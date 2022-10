FC Barcelone - Celta Vigo : heure, chaîne TV... les infos du match

Quelques jours après sa déconvenue en Ligue des Champions, le FC Barcelone entend se rassurer en Liga et poursuivre son bon début de saison contre le Celta Vigo, lors de la 8ème journée.

La cicatrice de San Siro est encore fraîche mais le calendrier est ainsi fait que le FC Barcelone ne peut s'appesantir sur le scénario contraire du milieu de semaine. Mardi, le club catalan a pris un mauvais virage en Ligue des Champions en s'inclinant à Milan contre l'Inter. Plus que la défaite, c'est la manière avec une égalisation refusée à Pedri et un penalty non accordé par la VAR qui frustre les Catalans, et les conséquences, les Intéristes prenant trois points d'avance à mi-parcours de la phase de groupe. "Demain (ce soir), il y a un match très important dans une compétition de la plus haute importance, la Liga. On ne peut pas penser à l'Inter Milan", a tranché Xavi, samedi, en conférence de presse.

Xavi : "Nous avons déjà souffert"

Pas question donc de ruminer. Il faut aller de l'avant et se reconcentrer sur le championnat où la situation des Barcelonais est nettement plus appréciable. En effet, après 7 matches, ils sont invaincus et trônent au sommet du classement avec 6 succès et un nul. Un début de saison presque idéal que l'ancien maître à jouer du Barça veut prolonger autant que possible. Pour cela, il faudra se remobiliser donc, et faire preuve d'engagement et de respect contre le Celta Vigo. "Le Celta n'a rien à voir avec Majorque ou l'Inter. Ils cherchent à jouer, à être verticaux quand ils attaquent. L'an dernier nous avons déjà souffert. Il faut s'imposer, les presser. Ils viennent de battre le Betis...", a éclairé un Xavi méfiant. La semaine dernière, les Galiciens ont créé la surprise en dominant les Verdiblanco alors qu'ils venaient d'enchaîner deux revers. Un succès qui pourrait relancer une dynamique pour un club qui végète pour l'heure dans le ventre mou.

Xavi attend beaucoup de Dembélé

Et ce n'est pas le Camp Nou qui risque d'intimider Iago Aspas et ses coéquipiers. Il y a un an et demi, ils étaient venus s'imposer dans l'antre catalan grâce à un doublé de Santi Mina (2-1). Le buteur international espagnol, déjà auteur de 5 buts, sera la principale menace pour les Catalans, diminués en défense (Andersen et Koundé blessé). S'ils parviennent bien à le contenir et l'isoler de ses partenaires, ils auront résolu une bonne part du problème galicien car devant, Barcelone a les moyens pour faire la différence à chaque instant. Meilleur buteur du championnat (9 buts), Lewandowski guidera ses partenaires et pourra compter sur le soutien de Dembélé, notamment, sur qui Xavi compte beaucoup. "Je suis très satisfait de lui, je le dis depuis le premier jour. Il a créé des différences dans de nombreux matches. Mais il doit davantage croire en lui. Il a le potentiel pour le faire", estime le coach catalan qui aimerait que le champion du monde 2018 prenne confiance en son potentiel et se montrer décisif à chaque match. Par ses crochets, sa vitesse et sa bonne lecture du jeu (4 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, ndlr), Dembélé pourrait jouer un rôle prépondérant pour percer la défense galicienne. Le Barça aura besoin de toutes ses forces vives pour assurer un 7ème succès en Liga et reprendre la tête au Real Madrid, qui s'est imposé hier sur le terrain de Getafe (1-0). Le tout à une semaine d'un Clasico où se jouera la suprématie nationale.

À quelle heure aura lieu le match FC Barcelone – Celta Vigo ?

Le coup d'envoi du match de la 8ème journée de Liga entre le FC Barcelone et le Celta Vigo sera donné sur les coups de 21h, au Camp Nou.

Sur quelle chaîne sera diffusée le match FC Barcelone – Celta Vigo ?

Le match entre le FC Barcelone et le Celta Vigo sera diffusé en exclusivité par beIN SPORTS 1, chaîne distribuée uniquement via Canal+.

Quelle diffusion en streaming pour le match FC Barcelone – Celta Vigo ?

La rencontre entre le FC Barcelone de Xavi Hernandez et le Celta Vigo dirigé par Eduardo Coudet sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

FC Barcelone : Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Éric Garcia, Baldé – Busquets, Gavi, Pedri – Fati, Dembélé, Lewandowski.

Celta Vigo : Marchesin – Mallo, Aidoo, Nunez, Galan – Tapia – Cervi, Beltran, Rodriguez – Larsen, Aspas.