalty. Cette fois-ci, c'est Neymar qui s'en charge et le Brésilien transforme sans problème et met les siens à l'abri juste avant le retour aux vestiaires (43e). En deuxième période, les Parisiens sont repartis sur le même rythme et ont plus vite concrétisé. À la 51e minute, Neymar y va de son doublé après un but qui a démontré toute sa motivation du soir. Et alors que le PSG semblait se diriger vers un nouveau match sans encaisser de but Wahbi Khazri en a décidé autrement en suivant la frappe repoussée par Donarumma pour permettre aux Héraultais de reprendre espoir (58e). Un espoir douché 11 minutes plus tard par celui qui avait raté son pénalty en première période. Kylian Mbappé signe son retour d'un but d'opportuniste en reprenant un corner dévié de Neymar (69e). C'est encore le Brésilien qui pensait voir triple après une sublime inspiration de Messi mais Neymar voit finalement son triplé refusé pour une position de hors-jeu de Kimpembe au début de l'action. Pour que la fête soit encore plus belle, Renato Sanches a marqué son arrivée au PSG d'un but inscrit quelques secondes après son entrée en jeu (87e). Mais les Parisiens, s'ils se voudront perfectionnistes, regretteront le deuxième but concédé à la fin de la rencontre. Tchato marque pour son premier match de Ligue 1 (90+1e). Au final le PSG continue sur sa lancée de début de saison et continue d'impressionner.