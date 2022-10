Heure, chaîne, streaming... Comment suivre PSG - Maccabi Haifa ?

Le Paris Saint Germain reçoit le Maccabi Haïfa pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions 2022. Les infos pratiques.

Le match de la qualification pour le Paris Saint-Germain... En cas de victoire à domicile face au Maccabi Haifa, le PSG serait directement qualifié pour la phase à élimination directe en Ligue des Champions. Pour rappel, les Parisiens s'étaient imposés 3-1 au match aller (avec des buts de Neymar, Messi et Mbappé). Pour cette cinquième journée de C1, Christophe Galtier pourra compter sur les retours de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe dans le groupe, à voir si les deux joueurs auront du temps de jeu. Suspendu, Marco Verratti ne sera pas présent sur la feuille de match. En conférence de presse, l'entraîneur du PSG est revenu sur la forme de son adversaire : "C'est une équipe très bien organisée dotée de joueurs très techniques. Un entraîneur qui prône un jeu très intense et agressif dans le bon sens du terme. Ce n'est pas pour rien qu'on a été bousculés plusieurs minutes au match aller. On a vu qu'ils ont battu la Juventus dans une organisation, cela montre leur qualité, celle de leur entraîneur. Ils peuvent gagner dans des organisations différentes. Ils ont des joueurs différents comme Chery qui peut marquer de loin, qui est un grand animateur tout comme Atzili, qui est très permutant et très adroit devant le but."

À quelle heure débute PSG - Maccabi Haifa FC ?

Le coup d'envoi du match de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain au Maccabi Haifa est prévu mardi 25 octobre à 21h00 au Parc des Princes à Paris (France). Felix Zwayer (Allemagne) sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Maccabi Haifa FC ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des Champions, Canal + diffusera le rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haifa. RMC Sport 1 retransmettera également l'affiche.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haifa FC sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site RMC Sport.