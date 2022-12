Qu'est-ce que le bisht, manteau traditionnel arabe porté par Messi quand il a reçu la coupe ?

La finale de la Coupe du monde de football, ce dimanche, s'est achevée sur une scène inhabituelle. Lionel Messi a été invité à revêtir un bisht, un habit traditionnel arabe, par l'émir du Qatar sur le podium...

Une dernière manifestation du soft power version qatari. Hier soir, lors de la remise de la Coupe du monde à l'Argentine, le capitaine de l'Albiceleste Lionel Messi a été prestement invité à revêtir un habit traditionnel arabe par l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, encouragé par le président de la Fifa Gianni Infantino.

Sur le podium monté pour l'occasion, on a ainsi vu cette scène inhabituelle en pareilles circonstances, où le plus grand joueur de tous les temps a semblé lui même surpris voire dubitatif, avant de mettre sur ses épaules ce manteau en forme de tunique noire transparente, bordée d'or. Une tenue que le monde entier a pu admirer par la suite sur toutes les images de l'Argentine et de son héros soulevant le trophée.

Lionel Messi apportant la Coupe du monde à son équipe sur le podium. © Anadolu Agency via AFP

Ce manteau est un bisht, une tenue de cérémonie réservée aux hommes lors des grands événements. Il est également associé à la royauté comme le précise Le Parisien. L'émir Al-Thani portait d'ailleurs une cape similaire lors de la remise des trophées. Et si la séquence a pu étonner le monde du football, elle vient s'ajouter aux effort de l'émirat pour afficher une image impeccable, tout en montrant sa spécificité lors de ce Mondial si décrié.

Nasser Al-Khelaïfi, l'un des visages du Qatar en France, l'a d'ailleurs encore souligné au micro de BeIN Sports dans la soirée : "En tant que Qatari, je suis très fier, très heureux de ce qu'on a fait. On a montré au monde entier qu'on est de bonnes personnes et pas des mauvaises", a insisté le président du PSG, qui a salué "l'organisation, les infrastructures, la sécurité" mais aussi "les supporters, les facilités d'entraînement" que son pays a apportés, se disant "sûr que c'est la meilleure Coupe du monde de l'histoire".

Il y en a un en tout cas pour qui ce Mondial au Qatar sera la "meilleure Coupe du monde". C'est Lionel Messi. Mais passée la cérémonie protocolaire avec sa séance photo, la Pulga va pourtant s'empresser de retirer cette tunique, pour remettre le maillot de l'Argentine lors de la parade de son équipe et de la longue nuit de fête qui a suivi. Un maillot qui n'affichait plus deux mais trois étoiles...